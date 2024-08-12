Новый опыт: как расколоть грецкий орех смартфоном?

Компания OPPO, международный бренд по производству интеллектуальных девайсов, объявляет о старте продаж в России двух новых смартфонов — OPPO Reno12 F и OPPO Reno12 Pro, которые пополнят нишу доступных устройств стоимостью до 45 тыс. рублей. При этом новинки будут сочетать в себе передовые возможности и уникальные характеристики. Их экран настолько надежен, что с его помощью, как утверждает производитель, можно колоть грецкие орехи. Убедиться в этом OPPO предлагает всем желающим. «Газета.Ru» разбиралась, чем готова удивлять OPPO потенциальных покупателей и действительно ли OPPO Reno12 F и OPPO Reno12 Pro — хороший выбор для тех, кто ищет доступный, долговечный и надежный смартфон.

Компания OPPO — один из крупнейших в мире производителей смартфонов и другой интеллектуальной электроники — выводит на российский рынок свои новинки. OPPO Reno12 F — экстрапрочный смартфон, сочетающий в себе тонкий корпус и высокую прочность. Стоимость устройства на 512 гб 25 999 рублей, что делает его интересным для широкого круга пользователей.

Сегодня производители умеют удивлять: за эту цену покупатель получит смартфон с экстразащитой и одним из самых больших объемов памяти в своем ценовом сегменте, с впечатляющим временем работы и приятными «фишками» вроде функции эффективного управления мокрого экрана. Притом что дизайн OPPO Reno12 F весьма консервативен: смартфон отлично смотрится за счет тонкого корпуса и симметрии при расположении модуля камеры.

Челлендж #крепкийOPPOрешек

Несмотря на ряд заманчивых характеристик OPPO Reno12 F, которые найдут своих поклонников, его позиционирование строится в первую очередь вокруг надежности и прочности смартфона. Окунуться в мир OPPO и провести собственный краш-тест компания-производитель предлагает всем желающим. Для этого уже с 13 августа стартует челлендж #крепкийOPPOрешек. Колоть орехи экраном нового смартфона — необычный опыт, который можно получить, зарегистрировавшись в онлайн-игре OPPO или посетив один из 24 магазинов «М.Видео», участвующих в акции.

close 100% Пресс-служба OPPO

Онлайн-формат челленджа предполагает участие в игре, которая запущена в Теlegram. Для этого понадобится пройти регистрацию. Механика игры достаточно простая: нужно нажимать на экран, колоть виртуальные орехи смартфоном OPPO Reno12 F и набирать очки, которые затем можно будет конвертировать в рубли. Выполнение ряда дополнительных условий — просмотр видео на Youtube, подписка на телеграмм OPPO или приглашение в игру друга — позволяет получать больше орехов и повышать энергию. Условиями для получения вознаграждения являются как минимум трехдневное участие в игре, выполнение не менее 4 заданий и баланс не менее 100 тыс. орехов. Призовой фонд, заявленный организатором, составляет 2 млн рублей.

Желающих лично протестировать новинки OPPO и провести им настоящий краш-тест компания приглашает посетить магазины «М.Видео» в разных городах России и расколоть орехи с помощью OPPO Reno12 F на специальном аппарате, чтобы убедиться в экстрапрочности смартфона. Если вы смотрели ролики, в которых используют умные устройства как молоток, и у вас возникало желание повторить такой трюк, время пришло.

Преимущества в деталях

В работе над OPPO Reno12 F компания-производитель сделала ставку на продление жизненного цикла смартфона и его долговечность при активном ежедневном использовании. Результат подтвержден внутренним тестированием, которое гарантирует, что смартфон готов к длительной бесперебойной работе. Если быть точными, то речь о более чем четырех годах регулярного использования. За счет чего OPPO Reno12 F готов к длинным дистанциям и способен ли он сохранить внешние характеристики для того, чтобы пользователь мог не беспокоиться о состоянии своего смартфона?

Как минимум три инновационных решения обеспечивают OPPO Reno12 F длинную жизнь. Прежде всего это экран устройства, который защищен стеклом DT Star 2 и прочной боковой рамой. Для повышения устойчивости к давлению и создания эффекта амортизации при падениях в новой модели используется бионическая амортизация с эффектом губки. Также важный нюанс — герметичность смартфона, которая защищает устройство от влаги и пыли. В комплексе эти решения позволяют колоть экраном OPPO Reno12 F грецкие орехи или забивать гвозди, заявляет производитель. Высокую надежность смартфона подтверждает и сертификат прочности от швейцарской компании SGS, которая предоставляет услуги по независимой экспертизе и сертификации.

Отметим, что решения, направленные на повышение жизненного цикла смартфона, не сказались на его утяжелении: устройство не потеряло в дизайне и по-прежнему привлекает тонким корпусом в 7,4 мм и безрамочным безграничным экраном с диагональю 6,7 дюйма. Корпус смартфона выполнен из сплава собственной разработки производителя, который сочетает в себе несколько металлов, что также значительно повышает надежность смартфона, но не добавляет ему миллиметров: смартфон приятно держать в руке.

Дополнительной «фишкой» OPPO Reno12 F, которую, несомненно, оценят пользователи, является функция эффективного управления даже с мокрым экраном (Splash Touch). Это выгодно отличает новинку в своем ценовом сегменте и развязывает пользователю руки: препятствий для пользования смартфоном на пляже или под дождем, на кухне во время готовки или в бассейне больше нет.

Некоторые цифры

OPPO Reno12 F отличают один из самых больших объемов памяти в своем ценовом сегменте и продолжительное время работы. Покупателям предлагаются устройства с накопителем встроенной памяти на 512 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Если же и этого объема окажется недостаточно, пространство для хранения информации всегда можно увеличить за счет временного резервирования постоянной памяти при помощи специальной технологии.

Что касается продолжительности работы смартфона, то его аккумулятор позволяет просматривать видео на протяжении более 11,5 часов без подзарядки. Впрочем, сама зарядка тоже не отнимет много времени. В OPPO пошли по пути создания более энергоэффективной версии процессора для новых устройств. Это позволяет зарядить батарею на максимум всего за 34 минуты.

При этом экран смартфона, который важен не менее его «начинки», поддерживает частоту обновления 120 Гц, а также оснащен технологией защиты зрения. За интерфейс и воспроизведение контента отвечает количество пикселей: их достаточно, чтобы смотреть фильмы на экране OPPO Reno12 F в солнечную погоду и не чувствовать потери в качестве.

В OPPO Reno12 F установлена система из 3 камер, которая позволяет охватить различные потребности пользователя. С помощью этого функционала можно снять портрет, сделать групповой снимок или обычное селфи.

Обе новинки уже доступны для покупки в официальных онлайн-магазинах OPPO и у партнеров. Для первых покупателей действует промо-цена. Стоимость OPPO Reno12 F за версию с 256 Гб постоянной памяти составляет 22 999 рублей, а версия с 512 Гб постоянной памяти доступна за 25 999 рублей. Стоимость OPPO Reno12 Pro с 512 Гб постоянной и 12 Гб оперативной памяти составляет 44 999 рублей.

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