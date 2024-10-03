Седьмой сезон «Невского» на НТВ: больше экшена, меньше компромиссов

Враги становятся ближе
Сюжет новых серий начинает разворачиваться сразу после драматических событий прошлого сезона - кровавой перестрелки с заложниками и жертвами в здании ГУ МВД. Теперь в Санкт-Петербург для восстановления порядка направляют заместителя министра внутренних дел, генерала Кондратьева (Андрей Коровниченко), а Павел получает повышение до подполковника и вместе с напарником Андреем Михайловым (Андрей Гульнев) переходит в уголовный розыск.
Однако новое звание приносит не только привилегии, но и новые проблемы. Семенов в ходе хитрой оперативной комбинации наконец-то вычислит таинственного главаря банды Архитекторов. Но, не имея доказательств его вины, Паша будет вынужден пойти на крайние меры, рискнуть всем и, возможно, навсегда остаться вне закона.
Антон Васильев, исполнитель роли Павла Семенова: «Каким бы иногда не казался фантастическим и не реальным сценарий, мы, среди перестрелок, погонь, обмана, предательства, ментов и воров пытаемся отстаивать простую мысль – главное не терять веру в честь, дружбу, любовь и чтобы ни случилось оставаться людьми».
В седьмом сезоне «Невского» верный друг главного героя Алексей Фомин (Дмитрий Паламарчук) возглавит криминальный мир Петербурга и начнет понимать, что мало захватить власть – ее еще нужно удержать. У него появляются новые влиятельные враги, в схватке с которыми Фоме не сможет помочь даже Паша Семенов.
Дмитрий Паламарчук, исполнитель роли Алексея Фомина: «Поклонники «Невского» застали разные периоды наших взаимоотношений с Семеновым, и знаю, что они не очень любят, когда между ними пробегает черная кошка. Но сильных потрясений не будет. Несмотря на то, что Семенов и Фома находятся по разным сторонам баррикад, они продолжат находить в себе силы, чтобы не терять дружбу, вопреки всем испытаниям, которые выпадают на их долю»
Любовь и экшен
В новом сезоне не обойдется и без сложных любовных перипетий. Татьяна Белова, супруга Семенова, начинает играть все более значимую роль в его жизни.
«Раскрывать тайны не могу, но могу с точностью сказать, что помимо следования закону и помощи в поимке опасных преступников, Таня всегда борется за любовь! — делится Виктория Маслова, исполнительница роли Тани. — Она в первую очередь женщина, хоть и необычная, волевая и непоколебимая, этакий солдат-спец. Но всем женщинам хочется любви, поэтому Таня пойдет на многое, чтобы защитить ее. На мой взгляд, основная мысль нового сезона «Невского» в том, что ни в коем случае нельзя попирать закон, он существует для всех. И, конечно, любовь правит миром! Ведь только во имя любви мы совершаем невероятные поступки и готовы на все, чтобы спасти ее».
На фоне этих эмоциональных переживаний новый сезон «Невского» предложит зрителям и немало зрелищных экшен-сцен.
«В сериале есть автомобильные и мотоциклетные трюки, погони, падения с высоты и взаимодействие с животными. — рассказывает постановщик трюков Владимир Севостьянихин, — Например, в один из дней мы взрывали электросамокат. На этом была построена целая серия: партия бракованных электросамокатов взрывается, из-за чего гибнет очень много людей. Мы брали самокат, вкладывали в него заряд и, когда актер ехал на нем, самокат взлетал на воздух. Конечно, это все достаточно безопасно, травмы в таком деле недопустимы».
Трюки будут идти рука об руку с драматическими моментами, создавая мощное напряжение, переключающее зрителей от захватывающих действий к глубоким эмоциональным эпизодам. Новый сезон обещает стать кульминацией многих историй, ведь параллельно со взрывами и перестрелками в нем происходит не менее опасная борьба — за судьбы людей.
«Сложные личные драмы»
Режиссер Игорь Драка подчеркивает, что основной успех «Невского» кроется в сценарии и развитии персонажей: «В первую очередь сериал обязан своим успехом автору сценария Андрею Тумаркину. Если нет хорошей драматургии – нет истории. Удивительно, как он уже семь сезонов нас все время удивляет. Надеюсь, что и мы удивим наших уважаемых телезрителей! Я думаю, что главный плюс сериала «Невский» в том, что мы все-таки снимаем не экшен, а человеческие отношения». Зрителей ждет множество драматичных моментов, когда герои окажутся перед сложным моральным выбором.
Так, Андрей Михайлов, бывший «плохой парень» пытается встать на путь закона, но каждый шаг дается ему нелегко. «В «Невском», как ни странно, абсолютно положительных персонажей практически нет. У каждого героя есть своя сложная многогранная история, которую мы, как актеры, стараемся раскрыть», — отмечает исполняющий его роль Андрей Гульнев.
Фомин, который переживает одиночество на вершине криминального мира, также сталкивается с новыми вызовами. Его власть растет, но так же быстро увеличивается и количество врагов. Личная жизнь тоже внесет свои коррективы в поступки героя сериала, что только усложнит его выбор. «Тема любви и отношений моего героя в этом сезоне будет раскрыта как никогда прежде. Его нельзя назвать человеком открытым, легко идущим на контакт с новыми людьми, но именно в этой части сериала стрелы амура доберутся и до Алексея Леонидовича Фомина», — делится Дмитрий Паламарчук.
Седьмой сезон «Невского» обещает стать одной из самых ярких премьер этой осени. Напряженные экшен-сцены, глубокие личные драмы и сложный моральный выбор явно сделают этот сезон незабываемым. Зрители смогут погрузиться в мир, где каждый шаг героев способен перевернуть их судьбы, а грань между добром и злом становится все более размытой.
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