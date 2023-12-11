«Этот сезон будет самым драматичным». «Лихач» возвращается на НТВ

Встреча Никиты Панфилова, исполняющего главную роль Сотникова в сериале «Лихач», и Сергея Жаркова, играющего роль Кораблева в «Дельфине», по традиции состоится в кадре сразу двух проектов. Их сотрудничество органично вписывается в сюжет обоих картин и становится логическим продолжением дружбы, которая завязалась между героями этих детективных сериалов еще в прошлых сезонах. Напомним, что по сюжету майор Кораблев помогал Сотникову поймать преступника в своем городе Южноморске. А теперь в новых сезонах «Лихача» и «Дельфина» уже Кораблев обратится за помощью к полковнику Сотникову, чтобы с его помощью найти преступницу, которая скрывается от правосудия в Сочи.

Так, встреча двух старых добрых друзей станет поводом для множества забавных ситуаций и взаимных шуток, а также – залогом продолжения дружбы в будущем, ведь у Лихача и Кораблева впереди еще множество непростых детективных головоломок.

Эти съемки было довольно сложно спланировать – графики актеров, играющих главных героев в разных сериалах, очень плотные. Их встречи нужно тщательно планировать сразу для двух проектов, причем в одном это могут быть съемки уже финала сезона, а в другом – только начало. Задача усложняется тем, что на двух площадках работают совершенно разные съемочные группы и режиссеры, и нужно не запутаться, кто какие сцены будет снимать. Но сценаристы со всем справились.

За кулисами третьего сезона

Новый сезон снимали в Сочи и Санкт-Петербурге:

«Съемочный процесс – это самое захватывающее! Сочинские экспедиции были незабываемы. Съемки в горах, у моря, в любую погоду, иногда даже экстремальную! Было сложно, но все это смешивалось с огромным удовольствием и азартом. Уверена, зритель будет впечатлен пейзажами. От экшен-сцен я получала огромное удовольствие! Драки, стрельба, погони на тачках в ливень ночью по серпантину, аварии и даже повисеть в удушающем тросе пришлось! Конечно, на действительно опасных моментах заменял дублер, но все проходило под чутким руководством наставников и каскадеров. Страха и тревоги не было. Я доверяла профессионалам. Был адреналин», – рассказала о съемках актриса Кристина Айвазовская, которая в сериале играет бывшего майора уголовного розыска Абхазской Республики Фатиму Акобию.

«Весь съемочный процесс был очень запоминающийся. Начиная с погодных условий: в Сочи нас, как мы потом стали говорить, все время поджидали «редкие природные явления». Конечно, это больше уже стало нашей шуткой, но так и правда было: то сильнейший шторм на пляже во время съемки, то тропический ливень с молниями, радугой и ухабистыми облаками. В Сочи с погодой всегда одни сюрпризы», — добавила Айвазовская.

close 100% Кадр из сериала «Лихач» НТВ

Кристина Айвазовская присоединилась к съемкам «Лихача» во втором сезоне и сразу почувствовала себя частью съемочной команды: в двух финальных сериях ее героиня, будучи еще майором уголовного розыска Абхазии, спасла Сотникова от пули и помогла раскрыть главное дело сезона.

«Что касается атмосферы на съемочной площадке, скажу точно, там всегда было очень весело и дружно. Команда «Лихача» вместе уже не первый сезон, и люди, которые его создают, искренне любят этот проект. Я стала частью большой «лихачевской семьи», и для меня это не пустое слово. В первую очередь, благодаря партнерам и режиссеру. Никите Панфилову отдельное спасибо – это партнер мечты. Настоящий мужчина, друг и очень достойный человек», – поделилась впечатлениями Айвазовская.

О съемках очень тепло отзывается и актриса Анна Коломина:

«Съемки проходили в невероятно дружеской обстановке. Мне очень понравилось, что у команды «Лихача» есть свои традиции, например, отмечать сотый кадр. А на трехсотый артисты делают небольшой капустник для всего коллектива. Мы придумывали частушки про каждый цех, про режиссера, про оператора. Работа над «Лихачом», наверное, один из счастливейших периодов в моей творческой жизни. Если бы мне нужно было описать их одним словом, то это было бы «неравнодушие». Неравнодушие всей съемочной группы, на мой взгляд, во многом и является секретом успеха сериала. Я рада, что благодаря проекту познакомилась с этими людьми. Очень по ним скучаю и жду премьеры. Мне кажется, у нас получился хороший качественный продукт», – рассказала Коломина.

Возвращение легенды

В новом сезоне Лихач наконец становится начальником уголовного розыска Сочи и вместе со своими бессменными помощниками Иваном Кубатко и Оксаной Григорьевой продолжает расследовать местные преступления. Главная цель Сотникова в третьем сезоне – найти неуловимого маньяка и серийного преступника, жертвами которого становятся молодые сочинские девушки. В поисках Лихачу поможет его друг детства – шахматный гроссмейстер и успешный бизнесмен Арсений Полтавский, живущий на яхте в Черном море. Также Сотников знакомится с племянником прокурора – самоуверенным капитаном Ромой Егодиным, которого начальник Лихача, генерал Карапетян, сам пристраивает в отдел.

close 100% Кадр из сериала «Лихач» НТВ

«Во втором сезоне был интересный сюжетный поворот: героиня, в которую влюбляется Сергей Сотников, оказывается преступницей, а в этом, третьем, – ему предстоит искать страшного маньяка на протяжении всех 24-х серий. Также мы начали увлекаться музыкальными коллаборациями: скажу вам по секрету, что в новом сезоне прозвучит песня певицы Бьянки. Также зрители услышат треки и других известных музыкантов», – рассказал режиссер-постановщик Дмитрий Матов.

По мнению Никиты Панфилова, исполняющего главную роль, новый сезон будет крайне эмоциональным:

«Для Лихача этот сезон будет самым драматичным, потому что он потерял практически все и всех. Если в самом начале преобладает комедийный жанр, то ближе к финалу все становится более серьезно, очень запутано, сюжет набирает неожиданные обороты. «Лихач 3» будет весь про маньяков и расследования. Основная сюжетная линия будет запутанной до такой степени, что предугадать повороты событий будет нереально. Есть также и вертикальные линии, когда каждый день приходят какие-то пострадавшие. С каждым сезоном, на мой взгляд, сериал становится все лучше и лучше, чему я безгранично рад», – резюмировал актер.

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