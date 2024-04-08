Лучшие коэффициенты и программа лояльности БЕТСИТИ

Ставки на максимум
Эксперты оценивают лучшие проекты индустрии беттинга и присуждают награды представителям СМИ, блогерам и спортсменам.
БЕТСИТИ получил главный приз в номинации «Лучшие коэффициенты».
Высокие коэффициенты – одно из главных конкурентных преимуществ БЕТСИТИ. Компания первой предлагает широкую линию и эксклюзивные ставки. Сейчас в линии букмекера более 4 000 событий. Среди них – максимально нетривиальные и креативные ставки, которые творчески обыгрывают громкие инфоповоды из мира спорта.
Например, аналитики БЕТСИТИ предлагают спрогнозировать, кто заменит Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля».
Любители футбола традиционно следят за выступлениями российских футболистов за рубежом. БЕТСИТИ предлагает линию ставок на статистику Арсена Захаряна, который сейчас выступает за «Реал Сосьедад».
Также в центре внимания топовые футболисты. В БЕТСИТИ можно поставить на Килиана Мбаппе в контексте лучшего бомбардира чемпионатов мира. Пока рекорд принадлежит немцу Мирославу Клозе – 16 мячей. Аналитики БЕТСИТИ уверены, что французский суперфорвард превзойдет это достижение.
И примеры подобных ставок можно продолжать и продолжать.
Главный приз «Премии РБ» получил директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов.
«Победа в номинации «Лучшие коэффициенты» свидетельствует о высоком профессионализме всей команды БЕТСИТИ. Мы вновь подтвердили статус лидера рынка, – отметил он. – Наши аналитики оперативно реагируют на события, что отражается в широкой росписи и эксклюзивных линиях. Мы предлагаем игрокам самые разнообразные варианты для ставок по высоким коэффициентам. Выиграть «Премию РБ» позволила качественная и слаженная работа. Поздравляю всех коллег с этой наградой».
Лучшими коэффициенты БЕТСИТИ признаются экспертами индустрии уже в третий раз подряд. Ранее компания становилась победителем «Премии РБ» в этой же номинации в 2021 и 2022 годах. И вот новый успех!
Кешбэк вне конкуренции
Еще один приз на «Премии РБ» БЕТСИТИ завоевал в номинации «Лучшая программа лояльности». 2023 год стал знаковым для компании. Летом БЕТСИТИ повысил кешбэк по Программе лояльности до 25%. Это предложение стало рекордным в индустрии беттинга.
Команда БЕТСИТИ разработала уникальное предложение. Для участия в Программе лояльности игрокам достаточно делать ставки на сайте или в мобильном приложении с коэффициентом от 1.20. В зависимости от оборота ставок клиент получает один из девяти статусов – от Bronze до Diamond+.
Чем выше оборот, тем большую сумму возвращает букмекер. Максимальный кешбэк равен 25%.
Предложение настолько полюбилось клиентам БЕТСИТИ, что компания продлила срок его действия на весь 2024 год.
«В прошлом году мы запустили новую Программу лояльности с возможностью получения кешбэка до 25%, что стало лучшим предложением на рынке. Игрокам пришлась по душе наша Программа лояльности. Мы рады, что эксперты также по достоинству ее оценили», – добавил Рустем Акмалов.
Программа лояльности БЕТСИТИ впервые удостоилась признания экспертов «Рейтинга Букмекеров». Теперь приз займет заметное место в коллекции наград букмекера.
«Премия РБ» задала для компании планку и высокий уровень ожидания на 2024 год. БЕТСИТИ продолжит радовать игроков широкой линией, высокими коэффициентами, эксклюзивные ставками, крутыми бонусами и акциями.
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