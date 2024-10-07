Человек-праздник или катастрофа? Как живется людям с БАР

Сегодня ты человек-праздник, притягивающий восхищенные взгляды, а завтра мысли о никчемности своей жизни одолевают до такой степени, что хочется наложить на себя руки. Такие эмоциональные качели свойственны людям, страдающим одним из самых распространенных психических заболеваний — биполярным аффективным расстройством (БАР).

Течение болезни состоит в экстремальном колебании эмоционального состояния от сильнейшего возбуждения в период мании до апатии и отчаяния в период депрессии. Поэтому в прошлом ее так и называли: маниакально-депрессивный психоз. А впервые о симптомах БАР упоминают еще в античную эпоху.

В состоянии мании может наблюдаться повышенная активность, отсутствие потребности в отдыхе и сне, чрезмерная радость и эйфория, импульсивность в принятии решений и поступках, нездоровое стремление к достижению всех целей «здесь и сейчас». Состояние депрессии, наоборот, характеризуют апатия, отчаяние, упадок сил, заторможенность, нежелание выполнять даже самые простые бытовые действия. В стадии мании человек может бурно реагировать на самые незначительные раздражители, в том числе проявлять открытую агрессию. Затяжная депрессия может обернуть злобу против самого себя — стремление к членовредительству и суициду относится к одной из главных опасностей для людей с БАР. В этом же ряду стоят риски увлечься алкоголем или наркотиками.

Выделяют еще промежуточное состояние гипомании, когда активность человека с БАР не выходит за рамки психически уравновешенного человека на пике активности.

Сегодняшний уровень медицины позволяет людям с БАР вести полноценную жизнь, если правильно подобрать терапию и соблюдать рекомендации специалиста.

БАР не влияет на умственные способности и не определяет личность человека.

Яркие и гиперобщительные в период мании люди с БАР обычно окружены и друзьями, и недоброжелателями. Далеко не все готовы мириться с резкой сменой настроения, когда тебя неожиданно обдают холодом или агрессивно реагируют на самые невинные слова и действия. Стоит понимать, что в такие моменты в человеке говорит болезнь, и что это следствие расстройства психики, которое он не может контролировать. Если человек с БАР вам по-настоящему дорог, вы можете помочь ему преодолеть болезнь.

Важно поддерживать мотивацию, чтобы ваш друг с БАР принимал лекарства, соблюдал четкий режим дня, избегал стрессов и чрезмерных эмоциональных нагрузок, вел здоровый образ жизни. Негативные перемены в поведении проще всего отследить близкому человеку, чтобы вовремя остановить обострение болезни. Ничего из этого не выходит за рамки обычного дружеского участия, разве что требует чуть больше внимания и терпения. Истории дружбы людей с БАР подтверждают это.

«Это не повод рвать отношения с близким человеком»

— Моей подруге Алине 30 лет, мы вместе работаем в большом издательстве. Она — художник, я — редактор. Высокая, длинноногая, большеглазая брюнетка — она сразу притягивает взгляд. И еще больше она привлекает своей безудержной энергией. Хотя порой ее порывы переходят в небезопасные приключения. Например, она любит гонять на машине на большой скорости, пренебрегая правилами, а своим вызывающим поведением несколько раз провоцировала драки между мужчинами.

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Сначала мне казалось, что это просто проявления ее творческой натуры. Но потом меня начали тревожить перепады ее настроения. Как-то подруга захандрила. Жаловалась, что ничего не хочет делать, у нее упадок сил.

Алина часами занималась самоуничижением, критикуя свои внешность, характер, профессиональные способности и достижения.

Я старалась привести ее в чувство, но она меня будто не слышала, продолжая терзаться своими воображаемыми несовершенствами.

Однажды Алина меня по-настоящему напугала. Она позвонила и сказала, что сидит на подоконнике с двумя пузырьками таблеток и размышляет, что предпочтительнее: выброситься в окно или напиться снотворного? С огромным трудом, после двух часов уговоров удалось отговорить ее от самоубийства.

После этого я задалась целью убедить Алину обратиться за помощью к специалисту. Ей поставили диагноз БАР и прописали лекарственную терапию. Вместе с ней мы сходили на консультацию к психологу, чтобы посоветоваться, как мне правильно себя вести, чтобы помочь ей справиться с проявлениями болезни.

Важно было понять, что может стать триггером для обострения мании, как справляться с наиболее опасными ее проявлениями, как помочь выйти из фазы депрессии, в каких ситуациях требуется вмешательство специалистов.

Самое главное в общении с человеком с БАР — это не обесценивать его мучения и не пытаться доказать, что у него все хорошо. Да, его проблемы у него в голове, но от этого ему не легче, это болезнь, и она причиняет реальные страдания.

Для меня тот факт, что у моей подруги не совсем в порядке психика, не играет никакой роли. Это вовсе не повод рвать отношения с близким человеком.

«Мы стараемся исключить из его жизни травмирующие моменты»

Антон и Костя — партнеры по бизнесу. Шесть лет назад они запустили ИТ-стартап, который теперь процветает. Друзьям немного за сорок, оба недавно стали отцами.

