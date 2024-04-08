Лучшие коэффициенты и программа лояльности БЕТСИТИ БЕТСИТИ победил в двух номинациях престижной международной «Премии РБ»

4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в пятый раз состоялась церемония награждения «Премии РБ» – она является одной из самых престижных в области букмекерства и спорта. Букмекер БЕТСИТИ получил сразу две награды на престижной «Премии РБ». Как это удалось компании – в материале «Газеты.Ru».

Ставки на максимум

Эксперты оценивают лучшие проекты индустрии беттинга и присуждают награды представителям СМИ, блогерам и спортсменам.

БЕТСИТИ получил главный приз в номинации «Лучшие коэффициенты».

Высокие коэффициенты – одно из главных конкурентных преимуществ БЕТСИТИ. Компания первой предлагает широкую линию и эксклюзивные ставки. Сейчас в линии букмекера более 4 000 событий. Среди них – максимально нетривиальные и креативные ставки, которые творчески обыгрывают громкие инфоповоды из мира спорта.

Например, аналитики БЕТСИТИ предлагают спрогнозировать, кто заменит Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля».

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Любители футбола традиционно следят за выступлениями российских футболистов за рубежом. БЕТСИТИ предлагает линию ставок на статистику Арсена Захаряна, который сейчас выступает за «Реал Сосьедад».

Также в центре внимания топовые футболисты. В БЕТСИТИ можно поставить на Килиана Мбаппе в контексте лучшего бомбардира чемпионатов мира. Пока рекорд принадлежит немцу Мирославу Клозе – 16 мячей. Аналитики БЕТСИТИ уверены, что французский суперфорвард превзойдет это достижение.

И примеры подобных ставок можно продолжать и продолжать.

Главный приз «Премии РБ» получил директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов.

«Победа в номинации «Лучшие коэффициенты» свидетельствует о высоком профессионализме всей команды БЕТСИТИ. Мы вновь подтвердили статус лидера рынка, – отметил он. – Наши аналитики оперативно реагируют на события, что отражается в широкой росписи и эксклюзивных линиях. Мы предлагаем игрокам самые разнообразные варианты для ставок по высоким коэффициентам. Выиграть «Премию РБ» позволила качественная и слаженная работа. Поздравляю всех коллег с этой наградой».

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Лучшими коэффициенты БЕТСИТИ признаются экспертами индустрии уже в третий раз подряд. Ранее компания становилась победителем «Премии РБ» в этой же номинации в 2021 и 2022 годах. И вот новый успех!

Кешбэк вне конкуренции

Еще один приз на «Премии РБ» БЕТСИТИ завоевал в номинации «Лучшая программа лояльности». 2023 год стал знаковым для компании. Летом БЕТСИТИ повысил кешбэк по Программе лояльности до 25%. Это предложение стало рекордным в индустрии беттинга.

Команда БЕТСИТИ разработала уникальное предложение. Для участия в Программе лояльности игрокам достаточно делать ставки на сайте или в мобильном приложении с коэффициентом от 1.20. В зависимости от оборота ставок клиент получает один из девяти статусов – от Bronze до Diamond+.

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Чем выше оборот, тем большую сумму возвращает букмекер. Максимальный кешбэк равен 25%.

Предложение настолько полюбилось клиентам БЕТСИТИ, что компания продлила срок его действия на весь 2024 год.

«В прошлом году мы запустили новую Программу лояльности с возможностью получения кешбэка до 25%, что стало лучшим предложением на рынке. Игрокам пришлась по душе наша Программа лояльности. Мы рады, что эксперты также по достоинству ее оценили», – добавил Рустем Акмалов.

Программа лояльности БЕТСИТИ впервые удостоилась признания экспертов «Рейтинга Букмекеров». Теперь приз займет заметное место в коллекции наград букмекера.

«Премия РБ» задала для компании планку и высокий уровень ожидания на 2024 год. БЕТСИТИ продолжит радовать игроков широкой линией, высокими коэффициентами, эксклюзивные ставками, крутыми бонусами и акциями.

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