Гаджет для здоровья. Как новые часы Huawei Watch D2 помогают поддерживать себя в форме На рынке появились новые часы от Huawei Watch D2

На рынок вышла новинка от Huawei — часы Watch D2, которые могут мониторить в круглосуточном режиме давление, а также помогают отслеживать другие важные показатели. Обзор новинки — в материале «Газеты.Ru».

Huawei Watch D2 — это смарт-часы, выполненные в дизайне, уже ставшем эталоном для данных устройств. При этом сочетание сатинирования и полировки отсылает к классическим часам.

Качество исполнения интегрированного ремешка на высочайшем уровне, как визуально, так и тактильно он создает ощущение кожи.

В часах есть огромное количество функций и емкая батарея. Несмотря на обилие элементов, часы смотрятся изящно. Качество исполнения застежки ремешка отсылает к швейцарским производителям классических часов. Отдельно стоит отметить наличие в комплекте бумажного трафарета, существенно упрощающего подгонку ремешка по руке.

Данная модель выпускается в черном и белом исполнении, два классических варианта, которые подойдут и женщинам, и мужчинам.

В комплекте, помимо часов, вы найдете: сами часы, беспроводное зарядное устройство, трафарет подгонки ремешка, дополнительный ремешок с манжетой тонометра для людей с небольшим размером запястья, инструкции в большом объеме.

С подробной инструкцией подключить и настроить гаджет не составит труда.

Теперь про массогабаритные характеристики самого устройства: экран — AMOLED, 1,82», 480х408 точек, 10,6:9, батарея — 524 мАч, габариты — 48х38х13,3 мм, вес (с ремешком) — 85 грамм, беспроводные интерфейсы — GPS, Bluetooth 5.2, NFC, совместимость — Android 8.0 и выше, iOS 13.0 и выше.

Здесь стоит отдельно сделать акцент на автономности. По заявлению производителя, полного заряда хватит на 5 дней постоянной работы. При этом для зарядки Huawei Watch D2 с нуля до ста процентов, по опыту, достаточно меньше часа. Как раз можно сходить в душ. Потому что, несмотря на наличие влагозащиты по классу IP68, плавать и мыться в них не стоит.

close Пресс-служба Huawei

Концептуально вторая версия HUAWEI Watch D, на первый взгляд, не отличается от первой. Это все те же традиционные смарт-часы, но с возможностью измерения артериального давления. Та самая функция суточного мониторирования АД — оставляет далеко позади всех конкурентов.

Устройство измеряет артериальное давление. Производитель подчеркивает, что использовать их в качестве медицинского инструмента нельзя, показания не столь достоверны, как у специализированных тонометров, но для повседневного отслеживания тревожных сигналов — вполне. В России устройство сертифицировано как немедицинское устройство.

Стоит помнить, что многие люди, страдающие от высокого давления, не всегда об этом даже задумываются. Очевидным признаком высокого давления является головная боль, но у многих людей отклонение от нормы не сопровождается такими болями, они просто не догадываются об этом.

Периодические проверки давления полезны, в том числе для тех, кто занимается спортом или фитнесом. По статистике, один из 3-4 взрослых людей по всему миру страдает от высокого артериального давления. Недаром гипертонию называют «королевой зла». Она приводит к проблемам в работе сердца, мозга и другим нарушениям.

Так что за здоровьем надо следить и при появлении намеков на проблемы обращаться к врачу. HUAWEI Watch D2 измеряют давление в установленные интервалы в течение 24 часов и затем определяют среднее значение за весь день, за дневное и ночное время, а также анализируют ритм артериального давления.

Возможности HUAWEI Watch D2 не исчерпываются измерением давления.

close Пресс-служба Huawei

В Huawei Watch D2, также как в моделях Huawei Watch GT5/GT5 Pro, на внутренней стороне можно увидеть обновленный сенсор, который измеряет пульс, насыщенность крови кислородом и другие параметры.

В сенсоре изменили стекло, оно отсекает внешние блики, точнее измеряет кровоток, что повышает качество измерений.

Имеется функция проведения общей проверки состояния. При ее запуске вы получаете данные по семи категориям: пульс, температура кожи, уровень стресса, уровень кислорода в крови, давление и разделенное на два показателя состояние сосудов. По сути, все это было и на HUAWEI Watch D, но не объединенное в один тест, который осуществляется за минуту.

Естественно, Huawei Watch D2 обладают и всеми функциями для повседневной жизни, такими как Bluetooth-вызовы, воспроизведение музыки на часах и ответ на SMS-сообщения.

Многозадачность и удобное переключение между приложениями, а также быстрый доступ к нужным приложениям или функциям во время тренировок делают эти часы универсальным помощником на все случаи жизни.

Пользоваться ими удобно, легко и приятно.

Как итог, можно сказать, что Huawei Watch D2 — это уникальное устройство на рынке, которое предоставляет необычный функционал привычных смарт-часов.

Да и цена не кусается, в России этот гаджет можно приобрести за 34 999 рублей.

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