— Антон изначально был генератором идей и нашей вдохновляющей силой. Я по натуре больше исполнитель. Мой друг — настоящий человек-оркестр. Когда мы познакомились, он меня поразил своей разносторонностью. Представляете, он работал одновременно на трех абсолютно разных работах: программистом, барменом и тренером детской футбольной команды! Казалось, он всех вокруг заряжал своей энергией, увлекал своими идеями, сопротивляться было бесполезно. Мы подружились, и Антон предложил мне открыть совместное дело.

Не сказать, что наши отношения были совсем безоблачными. Помню, когда мы только запустили наш стартап, Антон не уставал меня благодарить, какой я замечательный партнер и профессионал. И вдруг, через год, когда компания уже крепко стояла на ногах, Антона как подменили.

Он стал язвительным, грубым, мог наброситься на меня, часами припоминать мои промахи и недостатки, это был какой-то буллинг.

Или сидел, уставившись в одну точку, отвечал односложно, а то и вообще не реагировал на мои слова. Я совершенно ничего не понимал, дела шли хорошо, никакого повода для плохого настроения точно не было.

Потом Антон вообще перестал приходить в офис, не отвечал на звонки, сообщения, письма ни мне, ни клиентам с инвесторами. От жены Антона я узнал, что у моего друга с юности периодически случаются такие депрессии, когда он целыми днями лежит на диване, огрызается на всех, ничего толком не ест. Ее это тоже беспокоит, но лечиться Антон категорически отказывается.

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Недели через три депрессия у Антона прошла, и он снова стал прежним — веселым, разговорчивым, дружелюбным. Но потом случилась странная история.

Как-то Антон попросил у меня денег в долг и признался, что «его понесло».

Оказывается, он за месяц подарил нашим общим друзьям свадебное путешествие на Мальдивы, ухнул миллион рублей на ремонт приюта для собак, а потом еще взял кредит и купил младшему брату дорогущий мотоцикл. И теперь ему нечем платить банку.

Я закрыл его кредит, но был поражен: все это очень щедро и благородно, но взрослый человек не может так беспечно сорить деньгами. Позже его жена рассказала, что такие приступы транжирства случались у него и раньше.

Тогда у меня закрались подозрения, что у Антона проблемы с психикой. Я ломал голову, как уговорить его показаться специалисту? И вот очередная депрессия Антона превратилась в запой, во время которого он стал таким агрессивным, что едва не ударил беременную жену. Тут уже он сам испугался. Долгожданный ребенок, сын, стал для Антона стимулом преодолеть болезнь. Специалист установил, что мой друг страдает от биполярного аффективного расстройства, которое начало прогрессировать.

Сейчас мы с женой Антона стараемся исключить из его жизни травмирующие моменты, способные спровоцировать манию или депрессию. Очень помогает то обстоятельство, что у них в доме маленький ребенок, которому нужно соблюдать режим дня.

Конечно, очень жаль, что иногда люди говорят о психическом здоровье не совсем тактично. Но я считаю, что Антон — замечательный человек, и дружба с ним очень ценна для меня. Все мы по-своему особенные, и важно помнить, что у каждого человека есть свои сложности. Я горжусь нашей дружбой с Антоном.

Пугает только непонятное

Как показало совместное исследование фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенное в 2021 году, люди с биполярным аффективным расстройством и их близкие, по мнению опрошенных, чаще всего испытывают недостаток поддержки и взаимопомощи (84%), чувство стыда перед окружающими (73%) и непонимание заболевания обществом (64%).

С 2019 года компания «Гедеон Рихтер» инициирует социальные проекты, направленные на изменение отношения общества к пациентам с психическими заболеваниями, в том числе с БАР. Просветительская деятельность ведется в тесном сотрудничестве с ведущими российскими СМИ. Для пациентов с ментальными расстройствами и их близких создан русскоязычный сайт Psy-Health.expert.

Людей с психическими заболеваниями считают опасными для общества 64% опрошенных в ходе исследования, проведенного «Гедеон Рихтер». Треть (33%) скорее готовы или абсолютно готовы помочь таким людям, 28% скорее не готовы или совсем не готовы помогать, а 39% затруднились дать оценку своей позиции. По мнению половины участников опроса, улучшить отношение к людям с ментальными расстройствами в обществе главным образом поможет «понимание симптоматики заболеваний и причин их возникновения».

Ресурсы, группы и сообщества для помощи людям, которые нуждаются в ней.

https://psychologyjournal.ru/public/chto-delat-esli-vash-blizkiy-chelovek-bipolyarnik/

https://ngolikeyou.ru/

https://www.bipolar.su/

https://vk.com/vskrbar

https://vk.com/bipolarclub?ysclid=m0z64p9kub87396518

https://t.me/s/bar_group

https://dzen.ru/a/Zts9WKfqUCkjOeoh

https://img-cdn.tinkoffjournal.ru/-/gruppy-podderzhki-dlia-liudei-s-mentalnymi-rasstroistvami-i-depressiei.pdf

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