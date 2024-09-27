MEGABOOK K16S от TECNO. Все, что нужно для учебы, работы и развлечений всей семьи TECNO представил новый ноутбук с процессором AMD Ryzen R7 5800U

Компания TECNO продолжает активно развивать ассортимент ноутбуков. На данный момент представлено уже 10 устройств на базе процессоров Intel и AMD. Последние можно легко определить по индексам T1 и K16. В этот раз мы рассмотрим новый MEGABOOK K16S AMD, который компания оснастила мощным процессором — AMD Ryzen R7 5800U.

Внешний вид и периферия

Спокойный серый цвет, матовый металлический корпус, который не перегревается. Кроме того, на нем не остается отпечатков пальцев. Количество и распределение портов тоже стандартно практически для всех устройств серии. На левой стороне — 2 Type-C, HDMI и классический USB и разъем для наушников. Оба порта Type-C можно использовать для зарядки. На левой стороне — USB Type-A, разъем для проводного интернета и слот для microSD карт памяти.

Разнообразие портов MEGABOOK K16S делает его универсальным выбором для пользователей, работающих с периферийными устройствами, такими как внешние жесткие диски, принтеры и другие аксессуары.

Ноутбук также оснащен большим стеклокерамическим тачпадом. Важно отметить, что он абсолютно безопасен для детей, которые только учатся работать с компьютером.

Автономность

Емкость батареи 70 Вт*ч, а в комплекте идет компактный адаптер 65 Вт. При первом включении ноутбук просит, чтобы он был подключен к родному адаптеру. Зачем, спросите вы? А это технология для сохранения заряда батареи, пока ноутбук лежит в коробке. После первого включения от комплектного адаптера ноутбук спокойно заряжается и от других совместимых зарядных устройств.

Сильная сторона ноутбука — это время автономной работы. В тесте PCMark «Современный офис» и включенным Wi-Fi аппарат продержался более 16 часов.

Здесь стоит отметить, что подобная автономность и возможность крайне быстрого заряда батареи в первую очередь придется по вкусу тем, кто любит много передвигаться по квартире или работать в кафе под домом и не всегда хочет носить с собой зарядку.

Воспроизведение

Качественная IPS-панель с диагональю 16 дюймов и разрешением Full HD позволяет комфортно работать как с документами (например, с несколькими текстовыми документами или Excel-таблицами), так и смотреть влоги или фильмы. Соотношение сторон экрана 16 на 10 как раз этому способствует, за счет увеличенной полезной площади экрана можно видеть гораздо больше деталей на экране. Благодаря яркости дисплея в 300 нит и наличию фирменного антибликового покрытия экрана на TECNO MEGABOOK K16S комфортно работать даже в солнечный день, сидя рядом с окном.

close Пресс-служба TECNO

Над экраном находится веб-камера, у которой есть физическая шторка приватности. По бокам камеры расположены два микрофона с функцией шумоподавления, и тут производитель внедрил самые последние технологии. ИИ анализирует два встроенных в гаджет микрофона в режиме реального времени и сравнивает уровень звука, чтобы определить, исходит ли он от пользователя или стороннего источника. Посторонние шумы устраняются.

В целом же что камера, что микрофоны прекрасно работают и при сложных режимах освещения (контровой свет). А если дома питомцы и дети, или вы работаете рядом с открытым окном, на онлайн встрече вас будет все равно отлично видно и слышно.

Мощные динамики, сертифицированные DTS, выдают очень четкое и громкое для своих размеров звучание. Ноутбук действительно очень громкий. В том же опенспейсе или гостиной подключать внешние колонки нет необходимости.

Для тех, кто в силу особенностей своей деятельности вынужден много работать с текстами и большими объемами данных, экран MEGABOOK K16S явно облегчает процесс.

Тем, для кого важны качество трансляций и звука (не важно ведете ли вы совещание, или слушаете лекции, или работаете из дома) – все имеющиеся решения и использованные ИИ технологии так же станут большим подспорьем. Ну, а посмотреть вечером дома в семейной обстановке хороший фильм с отличным звуком – даже не обсуждается.

Устройства ввода

И вновь все по максимуму. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Тактильно клавиатура приятная, этому ощущению способствует покрытие. Ну а мягкий ход при уверенном отклике достался в наследство от других моделей серии. Печатать на ноутбуке большие тексты комфортно.

Еще один неоспоримый плюс — на ноутбуке сразу установлено ПО Windows 11 Home со всеми необходимыми программами. Сейчас на рынке это большая редкость: ноутбуки зачастую продаются «пустыми».

Что касается тачпада, он не только большой и приятный на ощупь, но и очень удобный. Даже те, кто привык подключать дополнительную мышь, вероятно, покинут стан противников татчей. Ну и, естественно, поддержка жестов присутствует.

close Пресс-служба TECNO

Общее впечатление от устройств ввода на TECNO MEGABOOK K16S осталось крайне положительным. Тут и возможность долго и комфортно набирать тексты, и удобство при работе с множеством окон без подключения внешней мыши, да и просто стоит добавить приятные тактильные ощущения.

Железо

TECNO MEGABOOK K16S в основе имеет процессор AMD Ryzen 7 5800U (8 ядер, 16 потоков) и 16 гигабайт оперативной памяти. За хранение данных отвечает жесткий диск на 1 терабайт. Оперативная память и SSD поддаются апгрейду, и это добавляет еще один плюс в копилку Tecno Megabook K16S AMD.

В каком-то смысле эта серия Ryzen — бессменный хит. Процессор актуален, и его производство продолжается. У AMD получилось создать хит — мощный, но при этом энергоэффективный процессор плюс впечатляющая интегрированная графика, которая и видео в 4К отрендерит, и в игры даст поиграть. Хотя встроенная видеокарта может не подойти профессиональным геймерам, она идеально справляется с повседневными задачами и легкими играми, что делает ее подходящей для школьников и студентов, которые любят играть в свободное время. Также хочется отметить, что ноутбук тихий. И даже под игровой нагрузкой гул вентиляторов не напрягает. В офисном режиме и вовсе бесшумный.

Также необходимо добавить, что TECNO MEGABOOK K16S поставляется с предустановленной ОС Windows, что существенно упрощает его использование из коробки тем, кто далек от мира выбора и настройки программного обеспечения.

Итог

Производительность TECNO MEGABOOK K16S можно охарактеризовать как идеальный вариант для рабоче-учебных задач повышенной сложности. Если нужен ноут для учебы-дома-работы, и при этом не хочется заморачивать себе голову с установкой операционной системы, то сложно найти лучший вариант в пределах 60 000 рублей.

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