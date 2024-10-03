Седьмой сезон «Невского» на НТВ: больше экшена, меньше компромиссов На телеканале НТВ 7 октября стартует седьмой сезон культового сериала «Невский»

Это продолжение захватывающей истории о полицейском Павле Семенове, роль которого бессменно исполняет Антон Васильев. Новый сезон с интригующим названием «Невский. Близкий враг» обещает еще больше интриг, напряженных драм и головокружительного экшена. Зрители окажутся свидетелями тяжелого выбора полюбившихся героев, где дружба и верность будут подвергнуты серьезным испытаниям.

Враги становятся ближе

Сюжет новых серий начинает разворачиваться сразу после драматических событий прошлого сезона - кровавой перестрелки с заложниками и жертвами в здании ГУ МВД. Теперь в Санкт-Петербург для восстановления порядка направляют заместителя министра внутренних дел, генерала Кондратьева (Андрей Коровниченко), а Павел получает повышение до подполковника и вместе с напарником Андреем Михайловым (Андрей Гульнев) переходит в уголовный розыск.

Однако новое звание приносит не только привилегии, но и новые проблемы. Семенов в ходе хитрой оперативной комбинации наконец-то вычислит таинственного главаря банды Архитекторов. Но, не имея доказательств его вины, Паша будет вынужден пойти на крайние меры, рискнуть всем и, возможно, навсегда остаться вне закона.

close Пресс-служба НТВ

Антон Васильев, исполнитель роли Павла Семенова: «Каким бы иногда не казался фантастическим и не реальным сценарий, мы, среди перестрелок, погонь, обмана, предательства, ментов и воров пытаемся отстаивать простую мысль – главное не терять веру в честь, дружбу, любовь и чтобы ни случилось оставаться людьми».

В седьмом сезоне «Невского» верный друг главного героя Алексей Фомин (Дмитрий Паламарчук) возглавит криминальный мир Петербурга и начнет понимать, что мало захватить власть – ее еще нужно удержать. У него появляются новые влиятельные враги, в схватке с которыми Фоме не сможет помочь даже Паша Семенов.

Дмитрий Паламарчук, исполнитель роли Алексея Фомина: «Поклонники «Невского» застали разные периоды наших взаимоотношений с Семеновым, и знаю, что они не очень любят, когда между ними пробегает черная кошка. Но сильных потрясений не будет. Несмотря на то, что Семенов и Фома находятся по разным сторонам баррикад, они продолжат находить в себе силы, чтобы не терять дружбу, вопреки всем испытаниям, которые выпадают на их долю»

Любовь и экшен

В новом сезоне не обойдется и без сложных любовных перипетий. Татьяна Белова, супруга Семенова, начинает играть все более значимую роль в его жизни.

«Раскрывать тайны не могу, но могу с точностью сказать, что помимо следования закону и помощи в поимке опасных преступников, Таня всегда борется за любовь! — делится Виктория Маслова, исполнительница роли Тани. — Она в первую очередь женщина, хоть и необычная, волевая и непоколебимая, этакий солдат-спец. Но всем женщинам хочется любви, поэтому Таня пойдет на многое, чтобы защитить ее. На мой взгляд, основная мысль нового сезона «Невского» в том, что ни в коем случае нельзя попирать закон, он существует для всех. И, конечно, любовь правит миром! Ведь только во имя любви мы совершаем невероятные поступки и готовы на все, чтобы спасти ее».

На фоне этих эмоциональных переживаний новый сезон «Невского» предложит зрителям и немало зрелищных экшен-сцен.

«В сериале есть автомобильные и мотоциклетные трюки, погони, падения с высоты и взаимодействие с животными. — рассказывает постановщик трюков Владимир Севостьянихин, — Например, в один из дней мы взрывали электросамокат. На этом была построена целая серия: партия бракованных электросамокатов взрывается, из-за чего гибнет очень много людей. Мы брали самокат, вкладывали в него заряд и, когда актер ехал на нем, самокат взлетал на воздух. Конечно, это все достаточно безопасно, травмы в таком деле недопустимы».

close Пресс-служба НТВ

Трюки будут идти рука об руку с драматическими моментами, создавая мощное напряжение, переключающее зрителей от захватывающих действий к глубоким эмоциональным эпизодам. Новый сезон обещает стать кульминацией многих историй, ведь параллельно со взрывами и перестрелками в нем происходит не менее опасная борьба — за судьбы людей.

«Сложные личные драмы»

Режиссер Игорь Драка подчеркивает, что основной успех «Невского» кроется в сценарии и развитии персонажей: «В первую очередь сериал обязан своим успехом автору сценария Андрею Тумаркину. Если нет хорошей драматургии – нет истории. Удивительно, как он уже семь сезонов нас все время удивляет. Надеюсь, что и мы удивим наших уважаемых телезрителей! Я думаю, что главный плюс сериала «Невский» в том, что мы все-таки снимаем не экшен, а человеческие отношения». Зрителей ждет множество драматичных моментов, когда герои окажутся перед сложным моральным выбором.

close Пресс-служба НТВ

Так, Андрей Михайлов, бывший «плохой парень» пытается встать на путь закона, но каждый шаг дается ему нелегко. «В «Невском», как ни странно, абсолютно положительных персонажей практически нет. У каждого героя есть своя сложная многогранная история, которую мы, как актеры, стараемся раскрыть», — отмечает исполняющий его роль Андрей Гульнев.

Фомин, который переживает одиночество на вершине криминального мира, также сталкивается с новыми вызовами. Его власть растет, но так же быстро увеличивается и количество врагов. Личная жизнь тоже внесет свои коррективы в поступки героя сериала, что только усложнит его выбор. «Тема любви и отношений моего героя в этом сезоне будет раскрыта как никогда прежде. Его нельзя назвать человеком открытым, легко идущим на контакт с новыми людьми, но именно в этой части сериала стрелы амура доберутся и до Алексея Леонидовича Фомина», — делится Дмитрий Паламарчук.

Седьмой сезон «Невского» обещает стать одной из самых ярких премьер этой осени. Напряженные экшен-сцены, глубокие личные драмы и сложный моральный выбор явно сделают этот сезон незабываемым. Зрители смогут погрузиться в мир, где каждый шаг героев способен перевернуть их судьбы, а грань между добром и злом становится все более размытой.

РЕКЛАМА