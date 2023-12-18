Сохранить премию и заработать на отпуск, жилье или машину: что нужно успеть до Нового года Как за полгода получить доход со своих сбережений

Декабрь — время подводить итоги и строить планы на будущее. Кто-то вот-вот получит годовую премию, а кто-то уже подсчитывает, сколько ему удалось накопить за 12 месяцев. В любом случае встает вопрос — как распорядиться этими деньгами? Конечно, можно все тут же потратить, ведь искушения поджидают нас на каждом шагу. Но есть и другой путь — сохранить заработанное и получить хороший доход. «Газета.Ru» изучила предложения на рынке депозитов и рассказывает подробно о вкладе «Лучший %» от СберБанка.

Что такое «Лучший %»

Вклад «Лучший %» появился в линейке СберБанка в начале года и сейчас является одним из самых популярных депозитов. В декабре максимальная ставка по нему составила 16%. И это можно считать сезонным предновогодним предложением.

«В этом году, учитывая динамику изменения ключевой ставки, мы максимально рано запустили депозиты с повышенными ставками, чтобы клиенты успели получить проценты по вкладам и счетам», — объяснил «Газете.Ru» директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Депозит можно открыть на любой удобный срок — от 1 месяца до 3-х лет.

Максимальную ставку 16% банк дает при открытии вклада на 6 месяцев для зарплатных клиентов банка и владельцев подписки СберПрайм+. И это необычно, потому что как правило, банки предлагают наиболее выгодные условия при размещении вкладов на длинные сроки до 3 лет. Вкладчики же Сбера имеют возможность получить доход по вкладам уже летом.

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Вклад можно оформить в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн, а также в отделениях банка. Способ открытия депозита имеет значение: в онлайне ставка может быть выше, чем в офисе банка.

Порог для открытия вклада составляет 100 тыс. рублей, верхний предел не ограничен. Проценты выплачиваются в конце срока.

Точный расчет

Почему максимальную ставку можно получить именно при открытии вклада на 6 месяцев?

«Наши данные говорят о том, что сейчас полгода — один из самых популярных сроков размещения средств — он сравнительно небольшой и прогнозируемый, при этом достаточный, чтобы накопить на какую-то крупную покупку. Поэтому мы сконцентрировались на потребностях клиентов и установили максимальные ставки именно на этом сроке», — рассказал Сергей Широков.

По его словам, наиболее выгодный срок вклада с точки зрения максимальной ставки всегда определяется рыночными условиями и актуальным прогнозом по дальнейшим колебаниям ключевой ставки. Учитывая изменения на финансовом рынке, люди сейчас не готовы размещать средства на долгую перспективу – два-три года.

Действительно, шесть месяцев – это оптимальный срок: не много и не мало. Учитывая, что максимальная сумма вклада не ограничена, за столь короткий период можно получить вполне ощутимый доход.

«Лучший %»? — Посчитаем

Если открыть вклад «Лучший %» на полгода в декабре, то проценты по нему будут начислены в июне — как раз к сезону отпусков. Этих денег — в зависимости от суммы депозита и планов на лето — может хватить если не на весь отдых, то как минимум на дорогу.

Например, вложив минимально необходимые для открытия вклада 100 тыс. рублей, можно получить через полгода до 7 тыс. рублей.

При депозите в 500 тыс. рублей, доход составит 34 824 рубля. Вклад в 1 млн принесет 69 649 рубля. А депозит в 1,4 млн рублей — эта сумма застрахована в государственной системе страхования вкладов — 90 544 рубля. И это пассивный доход всего лишь за 6 месяцев.

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«Впереди сезон новогодних премий, а это значит, что для тех, кто увеличивает сумму сбережений на рублевых вкладах в Сбере, ставка по вкладу «Лучший %» будет выгодной. Для владельцев подписки СберПрайм+ и зарплатных клиентов банка повышенные ставки. Это лучшее предложение для того, чтобы выгодно сохранить и преумножить заработанные средства», — отметил Сергей Широков.

Подходит всем

«Вклад «Лучший %» — это вклад с максимальной ставкой в Сбере, он подходит всем — и новым клиентам, и тем, кто уже привык копить со Сбером», — отмечает Сергей Широков.

Максимальный процент получат клиенты, которые увеличивают свой баланс на вкладе и получают в банке зарплату. В расчет принимается сумма текущих остатков по рублевым вкладам клиента: наибольшая ставка будет начислена на средства, которых не было на вкладах в СберБанке в последние 3 месяца.

Для зарплатных клиентов действует похожее правило. Повышенная ставка по вкладу «Лучший %» действует при условии, что на счёт или карту СберБанка за последние 90 календарных дней хотя бы один раз поступила заработная плата.

Кроме того, максимальную ставку по вкладу «Лучший %» получают владельцы СберПрайм+, это одна из привилегий, которую дает подписка.

Подписка СберПрайм+ добавляет 1% к ставкам по вкладам «Лучший %» и «СберВклад». Накануне Нового года она может стать хорошим подарком самому себе и помочь выгодно разместить сбережения или годовую премию.

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