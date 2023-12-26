Волшебный отдых. Где на Шри-Ланке насладиться общедоступной роскошью Бутик-отель Sun Siyam Pasikudah на Шри-Ланке открылся после реновации

Курорт существовал с 2014 года под названием Sun Aqua Pasikudah. В 2020 году он стал частью сети отелей Sun Siyam Resorts и сменил название на Sun Siyam Pasikudah. Во время пандемии была проведена полная реконструкция отеля, затронувшая как цветовые, так и конструктивные решения. При этом Sun Aqua Pasikudah сохранил самобытный культурный облик, свойственный архитектуре Шри-Ланки.

Дипак Буниди, генеральный директор Sun Siyam Resorts, говорит: «Мы усовершенствовали все аспекты обслуживания в соответствии с уровнем сети Sun Siyam, чтобы наши гости могли насладиться отдыхом на Шри-Ланке».

Ли Макнихол и Хосе Риверо, основатели и креативные директора студии Sixty7, занимавшиеся интерьерами отеля, отмечают: «Нашей целью было создать роскошный и утонченный дизайн, который будет объединять монохромный общий фон и золотые акценты. Мы стремились сделать интерьер, который станет продолжением яркой береговой линии Пасикуды».

Дизайнеры работали с местными ремесленниками над созданием мебели и столярных изделий, поэтому в предметах интерьера раскрывается уникальная красота, присущая Шри-Ланке. Проект выполнен с любовью и тщательным вниманием ко всем деталям, чтобы угодить требованиям самых взыскательных гостей. Отдых в Sun Siyam Pasikudah обещает незабываемые впечатления и состояние полной безмятежности.

close 100% Sun Siyam Resorts Digital and Creative Department

Пятизвездочный бутик-ретрит расположен в экологически чистой зоне восточной береговой линии Шри-Ланки. Путь от аэропорта Колобмо до него займет примерно шесть часов. В отель входят 34 просторных сьюта с одной или двумя спальнями, с садом или пляжным павильоном, с бассейнами или без. Sun Siyam Pasikudah обеспечит эксклюзивный отдых для всех категорий отдыхающих, будь то романтическая пара, семья или группа друзей.

Также Sun Siyam Resorts представляет уникальную в своем разнообразии программу на Новогодние праздники.

В этом сезоне вас ожидает волшебство в Sun Siyam Resorts. Каждый из 5-ти отелей группы на Мальдивах и открывшийся недавно отель на Шри-Ланке, без сомнения, стали идеальными локациями для празднования Нового года и Рождества.

Sun Siyam Olhuveli – тихие вечера уединения волшебно превращаются в веселый искрящийся праздник.Приглашенные многочисленные известные гости, в числе которых Михаил Морозов – великолепный саксофонист, певица и автор песен Эмма Охия с удовольствием разнообразят праздник и постараются оставить незабываемые впечатления от встречи Нового Года.

close 100% Sun Siyam Resorts Digital and Creative Department

Sun Siyam Iru Fushi - создаст чудесное новогоднее настроение и подкрепит его выступлением блистательных звезд. Огненное цирковое представление знаменитых артистов La Circocracia, местный Dj Watte гарантируют яркие и веселые новогодние праздники

Sun Siyam Iru Veli – Цветущий рай, для тех кто мечтает провести праздники на тропическом острове. Фелисити – джаз-саксофонист и диджей Джереми познакомят вас со всеми своими талантами, Шри-Ланкийская команда танцоров подготовила программу, полную экзотических традиционных приключений, от которой получат удовольствие все члены вашей семьи.

Siyam World – Организует путешествие во времени с разнообразными приключениями. Надеется стать лучшим островным празднованием новогодних праздников.

Известный финский ONEVIOLI – будет сопровождать праздник популярными для всех возрастов песнями, предвкушая зажигательную ночь с DJ Jetro, соло саксофонистов в стиле Ибица. В Siyam World жизнь кипит 24 часа в сутки, новогодние праздники будут незабываемые.

Sun Siyam Vilu Reef – Летние ночи в новый год. Потрясающее лазерное шоу а исполнении Российской пары акробатов изменит ваше традиционное мнение о звездном небе. У гостей будет возможность поучаствовать в мастер классах по Миксологии, а привычную для многих игру в снежки заменит наслаждение свежим океанским бризом.

Sun Siyam Pasikudah – бесподобное предложение на празднование Нового года. Любители приключений или традиционной экзотической культуры с удовольствием обнаружат и то, и другое в пляжном бутике Sun Siyam.

Отель приятно удивит и эксклюзивное праздничное предложение: изысканный ужин, включенный в программу, а также множество специальных предложений и сюрпризов от Спа, ресторанов и баров. Получите максимум удовольствия от этого праздничного сезона и сохраните долгие чудесные воспоминания вместе с Sun Siyam Pasikudah.

РЕКЛАМА