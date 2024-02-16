Юбилейный сезон шоу «Маска» на НТВ: среди новичков — Акула, Кактус и Змей Горыныч

Чистейший восторг

Одной из главных интриг сезона всегда являются названия масок, под которыми будут скрываться популярные персоны — представители мира музыки, кино, телевидения и других сфер. Главными героями юбилейного сезона стали: Акула, Арлекин, Бабочка, Водяной, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кот, Кукуруза, Матрешка, Мотылек, а также на сцене появятся Кактус, Перец и Щенок.

«В этом году «Маска» отмечает первый юбилей. За эти годы шоу менялось постоянно, с первого дня. И с точки зрения нашего восприятия, как членов жюри, и с точки зрения удивления, приятия, абсолютной любви и потери сна у зрителей, и с точки зрения отношения к проекту самих артистов-участников», — сказал член жюри Тимур Родригез.

Он убежден, что количество звезд первой величины, которое увеличивается от проекта к проекту — лучшее тому подтверждение.

«Для меня «Маска» — чистейший восторг от профессионализма всех, кто к ней причастен. Отдав телевидению столько лет, я отлично понимаю, какой титанический труд лежит в основе успеха этого шоу и как много из того, что зритель не видит и о существовании чего, может, даже не догадывается, является причиной таких невероятных рейтингов», — поделился ожиданиями от нового сезона Тимур Родригез.

Не изменяя правилам, как и в предыдущих сезонах, имена, фамилии, возраст, сфера деятельности, любые факты и характерные черты, которые могут как-нибудь намекнуть на личность участника, держатся в секрете. Участники будут передвигаться по съемочному павильону и от дома до площадки в уже ставших знаменитыми худи #безкомментариев и зеркальных масках, конечно же, в сопровождении охранников.

close 100% Пресс-служба НТВ

Время удивлять

Юбилейный сезон обещает быть богатым на сюрпризы. Именно поэтому в секрете держится даже количество регалий участников, которые обычно раскрывались за несколько недель до премьеры, чтобы у зрителей не было и шанса «вычислить» главных героев. Об участниках этого года известно лишь то, что все они суперпопулярны, в их общей музыкальной «копилке» около 60 позиций (однако неизвестно, идет речь о студийных альбомах или саундтреках), в кинематографической — около 130 ролей в кино, сериалах и театре, а также более 10 озвученных мультипликационных героев.

Разгадывать эту тайну будут давно полюбившиеся звездные члены жюри: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. Нововведением пятого сезона стало то, что в каждом выпуске к постоянному составу судей будет присоединяться один из участников прошлых сезонов или членов жюри «Маски». К примеру, в первом это будет Дима Билан (один из победителей четвертого сезона, скрывавшийся за маской Мамонтенка), а во втором — Анатолий Цой (победил в первом сезоне и прятался за маской Льва). Ведущим проекта снова станет Вячеслав Макаров.

close 100% Пресс-служба НТВ

Член жюри, певица Валерия отметила, что за прошедшие годы шоу «Маска» стало более креативным, изобретательным. Костюмы все сложнее, номера все интереснее членам жюри все труднее и труднее разгадывать этих прекрасных персонажей.

«Каким-то волшебным образом «Маска» стала для меня особенной частью жизни. Всех нас — судей и участников проекта — связывают неповторимые эмоции и воспоминания. Мы уже никогда не будем чужими. Удивительно: хотя практически всех участников шоу мы хорошо знали и раньше, но именно «Маска» нас сроднила. Когда с другими коллегами по цеху заходит разговор о проекте, то мнения разделяются. Кто-то говорит: «Было бы здорово принять участие!», а кто-то категоричен: «Никогда и ни за что!». Но что самое забавное, потом именно последние оказываются под масками. Я знаю, что в этом, юбилейном, сезоне будут совершенно необыкновенные костюмы. Надеюсь, мой опыт выступления в «Шоу Аватар» поможет мне еще эффективнее разгадывать», — сказала Валерия.

«Юбилей — это, конечно, всегда праздник. А там, где «Маска», где этот замечательный проект, где потрясающие артисты, которые каждый раз, выходя на сцену, удивляют, восхищают, радуют нас — там тоже торжество. А если праздник по ту сторону экрана, то значит — это самая большая радость для всех нас, кто создает этот проект уже пять лет подряд. Потрясающая команда этого шоу, начиная от костюмеров, хореографов и заканчивая продюсерами и нашим дорогим Славой, бессменным ведущим этого замечательного шоу. Я хочу выразить огромную благодарность за то, что вы нас смотрите уже столько лет. Пять лет — это срок. С юбилеем вас!», — поздравил шоу председатель жюри Филипп Киркоров.

Любоваться костюмами

С первого сезона создатели собирали идеи, готовили эскизы, но многие костюмы так и не появились в проекте. Так сложился пул из более чем 40 оригинальных масок.

Абсолютно все маски этого сезона — оригинальные, такого не было никогда. На их создание потребовалось больше года. В процессе работы многое совершенствовалось, дорабатывалось и подгонялось под артистов, чтобы в костюме им было комфортно. Например, Змей Горыныч – это одна из самых технологически сложных масок юбилейного сезона. Но при всей сложности конструкции эта маска ещё и самая эффектная: впервые за всю историю шоу одна маска объединяет трёх человек, которые размещаются в общем туловище.

close 100% Пресс-служба НТВ

Маска Кукурузы была придумана еще во время подготовки ко второму сезону, и ждала своего выхода на сцену четыре года: она, кстати, создана из 17 кг литьевого пластика, а суммарный вес всей маски – более 30 кг. Вес самой легкой маски — Кактуса — всего 9 кг, что примерно в 34 раза меньше, чем маска Змея Горыныча — ее вес составляет более 300 кг. Количество колючек на маске Кактуса — более 230, а на изготовление маски Кота ушло около 40 метров искусственного меха, но несмотря на размеры, вес этой маски всего 15 кг.

Маски Арлекина и Водяного имеют альтернативные образы, которые в зависимости от номера будут меняться. Маска Арлекина, например, двухсторонняя: в зависимости от настроения артист будет менять её с грустной на веселую и наоборот, а в некоторых номерах будет меняться нижняя часть костюма: юбка весит более 15 кг и танцевать в ней нелегко.

Напомним, что в первом сезоне победителем проекта стал Анатолий Цой, скрывавшийся за маской Льва. Во втором сезоне на высшую ступень пьедестала почета поднялся JONY, выступавший в образе Крокодила. В третьем сезона победу одержал оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков, выступавший в маске Дракона, а в четвертом сезоне первое места разделили между собой Дима Билан и Сергей Лазарев, скрывавшиеся за масками Мамонтенка и Скорпиона соответственно.

Финал юбилейного сезона традиционно пройдет в «Крокус Сити Холл» 28 апреля.

РЕКЛАМА