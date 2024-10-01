Квартира на побережье. Какое жилье подойдет любителям моря и гор

Крым для россиян — это не просто регион на карте, это место силы и единения человека с природой. В каждой волне моря, в каждом порыве ветра чувствуется энергия этого края. Именно здесь, на южном берегу полуострова строится жилой дом «На Родниковой». О том, как природа и комфорт нашли идеальный баланс, — в материале «Газеты.Ru».

Природа сливается с историей

Жилой дом «На Родниковой» расположился в поселке Кореиз в 8 км от Ялты и в 55 км от Симферополя, в одном из самых живописных мест южного побережья Крыма — между Мисхором и Гаспрой, в окружении лесов и исторических достопримечательностей. Море, горы, прекрасная флора и история встретились здесь, в самом сердце южного берега Крыма.

Вблизи дома находятся не только природные жемчужины, такие, как гора Ай-Петри, знаменитые парки и бескрайние леса, но и исторические символы Крыма. Ливадийский и Воронцовский дворцы, Ласточкино гнездо — это не просто архитектурные объекты, это свидетели эпох, которые помнят императоров и великих деятелей мировой истории.

Прогуливаясь по их окрестностям, вы почувствуете дух времени и превратите повседневные маршруты в культурные и исторические открытия. Локация жилого дома — это настоящая находка для любителей активного отдыха. Отправляясь на прогулку, жители смогут исследовать многочисленные пешие тропы предгорья, заниматься альпинизмом или наслаждаться видами во время пикников на свежем воздухе.

Даже с первых этажей квартир жилого дома «На Родниковой» открываются виды, которые тяжело встретить в других местах: большие панорамные окна буквально впускают природу в дом, наполняя его светом и простором. С балкона и лоджии каждой квартиры можно наблюдать за чудесной крымской сменой времен года, вдыхать целебный морской воздух и любоваться горными пейзажами.

Комфорт, развитая инфраструктура и безопасность

Комфорт жителей дома «На Родниковой» является для застройщика обязательной нормой. Используемая при строительстве монолитно-каркасная технология обеспечивает прочность и долговечность здания. Высокие потолки — 2,75 метра — дают ощущение простора и свободы, функциональные планировки квартир и качественные строительные материалы создают пространство, в котором хочется жить.

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Утепление фасадов выполнено с использованием каменной минеральной ваты, что гарантирует теплоизоляцию в любое время года. Обеспечена отличная звуковая изоляция, поэтому за стенами каждой квартиры здесь — тишина и уединение.

Жилой дом «На Родниковой» состоит из двух 9-этажных корпусов, в них — 184 квартиры. Среди них представлены и студии, и двухкомнатные квартиры, площадь жилья от 30 до 81 кв. м. Каждая квартира обеспечена лоджией или балконом, что делает ее еще более удобным и функциональным местом для жизни.

Дополнительное выгодное отличие жилого дома «На Родниковой» — развитая инфраструктура его местоположения, обеспечивающая удобство для жильцов. В шаговой доступности находятся все необходимые объекты: магазины, школы, детские сады и медицинские учреждения. Пляжи также находятся неподалеку. Дом сочетает в себе преимущества городского жилья с близостью к природе, поэтому его жители остаются в комфортной зоне доступа ко всему необходимому для современной полноценной жизни в сочетании с близостью природных ландшафтов.

Безопасность жильцов — приоритет застройщика жилого дома «На Родниковой». Территория дома закрыта для посторонних, обеспечена круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Дом оборудован подземным паркингом и современными бесшумными лифтами. Инфраструктура разработана таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность и удобство для жителей всех возрастов — от детей до пожилых людей, что делает жилой дом «На Родниковой» оптимальным выбором для семей и тех, кто ценит комфортную и безопасную среду. Сайт жилого дома.

Удобство и спокойствие для всех

Жилой дом «На Родниковой» предназначен в первую очередь для жизни, поэтому здесь учтены интересы самых разных категорий людей. Для семей с детьми это место станет оазисом безопасности и комфорта. Родители могут быть уверены, что их дети будут расти в благоприятной среде с доступом ко всем нужным для жизни объектам инфраструктуры. Для пожилых людей, стремящихся к спокойствию и размеренности, этот дом станет идеальным местом для тихой, умиротворенной жизни на пенсии.

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Южный берег полуострова и особенно район Кореиза славятся уникальными природными условиями, которые способствуют укреплению здоровья. Здесь не существует промышленных зон и источников загрязнений, чистый морской воздух с высоким содержанием полезных солей и минеральных веществ благоприятно влияет на дыхательную систему.

Выгодно, прозрачно, надежно

Строительство жилого дома «На Родниковой» осуществляет специализированный застройщик «Заря-Юг» с более чем десятилетним опытом успешной сдачи проектов и отличной репутацией.

Спрос на качественное жилье на Черноморском побережье продолжает расти. Недвижимость в Крыму сегодня интересна не только для проживания, но и в качестве доходного инструмента. В условиях временно недооцененной крымской недвижимости и пресыщенного рынка Сочи приобретение жилья здесь, на южном берегу Крыма, является выгодной инвестицией.

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При покупке квартиры в жилом доме «На Родниковой» есть возможность выбрать удобный способ расчетов. Можно воспользоваться ипотечными программами от ведущих банков страны, «семейной» и «военной» ипотекой или рассрочкой, использовать материнский капитал. Дом строится по системе эскроу-счетов, что гарантирует защиту средств покупателей.

Жилой дом «На Родниковой» — это больше, чем просто жилье. Это место, где встречаются природа и современные технологии. Здесь можно по-настоящему наслаждаться каждым моментом жизни, дышать чистым крымским морским и горным воздухом и забыть о городской суете. Каждый день наполняется очарованием этого уникального места. Вложение в такую недвижимость — это, без преувеличений, не просто покупка, а шаг навстречу жизни в гармонии и комфорте.

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