«Сила качения»: как обычный подшипник влияет на безопасность дорожного движения

Надежность любого автомобиля зависит не только от исправности тормозной системы и рулевого управления, но и от качества обычного подшипника качения. Работа двигателя машины немыслима без подшипника генератора, подвесного подшипника, подшипника колеса, подшипника карданного вала. В каждой части машины, в которой появляется движение либо нагрузки вызванные движением, имеется потребность в подшипнике. Какую роль в обеспечении безопасности дорожного движения выполняет, казалось бы, простая на первый взгляд деталь, – в материале «Газеты.Ru».

В России ухудшились показатели безопасности дорожного движения. По итогам 10 месяцев 2023 года в стране произошло 110 тысяч ДТП, что на 5,1% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщает ГИБДД. Одна из частых причин, приводящих к авариям с тяжелыми последствиями, — это неисправное состояние транспортных средств, в частности, ходовой части автомобиля, элементом которой является подшипник ступицы. Он отвечает за передачу нагрузок и обеспечение плавного вращения движущихся частей.

Последствия

Если у ступичных подшипников есть механические повреждения или износ, транспортное средство может потерять управляемость, особенно при высоких скоростях или во время активных маневров на дороге. Может даже отлететь колесо. Излишние вибрации вызывают износ шин или дисков, повреждают подвеску и рулевое управление.

Так, одно из громких ДТП в прошлом году на Московской кольцевой автодороге попало на камеру. Около десятка машин столкнулись после того, как у старой Лады 2114 на скорости отлетело колесо. Несколько водителей смогли сориентироваться и избежать столкновения с неуправляемым препятствием, но затем началась цепная реакция из аварий. Точку в ДТП поставила опрокинувшаяся сцепка КамАЗов. Последующая экспертиза показала, что дело было в развалившемся ступичном подшипнике.

Подобных видео в интернете великое множество, и часто это ДТП с тяжелыми последствиями.

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Неисправный подшипник может вызвать плавание задней оси автомобиля, как следствие занос или даже переворот автомобиля. Еще одним негативным последствием поломки ступичного подшипника является ухудшение тормозных характеристик.

Помимо ступицы передних и задних колес подшипники используются в системах подвески и привода автомобиля, топливной и электрической системах, в рулевом управлении, коленвале, двигателе, коробке передач и даже в кондиционере. И выход из строя любого из них может привести на дороге к аварии.

Подшипники будущего

Каждый подшипник имеет срок службы, именно поэтому регулярная проверка их состояния является важным моментом для поддержания безопасности автомобиля. Владельцам следует обращать внимание на любые необычные звуки или вибрации, которые могут свидетельствовать о проблемах с подшипниками. Своевременная замена не только обеспечит надежную работу автомобиля, но и сэкономит средства на дальнейшем дорогом ремонте.

Результаты научных исследований также подтверждают, что состояние подшипников напрямую влияет на безопасность дорожного движения – профилактическое обслуживание подшипников может существенно снизить риск аварий и обеспечить более стабильное управление автомобилем.

Немалую роль играет и качество. Стойкость к заеданию, износу и коррозии, устойчивость к давлению при рабочей температуре, хорошая теплопроводность, усталостная прочность и геометрическая стабильность — это лишь некоторые из свойств качественных подшипников. Начали уже появляться так называемые интеллектуальные подшипники, позволяющие анализировать данные об их состоянии в режиме реального времени. Магнитные подшипники используют магнитную левитацию для подвешивания вала в воздухе. Это приводит к снижению трения, нагревания и шума. Керамические подшипники изготавливают из высокоэффективных материалов, которые обеспечивают превосходную устойчивость к коррозии, высоким температурам и износу. В последнее время их все начали применять в электромобилях.

Тройка лидеров

Производители продолжают работать над технологиями. Ответ же на вопрос, что первично – автомобиль или подшипник, дает сама история автопрома. Так, Volvo стало известно благодаря своей надежности и безопасности. Но мало кто знает, что история бренда началась с подшипников. В 1915 году менеджер по маркетингу компании SKF Бьорн Прютц придумал и запатентовал слово Volvo, которое означает на латыни «я качусь». Он хотел использовать этот бренд для продвижения подшипников на американском рынке. Была создана дочерняя компания Volvo, но дальше дело не пошло.

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Через десятилетие история марки возобновилась, создатели первого автомобиля Volvo - экономист Ассар Габриэльссон и инженер Густав Ларссон, работавшие в компании SKF, воплотили свою мечту в жизнь. В 1926 году компания SKF и Volvo подписали договор о поставке подшипников для первых автомобилей. Таким образом, история марки Volvo началась с производства подшипников, а SKF остается крупнейшим в мире производителем подшипников.

Одним из главных «конвейерных» поставщиков подшипников является франко-японское предприятие NTN-SNR, обеспечивающее 45% автомобильного рынка мира. Их ступичными подшипниками укомплектовано 98% европейских автомобилей, включая Porsche, Mercedes-Benz, Renault, Peugeot и Citroen. А история французской компании SNR началась с того, что в 1880 году в руки кузнеца Жака Шмидта случайно попал подшипник, производство которого он затем и наладил. Уже после второй мировой войны состоялось покупка остатков завода только что национализированной компанией Renault. Группа NTN-SNR была создана в апреле 2008 года, после приобретения NTN контрольного пакета французского производителя.

Еще один лидер отрасли – немецкая FAG, с 2001 года входящая в концерн INA Schaeffler. Основатель и изобретатель FAG — Фридрих Фишер в 1883 году в Швайнфурте разработал мельницу для шлифовки металлических шариков. С этого момента и началось его коммерческое производство шарикоподшипников. Сегодня это второй в мире производитель подшипников.

Ориентируются на мировых лидеров и российские компании, выбирая их в качестве основных поставщиков на российский рынок. В частности, магазин «ПодшипникРУ», специализирующийся на продажах промышленных подшипников, на первое место ставит высокие стандарты качества и надежности продукции, выбирая только проверенных поставщиков, как российских, так и зарубежных.

Глобальный рынок подшипников будет расти в среднем на 7,6 процента в период с 2020 по 2027 год, что указывает на растущий спрос и потенциал отрасли. И успешные истории бизнеса подтверждают, что правильный выбор и поддержка подшипников на протяжении всего срока службы автомобиля обеспечит его надежность и безопасность.

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