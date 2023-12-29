Защита и доход: каковы преимущества программ накопительного страхования жизни

Откладывать деньги в последние годы стало сложнее. Одни финансовые инструменты стали недоступны, другие — ненадежны. Но есть и перемены к лучшему — на рынке накопительного страхования жизни есть продукт, который открывает новые возможности для клиентов. Как СберСтрахование жизни повысил ликвидность и гарантированную доходность своей программы, разбиралась «Газета.Ru».

Задаваясь вопросом «копить или тратить?» все больше россиян склоняется к мысли поберечь деньги. Такую тенденцию специалисты называют переходом от потребительской модели финансового поведения к сберегательной, которая свойственна периодам неопределенности, когда людей начинает сильнее беспокоить свое будущее.

Остается выбрать, как сберечь свои деньги с минимальным риском и максимальной выгодой. Возросшие риски для инвесторов потребовали новых подходов. В результате второй год подряд в России нарастает популярность накопительного страхования жизни (НСЖ), как надежного финансового инструмента.

В прошлом, 2022 году, накопительное страхование жизни показало рост почти на 60%, общая сумма внесенных за год страховых взносов (страховых премий) до 247,9 млрд рублей по данным ЦБ РФ. За 9 месяцев 2023 года объем взносов по НСЖ вырос еще на 30,3%, обогнав прогнозный рост в 10—15%.

«Учитывая непростой для всей российской экономики период, это говорит, в первую очередь, о том, что предлагаемые страховщиками жизни продукты страхования полностью выполняют свою функцию: защищают жизнь и здоровье, защищают от потерь в кризисное время, и востребованы гражданами», — отметил Евгений Уфимцев, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Лидерство в сегменте НСЖ удерживает компания СберСтрахование жизни, по итогам 2022 года на ее долю пришлось 42,4% заключенных договоров, объем премий превысил 105 млрд рублей, увеличившись на 55,3%.

Повышение интереса к накопительному страхованию жизни обусловило несколько моментов, в первую очередь — повышение гарантированной доходности и надежности за счет усиления регулирования, а также совмещение в одном продукте двух функций — страховой и сберегательной.

Гарантированный доход

С повышением ключевой ставки начала расти и относительно невысокая гарантированная доходность по таким полисам. Например, по продукту СберСтрахования жизни «Билет в будущее» гарантированная доходность для программ с единовременным взносом сейчас составляет от 10,29% до 21,67% годовых . Размер фиксированной ставки зависит от размера единовременного взноса, срока действия договора и набора рисков, входящих в состав программы — чем дольше срок действия договора, тем выгоднее условия.

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Кроме того, продукты СберСтрахование жизни позволяют зафиксировать высокую гарантированную доходность на весь срок действия договора, что существенно дольше, чем возможно с любыми другими финансовыми инструментами. Так, по программе «Формула жизни» текущую ставку гарантированного дохода можно зафиксировать на срок от 3 лет. Ни один другой инструмент не дает такой возможности, и это важно, потому что ключевая ставка, к которой привязана доходность финансовых инструментов, может упасть.

«НСЖ — популярный и полезный инструмент для выстраивания финансовой стратегии, поскольку в нем сочетаются функция страхования и функция сбережения, что правильно, так как в портфеле обязательно должна быть консервативная составляющая», — считает Андрей Паранич, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования.

Выкуп

Недостатком НСЖ до последнего времени считалась его низкая ликвидность. По сложившейся практике досрочное расторжение договора в первые несколько лет после его заключения означало для клиента потерю значительной части вложенных средств.

«Если клиент осознанно идет в НСЖ, он не планирует забирать деньги через год и размер выкупной суммы вроде бы не должен иметь значения, — комментирует Андрей Паранич. — Тем не менее, из-за общей неопределенности в экономике люди допускают, что деньги могут потребоваться срочно. Разные опросы показывают, что больше половины россиян уверены в сохранении своего уровня дохода только на срок в полгода. И, конечно, им трудно принимать решение об инструменте, который рассчитан на 5 лет и выйти из него можно выйти из него можно только с низкой выкупной суммой. И убыток, допустим, в 20%, при досрочном расторжении договора НСЖ — это в какой-то степени барьер для потенциальных клиентов. Если этот барьер снизить, то привлекательность продукта, конечно, повышается. Абсолютно правильный подход в этом плане у СберСтрахования жизни».

Флагман российского страхового рынка в июле 2023 года для повышения ликвидности своих продуктов НСЖ первым повысил до 96% размер гарантированных выкупных сумм — средств клиента, которые он получает при досрочном прекращении договора страхования.

Теперь даже в первый год действия при досрочном расторжении договора клиент может почти полностью вернуть внесенные по договору НСЖ средства. Точный размер выкупной суммы рассчитывается индивидуально, в зависимости от типа и срока договора.

Это существенное изменение сложившейся практики, поскольку раньше в случае расторжения договора НСЖ с рассрочкой в первый год после оформления, клиент вообще ничего не получал — выкупная сумма была равна нулю.

В программах НСЖ с единовременным взносом дисконт при досрочном расторжении договора сохранялся на протяжении первых трех лет. Он составлял примерно 20% в первый год, 10% — во второй и 5% — в третий. Сейчас в первый год расторжения дисконт составит около 5%, а со второго года в случае досрочного расторжения договора дисконта не будет, наоборот, клиент получит по НСЖ еще и гарантированный или дополнительный инвестиционный доход.

