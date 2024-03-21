Россия против Сербии и Парагвая: каковы шансы у наших футболистов Александр Неценко дал прогнозы на матчи Россия — Сербия и Россия — Парагвай

21 и 25 марта у сборной России пройдут товарищеские матчи против Сербии и Парагвая. Они состоятся на московском стадионе «Динамо» в 20:00. Футбольный эксперт, комментатор и амбассадор букмекерской компании БЕТСИТИ Александр Неценко поделился с «Газетой.Ru» своими прогнозами на предстоящие матчи.

15 марта на базе в Новогорске сборная России начала готовиться к матчам с Сербией и Парагваем. В национальную команду попали 29 футболистов — такое решение принял тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным. Футбольный эксперт Александр Неценко проанализировал состав команды. Он отметил, что у нашей сборной есть слабые места, но зато хорошая полузащита.

«Не собираюсь критиковать Валерия Карпина, что не вызван Максим Глушенков и, напротив, вызван Юрий Лодыгин, тем более что касательно вратарей слово за Виталием Кафановым. В большей степени я бы говорил о том, что глобально сборная России очень сильно проседает в линии обороны. С крайними защитниками у нас просто беда, а с центральными жесточайший дефицит, например, не будет Игоря Дивеева. Так что будет непросто, — полагает Неценко.

В то же время в сборной России, по мнению эксперта, шикарная полузащита.

«Здесь используются наши легионеры Александр Головин, Алексей Миранчук, Далер Кузяев, отчасти Арсен Захарян. Если говорить о форвардах, то их выбор невелик, особенно это касается центральных нападающих, которые, надо признать, забивают далеко не часто», — констатирует эксперт.

Комментатор также проанализировал состав сербской команды.

«Сборная Сербии вышла на чемпионат Европы. Драган Стойкович возглавляет команду несколько лет, поэтому здесь мы можем говорить о системном подходе. Да, сербы на последнем чемпионате мира ничем не порадовали, заняв в группе последнее место, а в отборе на Евро пропустили вперед Венгрию. Но состав у них сильнее, чем у сборной России», — считает комментатор.

«Неприятный футбол»

Кроме того, Александра Неценко отметил стилистические особенности сборной Сербии. По словам эксперта, она играет в «довольно неприятный футбол с большим количеством кроссов и подач в штрафную площадь, тем самым обслуживая форвардов, и сборной России нужно будет этому противостоять».

Неценко добавил, что у сербов есть великолепные футболисты, которые умеют такие подачи выполнять.

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Это и Филип Костич из «Ювентуса», и Душан Тадич из «Фенербахче», и Андрия Живкович. Впрочем, по мнению эксперта, не самым надежным звеном сборной Сербии выглядит оборона и позиция вратаря.

«Да, Ваня Милинкович-Савич из «Торино» — крепкий голкипер, но нельзя сказать, что его нельзя пробить. Но будет ли сборная России регулярно его беспокоить?» — задается вопросом Неценко.

В целом футбольный комментатор и амбассадор БЕТСИТИ считает, что сборную России ждет непростой матч.

«Сопротивляться нужно будет много, бегать много, бороться много. Будет сложно. К тому же у сборной России есть стилистическая особенность — она не отходит от тактической схемы 4-3-3, Валерий Карпин требует использовать высокий прессинг. Почти все матчи национальной команды проходят как по копирку: высокий прессинг позволяет довольно быстро отбирать мячи, но, если результат не достигается, команду на все 90 минут не хватает и затем она защищается с довольно низкой линией обороны», — отмечает комментатор.

Все это, полагает Неценко, может приводить к отсутствию желаемого результата.

«Не исключено, что нечто подобное Карпин потребует и сейчас, тем более что сборная России играет перед своими трибунами. Получится ли показать конкурентоспособный футбол против участника чемпионата Европы? Посмотрим. Но я думаю, что эта игра будет более результативной, чем матч против Парагвая», — продолжает эксперт.

К фаворитам матча сборную Сербию относит и букмекерская компания БЕТСИТИ.

Коэффициент на победу сербской команды составляет 2.90, а победа сборной России оценивается в 3.00. Аналитики букмекера прогнозируют, что за матч будет забито больше двух мячей, коэффициент на этот исход — 1.63. На то, что команды забьют менее двух мячей, коэффициент составляет 2.28.

Надежная оборона

25 марта сборная России столкнется со сборной Парагвая. По мнению Александра Неценко, эта команда слабее Сербии, но в этом матче россияне столкнутся с надежной обороной соперника.

«Парагвай, конечно, слабее, чем Сербия. Эта команда менее вариативная, менее разнообразная — с ней можно играть, но, если только ты в состоянии навязать свой план на матч. Парагвай из тех соперников, которые могут отдать инициативу и скорее будут искать свой шанс в контратаке. Это команда, которая славится надежной обороной. Фабиан Вальбуэна, Хулио Алонсо в дополнительных представлениях не нуждаются — они хорошо известны по РПЛ. То есть Парагвай пляшет от печки, умеет разрушать игру соперника и не давать ему оказывать планомерное давление», — отмечает эксперт.

По мнению комментатора, взломать такую оборону будет очень непросто.

«Мне не кажется, что полузащита и атака сборной России обладает потенциалом навязывать свой план на игру на протяжении долгого времени. Но то, что с Парагваем будет легче, чем с Сербией, и что мы можем получить от сборной России более зрелищный и креативный футбол, это факт», — говорит он.

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Впрочем, «зрелищный и креативный» футбол не равен «результативному». С этим, как считает Неценко, как раз-таки могут возникнуть трудности.

«В атаке у Парагвая очевидные проблемы, они рассчитывают на быстроногих Мигеля Альмирона и Хулио Энсисо. Но в отборе на чемпионат мира команда редко забивает больше одного гола, показывая бесцветный, скучноватый футбол. Главная задача Парагвая — не пропустить и попробовать что-то свое найти впереди. Если получится — хорошо. Нет — значит, нет», — продолжает эксперт.

Он выражает надежду на то, что сборная России покажет в матче с Парагваем вариативный футбол с большим количеством голов.

«Но реальность такова, отталкиваясь от соперника и просмотренных матчей, то эти знания и увиденное к этому как будто бы не располагают. Рад буду ошибиться», — говорит Неценко.

Букмекер БЕТСИТИ в этом матче отдает предпочтение сборной России.

Ее победа оценивается коэффициентом 1.85. Коэффициент на выигрыш Парагвая аналитики оценили в 4.30. По их мнению, в матче будет забито больше 1.5 мячей: коэффициент на это событие составляет 1.38, а на то, что команды забьют меньше, — 3.00.

Напомним, что предыдущий матч у сборной России был 20 ноября в Волгограде. Наша команда играла против сборной Кубы. Тогда россияне добились разгромной победы со счетом 8:0.

«Если говорить объективно, то внезапная смерть Василия Уткина вызывает в спортивном сообществе больший резонанс, чем ожидание товарищеских матчей сборной России, — считает Неценко. — Однако вспоминая, какой грандиозный праздник РФС организовал, когда национальная команда проводила товарищеские встречи с Камеруном и Кубой, нельзя к предстоящим играм в Москве относиться спустя рукава».

Он констатирует: большое количество болельщиков, масса мероприятий для популяризации футбола, демонстрация, что сборная России живет, дает понимание, что с точки зрения организации матчи с Сербией и Парагваем должны пройти ярко.

«Буду ли они таковыми с точки зрения результата, сказать достаточно сложно. На мой взгляд, Сербия и Парагвай не относятся к числу легких соперников и стилистически не очень подходят сборной России», — резюмирует эксперт.

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