Татьянин день длиною в жизнь: сегодня для успешной карьеры важно постоянное обучение Как развивается российское студенчество при распространении онлайн-образования

Татьянин день как День студента в России отмечают с 1850 года. Как выглядит современный студент и как эффективно учиться всю жизнь, — рассказывают «Газета.Ru», партнеры и студенты онлайн-магистратур Академии Edutoria от Сбера.

Первые онлайн-программы в российских вузах появились еще до 2020 года, но их доля была невысокой — так, по данным НИУ ВШЭ, в 2016 году только 1,8% всех программ высшего образования проводились онлайн. Уже к 2021 все изменилось: онлайн составлял уже 4,4% от числа всех программ.

Почти 70% студентов совмещают учебу с работой, поэтому специфика онлайн-проектов для «взрослых» студентов заключается в том, что образование должно не только разжигать любопытство, открывать доступ к качественному контенту, но и быть ориентированным на практическое применение.

По словам директора центра «Академия данных» НИТУ МИСИС Татьяны Отбеткиной, именно этим программы привлекают студентов.

«Онлайн-форматы в высшем образовании в последние годы стремительно развиваются. На мой взгляд, на это есть несколько причин. Во-первых, увеличивается спрос на качественное образование, доступное в удобное время и из любой точки. Во-вторых, сотрудничество с технологическими партнерами позволяет вузам расширять возможности для создания и реализации онлайн-программ, благодаря объединению ресурсов и экспертизы. В-третьих, платформы для обучения становятся все более удобными и функциональными, в том числе благодаря образовательной аналитике, позволяющей с высокой точностью предсказывать поведение студента и проектировать его успех», — сказала она.

Тренд на использование онлайн инструментов подтверждают и в других вузах. Например, директор Института дистанционного образования ТГУ Михаил Шепель говорит, что университет планирует развивать дистанционные образовательные программы с Академией Edutoria и другими EdTech-партнерами и далее.

«У ТГУ и EdTech-партнеров сходятся взгляды на текущие образовательные потребности в стране и подход к работе. Вместе мы планируем развивать образовательные программы с учетом требований рынка труда, современных требований педагогического дизайна и цифровой дидактики, а также внедрять передовые EdTech-разработки в процесс обучения, делая его максимально качественным и эффективным», — сказал он.

Директор Центра индустрии образования Сбербанка Наталья Журавлева отмечает, что технологическим компаниям важно наладить партнерство и поддерживать инициативы высшей школы. «Академия Edutoria для высшего и постдипломного образования объединяет технологии Сбера и сильную теоретическую базу ведущих вузов страны. Опыт использования вузами технологических решений показывает, что даже крайне интенсивные и сложные образовательные программы можно изучать с использованием цифровых платформ. Это позволяет студентам из любой точки России получать актуальные знания и развивать науку в своем регионе», — уточнила она.

close 100% Пресс-служба ООО «Сберобразование»

В свою очередь, директор Высшей школы управления РУДН Анна Островская говорит, что при проектировании программ вуз сотрудничает с будущими работодателями студентов и делает упор на практику.

«Стартапы и предприятия нуждаются в профильных экспертах. Наша магистерская программа раскрывает нюансы работы по управлению продуктом и дает знания экономики продукта; проведения исследований клиентского опыта. Наш выпускник обладает системными знаниями для выполнения нового вида профессиональной деятельности с формированием и совершенствованием соответствующих компетенций», — заявила Островская.

Студенты утверждают, что системность знаний — важный критерий при выборе программы. Студентка магистратуры «Управление продуктом» Владислава Биткина рассказала, что закончила бакалавриат в РУДН четыре года назад и еще во время обучения начала работать по своему профилю в сфере коммуникаций.

«Время и обстоятельства, в которых мы живем, обязывают нас непрерывно расти и развиваться, чтобы работать над значимыми проектами. По этой причине я и решила продолжить «фундаментальное» обучение спустя некоторое время. Выбор магистратуры не был сложным: я понимала, что хочу получить знания и навыки в смежном профессиональном направлении, а когда увидела совместную программу РУДН и Сбера «Управление продуктом», решила, что это шанс. Lifelong learning, друзья», — отметила она.

Непрерывное обучение или обучение в течение всей жизни (прямой перевод с англ. life-long learning) — это целая философия образования. Ее сторонники считают, что учеба не заканчивается в 20 лет. Вместо этого образование продолжается до глубокой старости — люди постоянно получают новые навыки, меняют профессию, осваивают цифровые инструменты. Статистика подтверждает тренд: 41% студентов онлайн-магистратур — старше 26 лет.

Наталья Журавлева отмечает, что в настоящее время созданы все условия, чтобы человек мог пройти сразу несколько карьерных путей в рамках одной компании. «Благодаря достижениям рынка образовательных технологий и поддержке работодателей, специалисты стали более адаптивными. Активно популяризируется всестороннее развитие сотрудников, глубокое понимание специфики своей сферы и наличие навыков в смежных областях. Все это позволяет бизнесу быть более гибким и производительным, что несомненно поддерживает концепцию непрерывного образования».

Студент магистратуры «Управление продуктом» РУДН Василий Разумов вернулся в образование спустя десятилетия после выпуска из университета. «Спустя почти 20 лет после получения первого высшего образования я понял, что знания требуют пополнения и обновления. В июле 2023 года я начал искать программу, где я мог бы расширить мои карьерные возможности или даже уйти в предпринимательство. Конфликта интересов между работодателем и университетом нет, времени хватает на все. Главное — самоорганизоваться и не давать себе слабину», — сказал он.

Образование по-прежнему напрямую влияет на карьерные перспективы. Так, по данным исследования Работы.ру и СберПодбора, 77% работодателей обращают внимание на уровень образования соискателей. В таких условиях проще всего найти новую работу после стажировки — их предоставляют многие онлайн-магистратуры.

Первый проректор – проректор по образовательной деятельности РУДН Юлия Эбзеева говорит, что магистры онлайн-магистратур оказываются востребованными в любой сфере.

«Мы формируем не просто специалиста, а стратега, который может создать как совершенно новый продукт, так и сделать существующий максимально прибыльным. А свою карьеру студенты начинают в период преддипломной практики, когда отрабатываются профессиональные навыки в реальных условиях: на площадках партнеров РУДН (Сбербанк, X5Retail, Леруа Мерлен и другие) или запускают собственный стартап», — отмечает она.

РЕКЛАМА