«Предполагалось, что такие невыгодные выкупные суммы будут дисциплинирующим фактором для клиента, препятствующим досрочному расторжению НСЖ и стимулирующим к долгосрочным накоплениям, — пояснила Ольга Монахова. — Однако, основное количество случаев недовольства НСЖ приходилось как раз на досрочное расторжение договоров: низкие либо отсутствующие выкупные суммы клиенты воспринимали как штрафы за расторжение договоров. И именно по этой причине мы решили кардинально изменить наше НСЖ».

Андрей Паранич отметил, что повышение ликвидности НСЖ кардинально меняет его потенциал.

«Низколиквидный инструмент не может занимать доминирующую долю в портфеле клиента, — объяснил эксперт. — Другое дело, если страховая компания гарантирует высокую выкупную сумму, тогда потери клиента будут незначительными, если ему экстренно понадобятся деньги и придется расторгнуть договор НСЖ досрочно».

Доступность и надежность

При выборе финансового инструмента для сбережений большую роль играют их доступность и надежность. В этом плане НСЖ выгодно отличает низкий порог входа и высокая надежность. Формировать накопления или финансовый резерв с помощью этого продукта очень удобно.

Вносить средства можно единовременно или с установленной договором периодичностью: ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Размер взноса начинается от нескольких тысяч рублей, такая сумма посильна практически любому.

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В СберСтрахование жизни больше всего договоров приходится на рассрочку. Программы с единовременным взносом предпочитают состоятельные клиенты, для которых средний взнос составляет около 1 млн рублей, рассказала Ольга Монахова, управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка. Средний срок договоров, заключенных в рассрочку, составляет 14 лет, для договоров с единовременным взносом характерны более короткие сроки — 6–7 лет. 44% договоров НСЖ в «СберСтрахование жизни» заключаются на срок до 5 лет, 38% — на срок от 10 до 15 лет.

В период высокой волатильности рынков особое значение приобретает надежность финансовых инструментов.

«На рынке сейчас представлены продукты НСЖ на любой вкус и кошелек, для всех категорий клиентов — с небольшими и средними бюджетами, премиальных — с бюджетом от полумиллиона рублей, — отмечает Андрей Паранич. — Заметно, что эти продукты становятся более интересными для потребителя после ужесточения регулирования в прошлом году в связи с многочисленными жалобами на мисселинг».

Мисселингом называется печально известная практика введения покупателей страховых полисов в заблуждение, когда недоговаривают о важных деталях условий страхования, скрывают их ограничения, обещают больше, чем на самом деле позволяет страховка. С начала 2022 года вступили в силу нормативные акты ЦБ РФ, которые отрегулировали ряд важных моментов для защиты интересов потребителей, в том числе, ужесточивших требования к наполнению полисов по рискам, выплатам, порядку продаж и информирования клиентов.

Примером разворота страхового рынка в сторону клиента может служить изменение политики лояльности СберСтрахование жизни: теперь предусмотрена ответственность компании в случае недобросовестного поведения продавцов полисов. Если окажется, что предоставленная продавцом информация не соответствуют реальным условия страхования, клиент имеет право вернуть до 100% внесенных средств.

Уверенность в будущем

НСЖ отличает от других финансовых инструментов его страховая составляющая. Это не только способ накопить деньги, но и страховая защита, уверенность в сохранении финансового резерва на случай несчастья или серьезных проблем. Если произойдет риск, зафиксированный в договоре, клиент либо получит страховую выплату, либо страховая компания продолжит формировать за него накопления.

С помощью НСЖ удобно копить деньги под самые разные потребности. Например, опции программы «Формула жизни», которую предлагает СберСтрахование жизни, позволяют выбирать варианты с учетом своих жизненных обстоятельств. Можно защитить свое будущее, сформировать финансовый резерв или стартовый капитал для ребенка, передать капитал или накопить определенную сумму для той или иной цели.

Наиболее популярно использование НСЖ для диверсификации своего портфеля инвестиций и для передачи капитала. Для передачи капитала, как правило, НСЖ используют клиенты старше 60 лет, чтобы обеспечить наследников. Это более быстрый и простой способ получить деньги по сравнению с оформлением наследства по завещанию или по закону.

Гибкость

Еще одной тенденцией на рынке НСЖ стало повышение гибкости продуктов, чтобы сделать их более выгодными для клиентов. Базовые «коробочные» решения с готовым набором рисков не всегда отвечает всем потребностям клиентов, приходится переплачивать за ненужные опции.

Программы по принципу конструктора СберСтрахование жизни позволяют настраивать продукт под свои потребности в зависимости от жизненной ситуации. Например, программа «Формула жизни» в зависимости от целей и срока накопления и сумме взноса предусматривает четыре варианта: «Защита взрослого», «Защита ребенка», «Передача капитала», «Рентный поток».

По желанию можно добавить риски инвалидности, травмы, опасных заболеваний, потери работы. По статистике компании 70% договоров заключаются с расширенным пакетом рисков.

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Рекламодатель ПАО «Сбербанк».

«Формула жизни» и «Билет в будущее» — программы накопительного страхования жизни. Страховые услуги оказывает ООО СК «Сбербанк страхование жизни». Лицензии на осуществление страхования СЖ №3692 и СЛ №3692 выданы Банком России без ограничения срока действия. www.sberbank-insurance.ru

ПАО Сбербанк выступает агентом страховой компании на основании агентского договора.