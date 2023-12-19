Износостойкие и безопасные: топ-5 станков для металлообработки

Предприниматели, бизнес которых связан с производством, знают, как важно использовать качественное и износостойкое оборудование. Сегодня мы поговорим станках для металлообработки — о том, как их выбрать, какие модели популярны на рынке и какой инструмент больше всего подходит для закупки такого вида оборудования, рассказывает руководитель отдела по работе со средним корпоративным бизнесом ГК Альфа-Лизинг Александр Анкушин.

В России последние несколько лет наблюдается рост спроса на станки для металлообработки. Сегодня, когда объем поставок европейского и американского оборудования упал, потребность в станках выросла еще больше. В связи с этим мы с прошлого года наблюдаем рост цен на станки. Именно поэтому как никогда важно со всей ответственностью подходить к выбору станка. Расскажу о пятерке лучших по моему мнению.

DMTG, VDLS-850 Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ

Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ DMTG VDLS850A нужен для высокоточной обработки деталей малого размера и может применяться как для единичного, так и для серийного производства. Продукт предназначен для обработки деталей из стали, чугуна и цветных металлов в автомобилестроении, аэрокосмической промышленности, энергетике и машиностроении. Он также может применяться для изготовления высококачественных штампов и пресс-форм.

Новейшая система обработки деталей с помощью ЧПУ Fanuc 0i MF Plus отлично подходит деталей сложной формы. Мощный высокоточный шпиндель 12000 об/мин изготовлен по лицензии компании IBAG (Швейцария) и установлен на прецизионные подшипники NSK (Япония). Усиленная шпиндельная бабка с масляным охлаждением шпинделя позволяет достичь высокого качества обработки даже в тяжелых режимах резания. Оборудование также оснащено полностью закрытой зоной с защитными устройствами и пистолетом для обдува рабочей зоны и удаления стружки с заготовки. Стоит такой станок около 6,4 млн рублей.

SINO MACHINERY, KVL1000 (VMC1000P) Вертикальный обрабатывающий центр c ЧПУ FANUC

KVL1000 также подходит для деталей сложной формы благодаря своей высокой точности. Он также помогает сократить производственный цикл, осуществляя в одну установку такие обработки, как фрезерование, сверление, зенкерование, растачивание, нарезание резьбы, обработка двухмерных и трехмерных изогнутых поверхностей, обработка наклонных поверхностей.

Станина, стол, каретка скольжения, колонна, шпиндельная бабка и другие изготовлены из высокопрочного чугуна из песчано-смоляной смеси. Двойное старение снимает напряжение, подавляет вибрации и деформации. В шпиндельном блоке установлены эксклюзивные подшипники класса P4. Японская система ЧПУ FANUC 0I MD с полностью цифровой структурой отличается высокой скоростью обработки и высокой степенью надежности и эффективности. Она может одновременно управлять четырьмя осями координат и двумя шпинделями. Также оборудование оснащено системой автоматической смены инструмента. Стоит такая модель около 6,7 млн рублей.

Z-MaT, VMC1050E Вертикальный обрабатывающий центр

Этот вертикально-обрабатывающий центр предназначен для штампов и пресс-форм. У него есть трехосевые линейные направляющие, модель отличается высокой скоростью перемещения и точностью. Магазин может быть как барабанным, так и рычажным в зависимости от комплектации.

В стандартной модификации также есть автоматические системы смены инструмента и смазки, маховичок, теплообменник, электрический шкаф-кондиционер и пистолет для обдува. Также эксперты хорошо оценивают систему подачи с прямым приводом, усиленную ось, высококачественное литье с прочной структурой и герметичные кожуха. В качестве дополнительной опции можно повысить осевую скорость и скорость вращения шпинделя. Стоит такое оборудование 6,7 млн рублей.

SENFENG, SF 6016T Станок для лазерной резки труб

Cтанки SENFENG применяются для обработки круглых, квадратных и других металлических труб и профилей. Труборезными станками можно также пробивать отверстия с высокой точностью и качеством обработки по контуру и наносить гравировку. Эта модель изготовлена из цельносварной станины и состоит из комплектующих лучших мировых производителей — Schneider (Франция); ALPHA (Германия), SMC (Япония),THK (Япония); Raycus (Китай); IPG (Россия).

Она оснащена волоконными лазерными источниками и асинхронными двигателями с обратной связью. Режущая голова от Швейцарской компании RAYTOOLS обладает автоматической фокусировкой. Также у станка есть автоматическая регулировка вспомогательного газа О2. Скорость холостых перемещений — до 170м/мин, точность позиционирования (в том числе повторного) — 0,03 мм. Оптическое излучение в зону обработки осуществляется оптоволоконным кабелем, без использования зеркал. Станок способен работать 24 часа в сутки. Стоит такое устройство 9,5 млн рублей.

MetalTec, CK 50x1000H Токарный станок c ЧПУ

Высокие технические характеристики этого станка также позволяют использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью. Эта модель также отличается небольшими габаритными размерами, что делает его подходящим для любого производства, где нужна автоматизация точения изделий из металла и пластика. Револьверная голова позволяет выполнять на одном устройстве множество манипуляций от точения и торцовки до создания резьбы на заготовке.

Элементы конструкции станины отливаются из высокопрочного сплава чугуна Mehanite, благодаря чему при обработке отсутствуют вибрации, и сама конструкция стабильна. Также модель оснащена высокоточным шпинделем, на который можно установить механические, гидравлические и цанговые патроны. Это открывает универсальные возможности обработки. У самого шпинделя есть двойной ряд роликовых подшипников с радиально-упорными шарикоподшипниками, которые выдерживают радиальные и осевые нагрузки. Также у модели есть автоматическая система смазки. Этот станок — самый бюджетный в нашей подборке. Он стоит около 3 млн рублей.

Не понести лишних затрат бизнесу поможет лизинг — этот инструмент идеально подходит для закупки такого вида оборудования. Во-первых, он избавляет от необходимости извлекать оборотные капиталы из производственного процесса, которые могут понадобиться для модернизации или расширения своего бизнеса. Во-вторых, оборудованием можно будет пользоваться сразу после внесения аванса, и прибыль, полученная благодаря оборудованию, может покрывать лизинговые платежи. При этом график платежей может быть таким, который наиболее удобен бизнесу — ежемесячным, убывающим или сезонным. В-третьих, лизинг помогает экономить на налогах на имущество, на прибыль и НДС.

Один из надежных партнеров — ГК Альфа-Лизинг. У них также найдется пищевое, строительное, деревообрабатывающее оборудование, станки для производства из пластмассы и пластика и прочее. Покупка в лизинг поможет предпринимателям освободить часть финансовых ресурсов и пустить их на развитие своего бизнеса.

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