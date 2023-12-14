На эффекте синергии: как в России развивается партнерский девелопмент В ГК «Стилобат» рассказали о преимуществах партнерства при реализации проектов

Интеграционные процессы, затронувшие различные отрасли отечественной экономики, не обошли стороной и строительную сферу. Партнерский девелопмент — распространенная в Европе практика — все чаще применяется в России: девелоперы начали возводить совместные объекты. Какие плюсы и минусы можно найти в реализации проектов вместе с партнерами, как выбрать правильного соратника, почему проекты альянсов устойчивее обычных, и чем российский fee-девелопмент отличается от европейского «Газете.Ru» рассказал заместитель председателя совета директоров Группы компаний (ГК) «Стилобат» Булат Алимов.

Работа в команде

Сегодня зачастую не просто реализовать крупный девелоперский проект в одиночку. Особенно — если компания не имеет соответствующего опыта. Для таких случаев и существуют партнерские проекты, которые подразумевают участие нескольких игроков.

Зампред совета директоров ГК «Стилобат» Булат Алимов констатирует: чем больше источников капитала, тем проект устойчивее: партнеры делят между собой финансовую нагрузку, страхуют друг друга активами.

У партнерских проектов в девелопменте, по его словам, есть и другие важные преимущества.

«Сотрудничество позволяет разделить экспертизу при создании продукта. В результате совместной работы общая эффективность процессов растет. К тому же, партнер — это дополнительный опыт и новые идеи. Кроме того, на эффекте синергии удается привлекать более широкий круг покупателей. Да и реализация проекта идет быстрее: на него работают отделы маркетинга и продаж с обеих сторон», — поясняет Булат Алимов.

К плюсам сотрудничества он также относит более глубокую степень проработки проектов (юридическую, маркетинговую, финансовую, строительную), возможность использовать новые технологии строительства и ресурсосбережения, а также более жесткий контроль за реализацией проекта на всех стадиях жизненного цикла.

Выбор объекта для инвестиций

Ключевая компетенция компании «Стилобат» — создание и структурирование сложных девелоперских проектов в инвестиционный продукт, имеющий ценность для последующих поколений.

Сегодня инвестор, который хочет долго и успешно работать на рынке недвижимости, должен создавать не просто интересный проект, а нечто уникальное. Для этого помимо экономических факторов ему приходится учитывать локацию, архитектуру, концепцию проекта и исторический контекст, если он есть. Только таким образом можно удивить самых искушенных клиентов и создать инвестиционно-привлекательный проект, который со временем не потеряет ценность.

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«У девелоперских проектов долгий цикл реализации. Это значит, что они становятся важной частью жизни своих создателей на многие годы. И в итоге дают не только прибыль, но и чувство сопричастности к созданию чего-то важного, знакового», — заявляет Алимов.

Как найти правильного партнера

В ГК «Стилобат» уверены: главный закон успешной коллаборации — единая философия бизнеса и одинаковое понимание продукта. Если они есть, между партнерами возникает полноценная связь, которая оказывает мощное воздействие на целевую аудиторию.

«Оценивая потенциального партнера, мы всегда обращаем внимание на три важных фактора. Первый — репутация. Если перед тобой люди слова, о которых с уважением отзываются клиенты, сотрудники, поставщики, чиновники, значит, с ними можно иметь дело. Второе — взаимное уважение и доверие. Третье — опыт: в портфолио должны быть реализованные проекты и свой авторский подход к работе», — отмечает зампред совета директоров ГК «Стилобат».

При этом Алимов не исключает вероятности разногласий. Главное помнить: общее дело — это не перетягивание каната, а непрерывный диалог.

Fee-девелопмент по-русски

Fee-девелопмент — это формат, при котором девелопер предоставляет инвестору или владельцу объекта недвижимости свой опыт, компетенции и репутацию, реализуя проект за определенное вознаграждение. К услугам наемных специалистов часто прибегают владельцы перспективных непрофильных активов: банки, инвестиционные фонды, организации финансового сектора.

За рубежом fee-девелопмент уже давно стал востребованным инструментом на рынке девелопмента — в Европе по этому принципу реализуется 60-70% проектов.

По мнению Булата Алимова, fee-девелопмент это интересная и эффективная форма сотрудничества.

«На Западе она широко распространена и предполагает полный цикл работ. Там приглашенные девелоперы обычно не вкладывают в проект собственный капитал, а занимаются управлением и строительством, получая за это процент от площади проекта под реализацию или долю от дохода. Вознаграждение в среднем составляет 5–15% — в зависимости от сложности проекта», — уточняет он.

В российском варианте, констатирует Булат Алимов, fee-девелопмент несколько видоизменился. Это, как правило, проект с нуля и «под ключ»: от идеи использования участка и получения разрешений, от концепции и экономических расчетов, до непосредственно постройки и ввода здания в эксплуатацию. И нередки случаи, когда оба партнера вкладывают в проект деньги, а потом делят прибыль.

