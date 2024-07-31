Перемены для всей семьи: как бизнес меняет жизнь к лучшему

Большинство россиян хотя бы раз задумывались о том, чтобы открыть свое дело. Однако для большинства свой бизнес кажется неподъемным занятием, и барьеры в виде стартовых инвестиций, бумажной волокиты и непонимания процессов их останавливают. О том, как мать шестерых детей решила начать свое дело и тем самым изменила жизнь всей семьи к лучшему — в материале «Газеты.Ru».

Исполняя давние мечты

Более трети (36%) россиян хоть раз задумывались об открытии своего дела, но пока оставили эту мысль на уровне идеи, следует из опроса сервиса «Авито Работа». При этом среди молодых россиян эту идею сочли привлекательной 88% — из них 11% уже копят на свой бизнес и продумывают план, 3% находятся в процессе открытия своего дела, а 5% — уже стали предпринимателями.

Примечательно и то, что согласно опросу аутсорсинг-бухгалтерии «Мое дело» и исследовательской компании OMI, почти каждый четвертый россиянин хотел бы иметь собственный бизнес по продаже товаров на маркетплейсах (23%). Однако наибольшая доля респондентов (42%) считает, что торговля на маркетплейсах — это не так просто, как кажется.

Сегодня маркетплейсы — это не только доступ к миллионам товаров, но и возможность открыть свое дело, начать зарабатывать и исполнить свои давние мечты. Именно так все сложилось у Натальи из Новосибирска. На тот момент, когда она решила заняться бизнесом вместе с мужем, у нее уже было пять дочерей. Однако шестой ребенок внес коррективы в ее планы, и казалось, что ей ничего не оставалось кроме как снова пойти в декрет, хотя Наталье очень хотелось работать. Чтобы она могла не отказывать своим желаниям, психолог предложил ей выйти на Ozon, так как бизнес на маркетплейсе можно успешно совмещать с воспитанием детей.

close 100% Личный архив Натальи Кондратенко

«Я тут же вцепилась в эту идею. Со следующего дня я, будучи беременной, начала жадно читать «Ozon Университет» и искать, кто сможет меня обучить, потому что нужно знать нюансы. Я нашла на площадке маркетплейса селлера, который проводил обучение офлайн, в режиме реального времени. Так, буквально за руку меня провели по всем этапам от заполнения карточек до первой поставки. Всю беременность я проходила обучение», — рассказывает Наталья.

Она завершила обучение после рождения сына. Помимо основной программы, она многое изучала самостоятельно, читала, смотрела видео об Ozon. Сперва она заказала небольшую партию акриловых фигурок персонажей из игры на 50 тыс. рублей, чтобы научиться делать поставки и продавать. Когда фигурки почти закончились, она решила, что пора браться за дело «по-крупному».

«При выборе категории товаров я прежде всего опиралась на свой опыт. Мы инженеры, и конечно же электроника всегда была нам ближе всего. Мой муж предложил попробовать продать запчасти для телевизора, подсветки. Мы изучили отзывы на аналогичные товары и поняли, что проблема многих селлеров — это ненадёжная картонная упаковка, а товар очень хрупкий и часто повреждается во время доставки. Так, мы придумали не только креативную упаковку, но и очень надежную, а также нам повезло закупить очень качественный товар. На данный момент у нас нет одного отрицательного отзыва», — отмечает героиня.

Дело всей семьи

Примечательно и то, что Наталья смогла задействовать в бизнесе семью. Сейчас ее старшим дочерям 15, 14, 8 лет. Девочки полностью взяли упаковку товара на себя. Даже восьмилетняя Лиля активно в этом помогает. Она работает производственным феном, затягивает пленку на товаре, клеит этикетки и складывает в коробки товар.

«Главное, что наши дети помогают нам с удовольствием. Упаковка — это очень весело! Мы собираемся в большой комнате, включаем музыку, пьем квас, веселимся, шутим и работаем. Я, как правило, занимаюсь в этот момент личным кабинетом, создаю поставки, а старшие работают у станка по упаковке товара», — добавляет Наталья.

«Мы всей семьей упаковываем товары, я помогаю маме создавать красивые карточки. Нас всех это очень объединило. За этот год мы многому научились, и теперь наша семья может позволить себе намного больше чем раньше. Однако для нас Ozon — это не только средство заработка, это наше семейное хобби», — дополняет старшая дочь Светлана.

Благодаря бизнесу жизнь целой семьи изменилась к лучшему. По словам Натальи, бизнес объединил ее семью и в работе, и в целях, и теперь помогает осуществлять давние мечты.

«Ozon вдохнул в меня жизнь, новые цели, мечты. Мы с детьми всегда хотели путешествовать, я мечтаю им показать мир, я хочу дать им счастливое детство. И этой осенью мы все вместе собираемся в Турцию! Я всегда хотела, чтобы мои дети получали достойное образование, медицинское обслуживание, и, наконец, чтобы у них было достойное место жительства. Я давно хотела уехать из Новосибирска, но не знала, как прокормить семью в другом городе. Но когда я почувствовала в себе уверенность, как только бизнес пошел в гору, мы твердо решили переехать в Москву. Дети очень рады тому, что мы будем переезжать!» — рассказывает героиня.

Наталья признается, что было непросто работать, ухаживая за новорожденным ребенком, воспитывая старших детей, и при этом поддерживать дом в чистоте, готовить и заниматься собой. Бизнес на маркетплейсе — яркий пример того, что современная женщина может быть успешной как на семейном, так и на карьерном поприще. При этом встать на этот путь никогда не поздно.

«Мой муж, увидев мои результаты, продал часть своего бизнеса для вложения в мой. Вторую часть мы тоже решили продать, вложить в развитие на Ozon и переехать в Москву. Вот так одно решение попробовать что-то новое может изменить судьбу. Главное — верить в себя и много трудиться», — резюмирует Наталья.

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