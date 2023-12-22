Под бой курантов. Чем удивит «Новогодняя Маска» на НТВ

31 декабря на сцену выйдут все маски четвертого сезона, Дракон и Монстрик из третьего и восемь абсолютно новых масок: Новогодняя Ночь, Золотая Белка, Новогодний Леденец, Совенок, Новогодний Дракон, Подснежник, Тарантул и Новогодний Фейерверк – все они были специально разработаны для новогоднего выпуска и все они, конечно, раскроют тайну своей личности под сразу же после выступления.

К членам жюри – Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу, Регине Тодоренко и Алексею Воробьеву – присоединятся победители четвертого сезона проекта – Дима Билан и Сергей Лазарев: артисты, которые скрывались за масками Мамонтенка и Скорпиона, примерят на себя роль звездных детективов и вместе с опытными судьями попытаются угадать, кто скрывается за новыми масками. По доброй традиции члены жюри выйдут на сцену, чтобы спеть вместе с другими участниками и друг другом.

Звездные дуэты

««Новогодняя Маска» – это больше, чем шоу, это настоящий семейный квест, объединяющий абсолютно всех. Я считаю, что это прекрасное дополнение к праздничному столу. Всех зрителей ждут уже полюбившиеся маски и абсолютно новые герои. Я буду очень ждать выступления Скорпиона, Скунса, Мамонтенка, Пуделя и многих-многих других», — комментирует певица Валерия.

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Четвертый сезон, по ее словам, был просто невероятным по своей мощи. В новогоднем шоу Валерия споет дуэтом с Сергеем Лазаревым. А в тандеме с Филиппом Киркоровым она исполнит дуэт Барби и Кена.

А Регина Тодоренко выступит дуэтом с Тимуром Родригезом и Эльчином Азизовым. «В этом году у меня будут дуэты с потрясающими мужчинами, – рассказывает Тодоренко – Я уже пела с Тимуром Родригезом, получился отличный номер, и он настоял на том, чтобы вновь выступить вместе. Уверена, зрители оценят наши старания. А еще будет веселый и теплый дуэт с Мандрилом – Эльчином Азизовым. На репетициях он очень помогал мне, пропевал со мной каждую строчку, я дико благодарна ему».

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Тимур Родригез вновь выступит с первоклассной вокалисткой, которую отмечают и жюри, и зрители. По его словам, в этот раз его партнером опять будет прекрасно поющая, талантливая и красивая девушка. Личность ее пока держится в секрете, но это, как сообщил Родригез, будет одна из лучших участниц четвертого сезона «Маски».

«А еще в прошлом году у нас появилась новая традиция – дуэт с великолепной Региной Тодоренко. Так что ждите огненных номеров!» — обратился к поклонникам шоу Родригез.

Также зрителей НТВ ждут незабываемые номера любимых участников четвертого сезона: так, таинственный Ворон, под маской которого скрывался Ваня Дмитриенко, споет дуэтом с элегантным Скунсом, под образом которого скрывалась Shena?, Лада Дэнс вновь примерит маску Пуделя и выйдет на сцену вместе с бронзовым призером прошлого сезона – великолейпнейшим Мандрилом, под маской которого выступал Эльчин Азизов.

Самая вкусная маска сезона – Шаурма, в костюме которой была Евгения Медведева, – устроит настоящий пир на сцене вместе с Вадимом Казаченко, который вновь примерит маску Дикобраза.

«В этот раз я точно буду чувствовать себя комфортнее на сцене в маске Ворона, потому что теперь не стану стоять как камень, а буду более подвижен. Ворон приготовил для зрителей потрясающую новогоднюю песню. Будет очень уютно, классно и по-музыкальному», – рассказывает Ваня Дмитриенко.

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Вновь на сцену «Маски» выйдет и Хомяк, под маской которого скрывалась Анита Цой, но то, с кем выступит дуэтом, Анита пока сохраняет в секрете: «Мы с Хомяком вас обязательно удивим. Ждите очень яркое и запоминающееся выступление, море позитива, отличного настроения и любви. И в новогоднюю ночь Хомяк не оставит своих любимых зрителей без сюрприза и подарка».

