Звездные шутки на НТВ. На телеканале НТВ – премьера нового юмористического шоу «Звезды»

«Нам удалось придумать что-то новое»

По словам генерального продюсера НТВ Тимура Вайнштейна, когда слышат про новую юмористическую программу, то обычно представляют либо традиционную концертную программу, либо стендап с комиками, а не челлендж шоу, в котором очень популярные звезды бьются за звание лучшего в юморе, да еще и платят за это деньги. «Я рад, что вместе с VK Видео и Medium Quality Production нам удалось придумать что-то новое, чего еще не было на российском телевидении. И я верю, что этот проект станет таким же успешным, как и другие наши праймовые шоу во главе с «Маской»», – поделился он.

«Это будет очень интересный проект, потому что такого масштаба мы еще не делали. Большие звезды нашего шоу-бизнеса в новом для себя амплуа и опытные юмористические коллективы, которые помогут звездам раскрыться – это звучит как вызов», – уверен Вячеслав Дусмухаметов, генеральный продюсер Medium Quality Production, производящей шоу «Звезды».

Каждый звездный наставник, а всего их будет десять, вносит два миллиона рублей в общий призовой фонд, таким образом главный приз составит 20 млн рублей. Еще до начала съемок все звездные участники приняли решение, что свой выигрыш отправят на благотворительные цели.

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В марте за звание самой смешной звезды России уже поборются Дмитрий Маликов, Алексей Чумаков, Александр Ревва, Лера Кудрявцева, Филипп Киркоров, Денис Дорохов, Мигель, Джиган и Марина Федункив. Все они станут капитанами команд, в составе которых будет много популярных юмористов. А судьями в жюри нового юмористического шоу станут певец и музыкант, бессменный лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, юморист, телеведущий и шоумен Гарик Харламов, рэп-исполнитель, певец и музыкальный продюсер Тимати, российский видеоблогер, тиктокер, певица и актриса Валя Карнавал, сценарист и режиссер Жора Крыжовников и дизайнер, блогер, директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев.

Ведущим проекта, а также наставником одной из команд стал юморист Азамат Мусагалиев.

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«В проекте «Звезды» я и ведущий, и участник одновременно, – говорит Азамат Мусагалиев. – Участником, конечно, быть сложнее, потому что это работа в коллективе. А вот когда я выступаю в качестве ведущего, то должен быть на нейтральной стороне. Одно могу сказать точно – быть членом жюри я бы точно не хотел. Во-первых, это очень сложно. А во-вторых, как говорил Жванецкий, «когда звезды гаснут, они попадают в жюри». Поэтому хочется еще посветить. Нужно отдать должное всем участникам нашего проекта. Та самоирония, которой обладают ребята, заслуживает большого уважения, они активно участвуют в процессе создания шуток».

«Современный, технологичный поезд юмора и музыки

По признанию Александра Реввы, шоу «Звезды» подарило ему те самые эмоции, которые он когда-то испытывал в команде «Утомленные солнцем». «Я окунулся в то время, когда стоял на сцене, волновался, наслаждался выступлением, получал оценки и аплодисменты. Это шоу вызвало в моей душе чувство ностальгии», – рассказал он. Артист считает, что проект очень грамотно сделан, и отмечает прекрасное музыкальное оформление, операторскую работу и световые решения.

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«Все очень динамично и весело, крутой ведущий, прекрасное жюри. На мой взгляд, этот современный, технологичный поезд юмора и музыки наберет огромную скорость, и люди с азартом будут включать НТВ и весело проводить эти полтора-два часа с нами», – уверенно заявил Александр Ревва и признался, что на этой сцене борется за то, чтобы каждая шутка рассмешила зрителей. И еще он считает, что если посмотреть шоу «Звезды» два и более раз, то мозг будет уже более натренирован в юморе. «Оно точно растопит любое сердце от мала до велика», – уверен участник «Звезд».

С ним согласна и еще один участник проекта, актриса и ведущая Марина Федункив, по мнению которой, шоу «Звезды» способно рассмешить миллионы зрителей. «Здесь собрались команды на любой вкус. Этот проект очень свободный, легкий, а также затрагивает темы, на которые другие побоялись бы говорить, – сообщила она. – Чтобы выйти в финал и бороться за победу нам необходимо работать, писать материал». Она призналась, что не любит загадывать, все, по ее словам, будет зависеть от того, сколько усилий приложат участники шоу.

«Будет очень круто»

По признанию судей проекта, им этот процесс очень нравится. Так, член жюри «Звезд» Валя Карнавал откровенно рассказала, что ей сильно повезло, потому что это работа ее мечты. «Тот случай, когда ты просыпаешься, едешь на съемку, которая будет длиться часов пятнадцать, но ты заряжен несмотря ни на что и знаешь, что будет очень круто», - поделилась она. Блогер решила, по ее словам, что, невзирая на дружеские отношения со многими участниками проекта, судить будет как скажет сердце. «Думаю, что я нестрогая, даю конкретику и вряд ли кто-то на меня обидится, потому что чаще всего наши мнения с коллегами совпадают», – рассказала она.

Еще один судья проекта – Тимати – рассказал, что оказался в кресле члена жюри совершенно неожиданно, но чувствует себя в нем крайне комфортно, поскольку следит за творчеством многих участников проекта. По его словам, оценивая их выступления, он не боится никого обидеть, поскольку 20 лет в индустрии и уже ничего не боится. «Выбирая самую смешную звезду России, нужно учитывать много критериев. Это и актерское мастерство, и подача, и умение передать шутку. Далеко не все звезды обладают этим умением, – уверен Тимати. – Можно быть крутой звездой, но абсолютно не смешной. Однако многое зависит от команды: каким образом команда упакует и подготовит артиста и как интегрирует в рамках своего перформанса».

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А, по мнению еще одного члена жюри проекта Сергея Жукова, самая смешная звезда России должна уметь мгновенно реагировать и смешно отвечать в любой ситуации. По его признанию, «Звезды» — это отличный проект, но и очень непростой для жюри, потому что «приходится смеяться десять часов подряд». «Уверен, что многие шутки разойдутся на мемы. Я получил огромное удовольствие и, уверен, такое же удовольствие получат все зрители НТВ и VK Видео», — рассказал Сергей Жуков.

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