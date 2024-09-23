Уязвимая и многогранная. Что убивает женскую сексуальность

Слова «сексуальность» и «сексуальный» постоянно мелькают в новостях и социальных сетях. Мы используем их, чтобы охарактеризовать что угодно - от макияжа до оформления музыкальных шоу. Но что означает это понятие на самом деле? Чем мужская сексуальность отличается от женской, и какие старые мифы давно пора развеять? В поисках ответа на эти вопросы «Газета.Ru» выяснила, насколько сексуальность важна для российских женщин и что оказывает на нее влияние.

Долгое время понятие сексуальность оставалось «неосязаемым», никто даже не пытался дать определение этому термину. Только в 2002 году ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) представила официальное разъяснение: «сексуальность — основной аспект человеческого бытия на всем протяжении жизни индивида от его рождения и до смерти. Структура сексуальности включает в себя пол, эротизм, удовольствие, интимность и репродукцию». Это не просто биологический фактор, а комплексная составляющая личности, которая проявляется не только в сексуальных предпочтениях и поведении, но и в самоидентификации. На ее формирование влияет огромное количество факторов, включая исторические, экономические и культурные установки.

Как показывают результаты опроса «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер», 72% россиянок отмечают, что наличие сексуальной жизни является для них важным. Для 63% женщин половой акт - это способ получить удовольствие и выразить свою любовь партнеру, 40% характеризуют секс как физиологическую потребность, и только 11%– как обязанность или супружеский долг. При этом женщины 25-34 лет проявляют наибольшую заинтересованность в регулярном сексе - 78% участниц опроса в этой возрастной категории.

Быть собой

Психологи подтверждают, что для современной женщины сексуальность — это важная часть самореализации. Она помогает гармонично существовать в социуме и строить прочные семейные отношения.

Речь не просто о физиологических потребностях. Сексуальность - неотъемлемая часть личности, она пронизывает все сферы жизни человека, не ограничиваясь только репродуктивной функцией. Осознание своей сексуальности является богатейшим ресурсом для гармоничного существования личности. Она влияет на наши отношения, успех и даже финансовое благополучие. Принимая свою сексуальность, женщина получает доступ к неисчерпаемому источнику энергии и уверенности в себе. Это позволяет ей строить гармоничные и успешные отношения, добиваться своих целей и жить полной жизнью.

close Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

В противоположность этому дискомфорт в сексуальной сфере и отсутствие диалога с партнером могут обернуться большими проблемами. Соглашаясь «терпеть» неприятные ощущения или делать то, что не хочется, женщина наносит себе ущерб. В будущем такой дискомфорт может привести к мигрени и другим психосоматическим симптомам, а также снижению самооценки, нарушению самоидентификации и восприятия себя как женщины - «я неполноценная», «я не способна». Все это - прямой путь к выгоранию и депрессии.

Хрупкая материя

Женская сексуальность более уязвима, чем мужская. На нее оказывают влияние не только пресловутые стресс и усталость, которых сегодня практически невозможно избежать, но и гормональный фон. У мужчин в силу физиологии гормональные изменения происходят менее резко, а значит и сексуальность остается стабильной. С женщинами все обстоит иначе.

Любая проблема со стороны репродуктивных органов практически сразу отражается на сексуальном здоровье. Чаще всего расстройства возникают у женщин с синдромом поликистозных яичников, а также страдающих эндометриозом, хронической тазовой болью. Миома, бактериальный вагиноз и другие заболевания также могут привести к снижению полового влечения. Поэтому любую дисфункцию в сексуальной сфере необходимо расценивать как сигнал, что надо немедленно посетить специалиста.

Много лет считалось, что оральные контрацептивы могут снизить интерес женщины к сексу. Однако в 2013 году был выпущен комплексный обзор 36 клинических исследований, в которых суммарно приняли участие почти 14 тысяч женщин. Только 15 процентов участниц заявили тогда о снижении сексуального желания при приеме оральных контрацептивов. И это более 10 лет назад, когда современных препаратов еще не существовало.

В 2020 году был проведен мета-анализ, который показал, что комбинированные оральные контрацептивы, где используются одновременно эстрогены и прогестины, в этом отношении намного безопаснее. Выяснилось, что связь между их использованием и женской сексуальной дисфункцией отсутствует.

Наконец, в 2024 году в России завершилось исследование, которое позволило оценить влияние на женскую сексуальность орального контрацептива новейшего поколения, созданного на основе эстетрола и дроспиренона. В опросах приняли участие здоровые женщины с регулярной половой жизнью. Ни одна из более чем 250 участниц не отметила снижения либидо, возникновения дискомфорта во время секса или ухудшения качества жизни на фоне приема препарата. Этот результат остался неизменным через шесть и 12 месяцев с начала исследования.

Стабильная сексуальность

Оральный контрацептив новейшего поколения содержит эстетрол или нативный эстроген, который естественным образом вырабатывается в организме женщины. Он позволяет женщинам стабилизировать гормональный фон, смягчить проявление неприятных симптомов во время месячных и чувствовать себя комфортно. А значит – оставаться активной в сексуальной сфере и поддерживать гармоничные отношения с партнером.

close Freepik.com

Что еще помогает женщинам чувствовать себя сексуальными? Читательницы «Газеты.Ru» говорят, что в первую очередь это крепкий и достаточно продолжительный сон. Если женщина устает на работе и при этом неделями недосыпает, ей часто уже ничего не хочется. Многие поздно приходят домой, а потом долго не могут закончить все дела и лечь в кровать. Хорошо, если в выходные удается отдохнуть и почувствовать себя человеком.

Часто женщинам не хватает новых впечатлений, рутина убивает сексуальность. Когда каждый день, неделю за неделей происходит одно и то же, многие начинают задыхаться. Выход в том, чтобы постараться не сидеть на месте и найти возможность разнообразить досуг, ведь вокруг так много интересного.

Для многих женщин сексуальность - это не только то, что происходит в постели. Важна так называемая бытовая магия: как семья живет, как обустроен дом, что приготовлено на ужин, как женщина выглядит и встречает гостей. Ведь секс - это только часть отношений, а сексуальность может проявляться даже в выборе садового столика. Нужна только гармония в отношениях с партнером.

Кроме того, читательницы «Газеты.Ru» говорят, что сексуальность зависит от хорошего самочувствия. Не секрет, что многие годами страдают от болезненных и очень обильных месячных. Бывает, что приходится договариваться с начальством и работать в «эти дни» строго из дома. Хорошая новость в том, что терпеть все это уже не обязательно. КОК новейшего поколения помогает стабилизировать гормональный фон, убрать неприятные симптомы и имеет низкий риск развития тромбозов и сердечно-сосудистых осложнений.

Наконец, сексуальность - это еще и привычка регулярно баловать себя, делать небольшие подарки и приятно проводить время. Ведь чтобы научиться дарить любовь, нужно начать с собственной персоны.

Золотое трио

Баловать себя - это хорошо, но не нужно забывать три главных правила поддержания женского здоровья. Эксперты говорят, что стабильный гормональный фон, а значит и сексуальность во многом зависят от полноценного сна, адекватной физической активности и сбалансированного питания, богатого витаминами и Омега-3.

РЕКЛАМА