Особенным сюрпризом для всех поклонников «Маски» станут дуэты главного хулигана всех сезонов шоу – Монстрика, он же Алексей Воробьев, и яркого Феникса, за величественным образом которого скрывалась Виктория Дайнеко, и Дианы Анкудиновой в образе Горностая и главного символа наступающего года – Дракона, в маске которого Ильдар Абдразаков стал главным триумфатором третьего сезона. И, конечно, на сцене шоу «Маска» вместе выступят победители четвертого сезона – трогательный Мамонтенок и загадочный Скорпион, под масками которых скрывались Дима Билан и Сергей Лазарев.

Море сюрпризов

«Телевизионный проект «Маска» – это всегда праздник, торжество музыки, невероятных, просто космически красивых костюмов героев, настоящая волшебная сказка наяву, это именно то, что идеально подходит под атмосферу новогоднего вечера, – делится впечатлениями Дима Билан. – Мамонтенок – очень дружелюбный герой и успел подружиться на проекте со многими участниками. Поэтому, даю подсказку, несколько дуэтов обязательно случится в этом спецвыпуске! Во время моего участия в «Маске» скрывать свой голос, не использовать какие-то свои «фишки» было непросто, но невероятно увлекательно. Искать новые интонации, подбирать другие, сложные, всегда разные тональности – была проделана огромная работа, от которой я получил колоссальное удовольствие и незабываемый опыт. Так как сейчас уже нет необходимости «прятать» свой настоящий голос, Мамонтенок уже может выступить с присущими мне характерными чертами, но случится ли это – узнаете в новогоднюю ночь на НТВ! Не пропустите!».

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По словам Сергея Лазарева, всех, кто посмотрит «Новогоднюю Маску» на НТВ, ждет огромное количество сюрпризов. «Я думаю, что мой Скорпион полюбился именно таким, каким я его сделал, – рассказывает Лазарев. – Поэтому, безусловно, все увидят знакомый характер, но голос изменять я не буду. Я с большим удовольствием вновь надену этот костюм, который ни разу не надевал с финала шоу. Приоткрою завесу тайны: в новогоднюю ночь у меня будет два специальных номера. Зрители должны увидеть выступление двух победителей четвертого сезона шоу. Ведь никто не предполагал такого финала, поэтому Скорпион и Мамонтенок впервые споют вместе. Помимо этого, я готовлю дуэт с прекрасной Валерией».

Бессменный ведущий проекта Вячеслав Макаров не только вернется к своей роли, но и выступит вместе с Лисенком, под маской которого скрывалась Яна Рудковская, и Пуделем, в образе которого заняла второе место в четвертом сезоне Лада Дэнс.

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«Пудель однозначно останется тем же, полюбившимся зрителям персонажем. Это отдельно созданный образ, в котором мне хочется вновь побыть. Возможно, он будет более активный и наглый. Но как именно Пудель поведет себя в шоу, знает только он сам. Для «Новогодней Маски» я приготовила несколько сюрпризов, а каких именно, вы увидите очень скоро», — говорит Лада Дэнс.

Работа за кадром

Создатели масок приложили немало усилий для того, чтобы вновь удивить телезрителей. На производство всех восьми масок новогоднего спецвыпуска ушло более четырех месяцев.

Самыми трудоемкими оказались маски Подснежника и Золотой Белки. На последней – более 2500 золотых чешуек, вырезанных с помощью лазера. В процессе создания Новогоднего Леденца костюмеры столкнулись с неожиданными сложностями: при транспортировке краска и лак, которыми была покрыта маска, дали странную реакцию, – белый цвет, который изначально задумывался, превратился в темно-серый.

За несколько дней до съемки программы пришлось экстренно шлифовать маску, перекрашивать и покрывать ее другими составами. Юбка Леденца весит 12 килограммов и держится с помощью специальных плечевых креплений, которые не видны зрителям. За исключением Новогоднего Фейерверка, все маски этого новогоднего спецвыпуска оригинальные.

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