Шоу, где главные — дети: на НТВ выходит новая развлекательная программа для всей семьи «Чудо»

В субботу, 17 августа в 20:00, в эфире телеканала НТВ состоится премьера развлекательного шоу для всей семьи, главными героями которого стали дети. В проекте «Чудо» юные гости вместе с родителями приходят в студию, чтобы удивить всех своими умениями, а также рассказать о себе всей стране. Что ждет зрителей, – в материале «Газеты.Ru».

Новый проект НТВ – это не конкурс и не шоу талантов, здесь не будет строгого жюри и никто не станет выставлять оценки. Это значит, что не будет проигравших и горечи поражения. «Чудо» – это программа, где правят дети бал. Юные гости вместе с родителями приходят в студию, чтобы удивить зрителей своими умениями, а также рассказать о себе всей стране. Здесь только искренние улыбки, заразительный смех, детская непосредственность и самые чудесные юные жители России.

Главной особенностью проекта станут личные обращения участников к народу. Телезрители смогут увидеть их как в самой программе, так и в новогодние праздники на НТВ. Самое яркое обращение телеканал покажет в новогоднюю ночь перед выступлением Президента России.

Ведущий

Ведущим шоу «Чудо» стал российский актер и импровизатор Арсений Попов.

close 100% Пресс-служба НТВ

«Дети умеют удивлять, зачастую мы их — маленьких — недооцениваем. Они демонстрируют свои яркие способности, делают трюки лучше, чем многие взрослые, – говорит Арсений Попов. – Дети — это наше будущее. Видимо, нас ждет хорошее будущее! Нам очень повезло, что в шоу нет элемента соревнования, мы просто позволяем нашим юным героям делать чудеса. Я очень хочу, чтобы зрители это почувствовали».

По его словам, в шоу отличная команда. «Радует, что декорации, наряды, номера очень яркие и веселые. Приезжать на площадку – одно удовольствие, это не очень похоже на работу, просто нахожусь на каком-то празднике, – отметил ведущий. – Все дети безумно талантливые! Я обратил внимание, что они, конечно, гораздо честнее взрослых. И с ними тоже надо быть честным, потому что они чувствуют фальшь на интуитивном уровне. Поэтому я не придумываю какие-то способы общения с детьми, мне, правда, с ними интересно. Единственное, о чем я попросил сценаристов — это не рассказывать мне о самих номерах. То есть все, что показывают дети, я вижу в первый раз вместе со зрителями. И те эмоции, которые у меня возникают: удивление или восторг от увиденного – они настоящие».

Специально для шоу изготовлены потрясающие воображение декорации. Среди них – объемные модели поезда и самолета, объемные высокие растения, лабиринты, большая шкатулка в человеческий рост для маленькой балерины. Одна из основных декораций проекта – гигантский двухметровый стул, на котором участники записывали обращения к народу. Его вес составляет около 100 килограммов, а сидение находится на высоте 1,5 метров.

Участники

В проекте приняли участие 146 ребят из разных уголков России и ближнего зарубежья. В эфире НТВ покажут свои умения дети из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодара, Новороссийска, Евпатории, Самары, Тулы, Томска, Екатеринбурга, Казани, Башкирии, Якутии, Бурятии, Когалыма, Архангельска, Барнаула и других городов и регионов страны. Кроме того, на сцену шоу «Чудо» выйдут юные таланты из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Кто-то из чудо-детей уже определился с профессией, так, одиннадцатилетний Никита Никитин из Якутии знает все о птицах и уже ведет экскурсии в музее природы, а Полина Мессинезе из Белоруссии в шесть лет может составить конкуренцию взрослым профессиональным грумерам. Среди участников шоу есть фермеры и кулинары, стендап-комики и спортивные комментаторы, проводник поезда, архитектор и чревовещатель – и всем им не больше 12 лет.

Самыми маленькими участниками шоу «Чудо» стали Леон Половинко из Евпатории и Богдан Краснов из Москвы. Им всего по три года. Леон обладает отличной памятью и знает все о рыбах, а Богдан мечтает стать актером и прекрасно читает наизусть стихотворения. Поддерживать ребят и помогать им создавать яркие номера будут известные актеры, блогеры и звезды российской эстрады.

