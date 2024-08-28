Любовь и тайны майора Соболева: на НТВ стартует второй сезон сериала «Тверская»

Напряжение нарастает

Поверженный и лишенный всего Неретин предлагает Соболеву перемирие, и за это называет истинного заказчика убийства его родителей. Теперь враг Соболева — авторитетный бизнесмен Иван Липранди, который уже появлялся в первом сезоне.

Одновременно Соболеву приходится разбираться с врагами уровнем пониже, но от этого не менее неприятными и опасными. Один из них — убийца киллера, стрелявшего в них с Луизой. Найдет Соболев и заказчика убийства вора в законе и его помощника в воровском мире — Отца (Папанина), не без помощи Ящера, который занял «трон» Отца.

Сам главный герой полюбился зрителям не только своими профессиональными навыками и качествами, но и харизмой и обаянием, которые являются не менее грозным оружием, чем пистолет. Так Полина, которую Соболев выручает в трудной ситуации и которой на время уступает свое жилье, влюбляется в Ивана и делает все для того, чтобы завоевать его сердце.

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В новом сезоне главный герой разбирается со своими личными врагами и параллельно продолжает успешно руководить убойным отделом Тверского ОВД. Вместе со своей командой он раскроет много запутанных дел. Верные друзья и соратники — майор Бондарев, капитан Лазарев и лейтенант Бернштейн, в свою очередь, помогают Соболеву в его борьбе с Липранди.

Новый враг

Вот что рассказывает про новый сезон исполнитель главной роли Иван Колесников: «Мой герой Иван Соболев — настоящий человек, который работает не ради денег, а ради того, чтобы всё было хорошо и по закону, хотя иногда, чтобы решить какие-то сложные дела, он сам может пренебречь им. С Соболевым у нас одинаковое чувство юмора. Можно сказать, что он близок мне по энергетике. Иван, как и я, готов на любой кипиш и всем сердцем любит свою работу. В новом сезоне у моего героя появится новый антагонист по имени Иван Липранди, под которого Соболев будет копать параллельно с раскрытием других дел».

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По словам актера, в этот раз съемочный процесс шел дольше, снимали в два этапа: в павильоне и на натуре, даже некоторые летние сцены пришлось снимать зимой. Над первыми сериями второго сезона работал Сергей Артимович, а затем к команде присоединился Сергей Краснов. Колесников раскрыл некоторые интересные детали съемочного процесса: по утрам съемочная группа включала музыку, чтобы «растанцеваться и прийти в себя», поскольку график был очень плотным. И часто заказывали пиццу прямо на площадку.

Конечно, были и забавные моменты.

«Больше всего мне запомнилась сцена, где наши подозрения падают на богатого и немножко сумасшедшего мужчину, живущего в роскошном особняке, — рассказывает Колесников. — Там он проводит тематические вечера, темой одного из которых было танго. И вот мой герой заходит на вечеринку и говорит, что никто не обращает на него внимание. Сразу после этого я моментально врываюсь в танец и исполняю небольшой кусочек танго с какой-то незнакомой девушкой, тем самым сразу обращая все взгляды на себя. Такие комедийные сцены всегда разбавляют повествование, сериал сразу смотрится легче, интереснее».

Истории, от которых захватывает дух

В экшен-сценах Иван Колесников всегда старался выполнять трюки сам, но все же опасные маневры, такие как прыжки с крыши и погони на «заброшках, пришлось доверить профессионалам. Интересные съемки были и с Александром Красовским, который играет Бондарева. Он по профессии еще и каскадер, поэтому все трюки выполнял самостоятельно.

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Александр Красовский (Бондарев) считает, что сериал «Тверская» цепляет увлекательным сценарием и хорошими актерами.

«Надеюсь, мы неплохо отработали, и второй сезон будет еще интереснее, — отметил Красовский. — В нем много экшена, и ещё лучше раскрыты все персонажи. Например, моего героя Федора Бондарева в новых сериях ждут серьезные изменения в семейной жизни».

По словам режиссера-постановщика нового сезона Сергея Краснова, во втором сезоне сериал «Тверская» становится серьезнее и опаснее. Главный герой вступает в поединок с сильнейшим противником, который использует все методы для достижения своих целей. В этом сезоне много динамики, трюков, драк, слежек, преследований. Команда оперов расследует убийства, подставы, мошенничество, воровство. Соболев защищает свою возлюбленную и в то же время пытается наказать убийцу своих родителей.

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«В производстве мы старались сделать захватывающую историю, внимательно проследить развитие всех персонажей, любовь, отношения, юмор, забавные ситуации, которые всегда случаются, — рассказал режиссер. — Несмотря на то, что опера работают на Тверской, это самые простые честные парни. Они выполняют свой долг, страдают, рискуют, абсолютно искренне делают свое дело».

Не только погони

Лукерья Ильяшенко, исполнительница роли Луизы отметила, что в новом сезоне активно развиваются лирические линии персонажей. Их отношения становятся глубже, интереснее и сложнее. Ее героиню тоже ждут новые перипетии, она начнет рассматривать себя не только как адвоката, профессионала, человека, который сконцентрирован на работе, но и как женщину. Актриса раскрыла секрет: в новых сериях Луиза будет примерять на себя образ жены.

«Зрительская реакция — это всегда непредсказуемо. На моей практике были потрясающие сценарии с большими звездами, с сильным актерским составом и классным режиссером, но проект просто не выстреливал. Это своего рода чудо: либо случилось, либо нет. Прекрасно, что с «Тверской» это чудо произошло», — делится Лукерья Ильяшенко.

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Напомним, что сериал «Тверская» — «Тверская. Любой ценой» произведен ООО «АЛЕКС МЕДИА» по заказу АО «Телекомпания НТВ». Премьера состоится 2 сентября в 20.00. Зрителей ждет 20 увлекательных серий и множество неожиданных историй и поворотов событий.

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