MEGABOOK K16S от TECNO. Все, что нужно для учебы, работы и развлечений всей семьи

Внешний вид и периферия
Спокойный серый цвет, матовый металлический корпус, который не перегревается. Кроме того, на нем не остается отпечатков пальцев. Количество и распределение портов тоже стандартно практически для всех устройств серии. На левой стороне — 2 Type-C, HDMI и классический USB и разъем для наушников. Оба порта Type-C можно использовать для зарядки. На левой стороне — USB Type-A, разъем для проводного интернета и слот для microSD карт памяти.
Разнообразие портов MEGABOOK K16S делает его универсальным выбором для пользователей, работающих с периферийными устройствами, такими как внешние жесткие диски, принтеры и другие аксессуары.
Ноутбук также оснащен большим стеклокерамическим тачпадом. Важно отметить, что он абсолютно безопасен для детей, которые только учатся работать с компьютером.
Автономность
Емкость батареи 70 Вт*ч, а в комплекте идет компактный адаптер 65 Вт. При первом включении ноутбук просит, чтобы он был подключен к родному адаптеру. Зачем, спросите вы? А это технология для сохранения заряда батареи, пока ноутбук лежит в коробке. После первого включения от комплектного адаптера ноутбук спокойно заряжается и от других совместимых зарядных устройств.
Сильная сторона ноутбука — это время автономной работы. В тесте PCMark «Современный офис» и включенным Wi-Fi аппарат продержался более 16 часов.
Здесь стоит отметить, что подобная автономность и возможность крайне быстрого заряда батареи в первую очередь придется по вкусу тем, кто любит много передвигаться по квартире или работать в кафе под домом и не всегда хочет носить с собой зарядку.
Воспроизведение
Качественная IPS-панель с диагональю 16 дюймов и разрешением Full HD позволяет комфортно работать как с документами (например, с несколькими текстовыми документами или Excel-таблицами), так и смотреть влоги или фильмы. Соотношение сторон экрана 16 на 10 как раз этому способствует, за счет увеличенной полезной площади экрана можно видеть гораздо больше деталей на экране. Благодаря яркости дисплея в 300 нит и наличию фирменного антибликового покрытия экрана на TECNO MEGABOOK K16S комфортно работать даже в солнечный день, сидя рядом с окном.
Над экраном находится веб-камера, у которой есть физическая шторка приватности. По бокам камеры расположены два микрофона с функцией шумоподавления, и тут производитель внедрил самые последние технологии. ИИ анализирует два встроенных в гаджет микрофона в режиме реального времени и сравнивает уровень звука, чтобы определить, исходит ли он от пользователя или стороннего источника. Посторонние шумы устраняются.
В целом же что камера, что микрофоны прекрасно работают и при сложных режимах освещения (контровой свет). А если дома питомцы и дети, или вы работаете рядом с открытым окном, на онлайн встрече вас будет все равно отлично видно и слышно.
Мощные динамики, сертифицированные DTS, выдают очень четкое и громкое для своих размеров звучание. Ноутбук действительно очень громкий. В том же опенспейсе или гостиной подключать внешние колонки нет необходимости.
Для тех, кто в силу особенностей своей деятельности вынужден много работать с текстами и большими объемами данных, экран MEGABOOK K16S явно облегчает процесс.
Тем, для кого важны качество трансляций и звука (не важно ведете ли вы совещание, или слушаете лекции, или работаете из дома) – все имеющиеся решения и использованные ИИ технологии так же станут большим подспорьем. Ну, а посмотреть вечером дома в семейной обстановке хороший фильм с отличным звуком – даже не обсуждается.
Устройства ввода
И вновь все по максимуму. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Тактильно клавиатура приятная, этому ощущению способствует покрытие. Ну а мягкий ход при уверенном отклике достался в наследство от других моделей серии. Печатать на ноутбуке большие тексты комфортно.
Еще один неоспоримый плюс — на ноутбуке сразу установлено ПО Windows 11 Home со всеми необходимыми программами. Сейчас на рынке это большая редкость: ноутбуки зачастую продаются «пустыми».
Что касается тачпада, он не только большой и приятный на ощупь, но и очень удобный. Даже те, кто привык подключать дополнительную мышь, вероятно, покинут стан противников татчей. Ну и, естественно, поддержка жестов присутствует.
Общее впечатление от устройств ввода на TECNO MEGABOOK K16S осталось крайне положительным. Тут и возможность долго и комфортно набирать тексты, и удобство при работе с множеством окон без подключения внешней мыши, да и просто стоит добавить приятные тактильные ощущения.
Железо
TECNO MEGABOOK K16S в основе имеет процессор AMD Ryzen 7 5800U (8 ядер, 16 потоков) и 16 гигабайт оперативной памяти. За хранение данных отвечает жесткий диск на 1 терабайт. Оперативная память и SSD поддаются апгрейду, и это добавляет еще один плюс в копилку Tecno Megabook K16S AMD.
В каком-то смысле эта серия Ryzen — бессменный хит. Процессор актуален, и его производство продолжается. У AMD получилось создать хит — мощный, но при этом энергоэффективный процессор плюс впечатляющая интегрированная графика, которая и видео в 4К отрендерит, и в игры даст поиграть. Хотя встроенная видеокарта может не подойти профессиональным геймерам, она идеально справляется с повседневными задачами и легкими играми, что делает ее подходящей для школьников и студентов, которые любят играть в свободное время. Также хочется отметить, что ноутбук тихий. И даже под игровой нагрузкой гул вентиляторов не напрягает. В офисном режиме и вовсе бесшумный.
Также необходимо добавить, что TECNO MEGABOOK K16S поставляется с предустановленной ОС Windows, что существенно упрощает его использование из коробки тем, кто далек от мира выбора и настройки программного обеспечения.
Итог
Производительность TECNO MEGABOOK K16S можно охарактеризовать как идеальный вариант для рабоче-учебных задач повышенной сложности. Если нужен ноут для учебы-дома-работы, и при этом не хочется заморачивать себе голову с установкой операционной системы, то сложно найти лучший вариант в пределах 60 000 рублей.
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