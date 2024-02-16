Юбилейный сезон шоу «Маска» на НТВ: среди новичков — Акула, Кактус и Змей Горыныч

Чистейший восторг
Одной из главных интриг сезона всегда являются названия масок, под которыми будут скрываться популярные персоны — представители мира музыки, кино, телевидения и других сфер. Главными героями юбилейного сезона стали: Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кот, Кукуруза, Матрешка, Мотылек, а также на сцене появятся Кактус, Перец и Щенок.
«В этом году «Маска» отмечает первый юбилей. За эти годы шоу менялось постоянно, с первого дня. И с точки зрения нашего восприятия, как членов жюри, и с точки зрения удивления, приятия, абсолютной любви и потери сна у зрителей, и с точки зрения отношения к проекту самих артистов-участников», — сказал член жюри Тимур Родригез.
Он убежден, что количество звезд первой величины, которое увеличивается от проекта к проекту — лучшее тому подтверждение.
«Для меня «Маска» — чистейший восторг от профессионализма всех, кто к ней причастен. Отдав телевидению столько лет, я отлично понимаю, какой титанический труд лежит в основе успеха этого шоу и как много из того, что зритель не видит и о существовании чего, может, даже не догадывается, является причиной таких невероятных рейтингов», — поделился ожиданиями от нового сезона Тимур Родригез.
Не изменяя правилам, как и в предыдущих сезонах, имена, фамилии, возраст, сфера деятельности, любые факты и характерные черты, которые могут как-нибудь намекнуть на личность участника, держатся в секрете. Участники будут передвигаться по съемочному павильону и от дома до площадки в уже ставших знаменитыми худи #безкомментариев и зеркальных масках, конечно же, в сопровождении охранников.
Время удивлять
Юбилейный сезон обещает быть богатым на сюрпризы. Именно поэтому в секрете держится даже количество регалий участников, которые обычно раскрывались за несколько недель до премьеры, чтобы у зрителей не было и шанса «вычислить» главных героев. Об участниках этого года известно лишь то, что все они суперпопулярны, в их общей музыкальной «копилке» около 60 позиций (однако неизвестно, идет речь о студийных альбомах или саундтреках), в кинематографической — около 130 ролей в кино, сериалах и театре, а также более 10 озвученных мультипликационных героев.
Разгадывать эту тайну будут давно полюбившиеся звездные члены жюри: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Нововведением пятого сезона стало то, что в каждом выпуске к постоянному составу судей будет присоединяться один из участников прошлых сезонов или членов жюри «Маски». К примеру, в первом это будет Дима Билан (один из победителей четвертого сезона, скрывавшийся за маской Мамонтенка), а во втором — Анатолий Цой (победил в первом сезоне и прятался за маской Льва). Ведущим проекта снова станет Вячеслав Макаров.
Член жюри, певица Валерия отметила, что за прошедшие годы шоу «Маска» стало более креативным, изобретательным. Костюмы все сложнее, номера все интереснее членам жюри все труднее и труднее разгадывать этих прекрасных персонажей.
«Каким-то волшебным образом «Маска» стала для меня особенной частью жизни. Всех нас — судей и участников проекта — связывают неповторимые эмоции и воспоминания. Мы уже никогда не будем чужими. Удивительно: хотя практически всех участников шоу мы хорошо знали и раньше, но именно «Маска» нас сроднила. Когда с другими коллегами по цеху заходит разговор о проекте, то мнения разделяются. Кто-то говорит: «Было бы здорово принять участие!», а кто-то категоричен: «Никогда и ни за что!». Но что самое забавное, потом именно последние оказываются под масками. Я знаю, что в этом, юбилейном, сезоне будут совершенно необыкновенные костюмы. Надеюсь, мой опыт выступления в «Шоу Аватар» поможет мне еще эффективнее разгадывать», — сказала Валерия.
«Юбилей — это, конечно, всегда праздник. А там, где «Маска», где этот замечательный проект, где потрясающие артисты, которые каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас — там тоже торжество. А если праздник по ту сторону экрана, то значит — это самая большая радость для всех нас, кто создает этот проект уже пять лет подряд. Потрясающая команда этого шоу, начиная от костюмеров, хореографов и заканчивая продюсерами и нашим дорогим Славой, бессменным ведущим этого замечательного шоу. Я хочу выразить огромную благодарность за то, что вы нас смотрите уже столько лет. Пять лет — это срок. С юбилеем вас!», — поздравил шоу председатель жюри Филипп Киркоров.
Любоваться костюмами
С первого сезона создатели собирали идеи, готовили эскизы, но многие костюмы так и не появились в проекте. Так сложился пул из более чем 40 оригинальных масок.
Абсолютно все маски этого сезона — оригинальные, такого не было никогда. На их создание потребовалось больше года. В процессе работы многое совершенствовалось, дорабатывалось и подгонялось под артистов, чтобы в костюме им было комфортно. Например, Змей Горыныч – это одна из самых технологически сложных масок юбилейного сезона. Но при всей сложности конструкции эта маска ещё и самая эффектная: впервые за всю историю шоу одна маска объединяет трёх человек, которые размещаются в общем туловище.
Маска Кукурузы была придумана еще во время подготовки ко второму сезону, и ждала своего выхода на сцену четыре года: она, кстати, создана из 17 кг литьевого пластика, а суммарный вес всей маски – более 30 кг. Вес самой легкой маски — Кактуса — всего 9 кг, что примерно в 34 раза меньше, чем маска Змея Горыныча — ее вес составляет более 300 кг. Количество колючек на маске Кактуса — более 230, а на изготовление маски Кота ушло около 40 метров искусственного меха, но несмотря на размеры, вес этой маски всего 15 кг.
Маски Арлекина и Водяного имеют альтернативные образы, которые в зависимости от номера будут меняться. Маска Арлекина, например, двухсторонняя: в зависимости от настроения артист будет менять её с грустной на веселую и наоборот, а в некоторых номерах будет меняться нижняя часть костюма: юбка весит более 15 кг и танцевать в ней нелегко.
Напомним, что в первом сезоне победителем проекта стал Анатолий Цой, скрывавшийся за маской Льва. Во втором сезоне на высшую ступень пьедестала почета поднялся JONY, выступавший в образе Крокодила. В третьем сезона победу одержал оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, выступавший в маске Дракона, а в четвертом сезоне первое места разделили между собой Дима Билан и Сергей Лазарев, скрывавшиеся за масками Мамонтенка и Скорпиона соответственно.
Финал юбилейного сезона традиционно пройдет в «Крокус Сити Холл» 28 апреля.
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