Делегировать задачу

«Fee-девелопмент сейчас очень востребован у банков. На фоне очередного экономического кризиса банки получили много непрофильных залогов, в том числе земли. Сами по себе земельные участки на балансе — это пассив. Чтобы они приносили доход, они должны работать. Здесь fee-девелопмент оказывается очень кстати. Он помогает банкам извлечь из участков максимальную прибыль, не погружаясь в детали непрофильного для них бизнеса. Это удобно, тем более что значительное число участков на балансе кредитных организаций не обеспечены даже градостроительной документацией», — говорит Булат Алимов.

Реализацию таких проектов, поясняет он, надо начинать с нуля, а это требует серьезных компетенций, которыми располагают немногие профессионалы.

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«Есть, конечно, банковские группы, в которых созданы свои девелоперские компании, например, ВТБ и Газпромбанк. Они разбираются с земельными активами сами. Но есть и другие примеры, в частности, альянс ВЭБ.РФ и МR Group, где последний выступает в роли fee-девелопера. И таких историй становится все больше», — отмечает представитель ГК «Стилобат».

Рассуждая о перспективах развития fee-девелопмента в России, Булат Алимов отмечает: пока эта практика в стране представлена недостаточно. Сейчас доля fee-девелопмента, по разным оценкам, составляет 3-5% от общего числа проектов в России. Однако, в сегменте жилья премиум-класса такие партнерства встречаются чаще: их доля 10-20%.

«Говорить о масштабах fee-девелопмента сложно, поскольку рынок непрозрачный: далеко не все лендлорды, заключившие подобный партнерский договор, хотят публичности. Ясно одно: пока рынок fee-девелопмента довольно узкий, а продукт — нишевый», — отмечает эксперт.

Игра для опытных игроков

Причина медленного развития fee-девелопмента в России, по мнению Булата Алимова, кроется в инертности рынка недвижимости. В России мало игроков, умеющих работать комплексно, способных совмещать в себе функцию генподрядчика, техзаказчика, готовых тут же заниматься разработкой концепции и продажами, как того требует статус fee-девелопера. В Москве таких игроков больше, чем в регионах. Но в целом по стране их единицы.

Вторая причина заключается в том, что многие собственники земель сами хотят играть в девелоперов и даже создают необходимые структуры.

«Но девелопмент — это долгий процесс. Неопытные игроки быстро устают: меняют команды, концепции проектов и в конце концов начинают распродавать земельный банк, так с ним и не справившись», — продолжает Алимов.

При этом он подчеркивает, что в последнее время растет спрос на fee–девелопмент со стороны частных инвесторов. Подготовка новых участков и вывод на рынок интересных проектов, несмотря на рыночную турбулентность, не остановились.

Многие бизнесмены осознали плюсы партнерства. На рынке уже есть положительные примеры, которые подтверждают эффективность этого подхода и служат для других игроков ориентирами.

Кроме того, спрос на fee-девелопмент значительно подстегнуло введение эскроу-счетов в 2019 году и усложнение доступа застройщиков к проектному финансированию, а также общее снижение маржинальности девелоперского бизнеса на фоне кризиса.

«Конкуренция пошла бы этому рынку на пользу. Она всегда заставляет создавать более качественные проекты, внедрять инновации и развиваться», — убежден Булат Алимов.

Размер не имеет значения

ГК «Стилобат» внимательно изучает рынок и эту форму партнерства на предмет возможного участия в ней в качестве fee-девелопера.

«Если кому-то из инвесторов нужен опыт сильной команды ГК «Стилобат», которая может создавать уникальные проекты на рынке недвижимости класса de luxe и не только, готовы обсуждать варианты», — заверяет заместитель председателя совета директоров ГК «Стилобат» Булат Алимов.



Партнерскую схему в ГК «Стилобат» считают оптимальной формой работы не только для больших проектов, вроде реализуемого компанией совместно с ГК «Основа» многофункционального комплекса бизнес-класса Emotion на территории столичного «Большого Сити», но и для камерных объектов.

«Размер в данном случае не имеет значения. На девелоперском рынке есть примеры небольших, но уникальных проектов, созданных партнерами. Например, в портфеле ГК «Стилобат» есть два совместных проекта с ГК «Основа». Помимо масштабного многофункционального комплекса апартаментов бизнес-класса Emotion, еще и комплекс апартаментов премиум-класса RED7 на Садовом кольце. Главной нашей гордостью является комплекс резиденций класса de luxe Lion Gate, созданный в партнерстве с APD», — говорит Алимов.

Эти проекты он называет примерами уникальной архитектуры, стиля и экономической эффективности и считает знаковыми не только для Москвы, но и для России.

Для реализации подобных проектов в условиях непростой рыночной ситуации партнерство игроков рынка недвижимости становится тенденцией. Объединение лучших компетенций, финансовых и строительных ресурсов компаний и их девелоперских практик позволяет создавать принципиально новый продукт, повысить качество и эффективность строительства и оптимизировать сроки сдачи объектов в эксплуатацию.

В ГК «Стилобат» присматриваются и к гостиничному сегменту и не исключают, что со временем обратят внимание на отели — у этого сегмента хорошие перспективы благодаря развитию внутреннего туризма.

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