Московские предприниматели из приоритетных отраслей смогут получить льготный кредит В Москве продлили льготную программе кредитования еще на один год

Московские предприниматели могут получить в кредит до 30 млн рублей по ставке 12,5%. Льготная программа кредитования действует еще с 2020 года и будет продлена — правительство Москвы выделит на это дополнительные средства. Соответствующее постановление уже подписал мэр столицы Сергей Собянин. Глава города отметил, что это одна из самых востребованных мер поддержки для столичного малого и среднего бизнеса.

Получить льготный кредит смогут только московские предприниматели из приоритетных отраслей. К ним относятся, в частности, производство, научные исследования и разработки, информация и связь (ИТ), деятельность в области архитектуры, здравоохранения, спорта, отдыха и развлечений, креативных индустрий, туризма и гостиничного бизнеса. На льготные кредиты также смогут рассчитывать экспортеры и социальные предприниматели.

По условиям программы ставка 12,5% годовых (1/2 ключевой ставки плюс 5%) будет дейтвовать один год. Помимо этого, программа предусматривает возможность оформления онлайн-кредитов на сумму до 5 млн рублей, не требующих залога.

Для подачи заявки на льготный кредит необходимо обратиться в один из банков-партнеров программы. Сейчас это ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «МСП Банк» и АО «Банк.Дом.РФ». ПАО Банк ВТБ и ПАО Росбанк присоединятся к программе в декабре.

close 100% «Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы»

Для участия в программе необходимо, чтобы компания входила в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Оформить льготный кредит можно только при наличии регистрации в качестве юрлица либо ИП на территории Москвы.

Согласно условиям программы, потенциальные заемщики не должны одновременно участвовать в других программах льготного кредитования, в отношении них также не должно вестись процессов реорганизации, ликвидации, банкротства или приостановления деятельности.

Программы льготного кредитования нацелены на развитие импортозамещения и сохранение технологического суверенитета отечественной экономики.

«Программы льготного кредитования реализуются в Москве с 2020 года и за это время показали свою востребованность, — напомнила глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Мэрии Москвы Кристина Кострома. — Более 34 тысяч представителей малого и среднего бизнеса уже воспользовались такой поддержкой города. Предприниматели привлекли заемное финансирование в размере более 320 млрд рублей».

close 100% «Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы»

В 2021 году в рамках программы льготного кредитования предпринимателей из приоритетных отраслей было заключено более 4,3 тыс. кредитных договоров на общую сумму более 40 млрд рублей. Московские бизнесмены, оформившие кредиты по льготной ставке, показали рост выручки в 16% и по налогам в 28% по сравнению с 2020 годом.

«Более 80% компаний, участвовавших в программах льготного кредитования в Москве с 2020 года, профинансированы Сбером. И мне приятно отметить, что первая компания, ставшая участником программы в этом году - АО СпецАвтоИнжиниринг, профинансирована также нами. Средства будут направлены на реконструкцию производственной площадки, где планируется выпускать более тысячи электрических платформ для коммерческого транспорта ежегодно», — рассказал вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

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