Что нравится

Обладательница уникального тембра певица Диана Анкудинова сравнила происходящее на площадке со сказкой и сама едва не впала в детство. «Сюда приходишь и сразу подвергаешься какому-то гипнозу, чего со мной давно не случалось. Жизнь диктует нам, что нужно рано взрослеть, быть серьезным, но, когда подпадаешь под обаяние этого шоу, хочется просто надеть панамку, взять ведерко и побежать на детскую площадку лепить куличики из песка. У всего этого мира детства есть свой сказочный шарм, который заставляет поверить в мечту, в чудо и в себя. Когда видишь очень много разных проектов, где есть члены жюри, сразу понимаешь, что будет сказано, и какая будет царить атмосфера. А «Чудо» – это что-то новое, тут все наполнено каким-то человеческим добром», – рассказала она. Юным вокалистам певица пожелала всегда сохранять внутренний огонь, который горит внутри и верить в себя и в свои мечты, что бы ни происходило в жизни.

close 100% Пресс-служба НТВ

Певец, музыкант и автор песен Akmal' выступал на шоу с девочкой, которая занимается воздушной гимнастикой. «Это было безумно фееричное выступление, – поделился он впечатлениями. – Как правило, когда я пою, то всегда зацикливаюсь на технических моментах: как правильно взять ноту, контролировать дыхание, не забывать слова. А тут все было в таком едином творческом порыве. Я смотрел на гимнастку в этом блистательном костюме и наслаждался каждой деталью номера: выверенные движения девочки, завораживающий дым на сцене, хороший звук и подходящая песня – все сложилось как надо».

Блогер Милана Хаметова пришла на проект поддержать одну из участниц – гимнастку Злату Пичурину. «Я решила выступить с ней в номере, потому что в детстве я очень сильно хотела стать гимнасткой. Мы с мамой поняли, что это очень сложно, не сложилось у меня с этим спортом, но с тех пор я всегда слежу за гимнастикой. Мне правда безумно понравилось выступление. Я переживала за Злату, когда стояла на сцене и пела песню, мне было страшно за нее, я понимаю, что она профессионал, но она делала такие крутые трюки, это опасно».

Другой блогер, Андрей Борисов, посоветовал участникам делать то, что им нравится, несмотря ни на что, а иногда даже вопреки. «Когда вы будете заниматься любимым делом, хоть это и очень сложный путь, рано или поздно все получится», – наставил он.

Таланты

На сцене дети показывали свои многочисленные таланты. Они пели и танцевали, разыгрывали сценки, удивляли игрой на музыкальных инструментах. Оказалось, что малышей увлекает многое: от классического балета до брейк-данса. Но попадались и необычные хобби. Например, пятилетняя самарчанка Любава Яковлева уже установила шесть рекордов России по метанию ножа. На Арсена Папояна из Тамбова записан мировой рекорд по толканию автомобилей. А ему всего семь лет.

«Уже семь лет в эфире НТВ с успехом идет детский конкурс «Ты супер!», который мы очень любим и которым мы очень гордимся. И мы рады, что совсем скоро в линейке наших развлекательных проектов, популярных у семейной и молодой аудитории, появится еще одно шоу с участием талантливых детей», – говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Юным участникам шоу запомнилось волнением и веселыми эмоциями: камеры, свет, зрители, декорации – все это воодушевляло детей. И, конечно, прогулки по Москве, когда на них оставалось время. «На съемках «Чуда» мне больше всего запомнилось, как я волновалась перед сценой, а еще, как мы гуляли по Москве и покупали книги на ярмарке, кстати, сейчас я дочитываю свой букварь,– поделилась эмоциями шестилетняя Эмилия-Аделаида Серебренникова. – Я все думала, какой же мне подарят подарок, и вот я его получила! Это кукла Барби и милая беленькая кошечка, я с ними буду играть, буду их купать и спать укладывать».

close 100% Пресс-служба НТВ

А пятилетняя Евангелина Бунеева, когда приехала на съемочную площадку в первый раз, очень боялась ошибиться. «Если у меня что-то не получается на тренировках, мне помогает тренер, а если нужна моральная поддержка, то меня подбадривают мама или папа, благодаря этому я не расстраиваюсь из-за мелких неудач», – рассказала она.

«Шоу «Чудо» запомнилось мне очень необычным диваном и веселыми эмоциями. Особенно меня тронули слова Дианы Анкудиновой, когда она сказала, что верит в меня. На воздушную гимнастику я трачу по 1,5-2 часа пять дней в неделю, а иногда занимаюсь и по выходным. В свободное время мне нравится вместе с родителями проводить химические эксперименты по инструкции. Самые яркие моменты в моей жизни за последнее время – это выступление на шоу и день, когда мне подарили телескоп», – отметила восьмилетняя Аксинья Морозова.

«Шоу «Чудо» мне очень понравилось, это был мой самый необычный день, – говорит шестилетняя Татьяна Линева. – Особенно запомнилось, как я засовывала руки в коробку. Я не понимала, что в ней находится, а мой друг Леня, сидя на заднем ряду, сильно удивился, потому что увидел там настоящего кролика! Я репетировала, как буду выходить на сцену, и какие слова буду говорить на Чудо-стуле. На шоу я научилась не бояться, а еще мне подарили велосипед».

Шоу «Чудо» – 17 августа в 20:00 на НТВ. Не пропустите!

РЕКЛАМА