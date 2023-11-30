Правила проведения конкурса «Мегарозыгрыш от Ленты.ру и Газеты.ру»

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила определяют условия проведения конкурса «Мегарозыгрыш от Ленты.ру и Газеты.ру» (далее по тексту - «Конкурс»), проводимого в telegram-каналах «Лента дня» и «Газета.Ru» по адресу: https://t.me/lentadnya и https://t.me/gazetaru (далее по тексту - «Правила»).

1.2. Правила размещаются на сайте www.lenta.ru и www.gazeta.ru .

1.3. Конкурс не является лотереей, не основан на риске, не требует внесения платы за участие, не предусматривает выручки и целевых отчислений, не требует обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы.

1.4. Организатор Конкурса: ИП Стаценко Константин Иванович (ОГРНИП 322774600754527) (далее по тексту — «Организатор»).

1.5. Срок проведения Конкурса: с 30 ноября 2023 г. по 15 декабря 2023 г.

Организатор Конкурса вправе изменять срок проведения Конкурса.

1.6. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.

1.7. Конкурс является мероприятием рекламного характера, направленным на продвижение услуг Организатора. Конкурс проводится в целях привлечения внимания к telegram-каналам «Лента дня» по адресу: https://t.me/lentadnya и «Газета.Ru» по адресу https://t.me/gazetaru, формирования и поддержания интереса к ним и их продвижение на рынке.

1.8. Краткое описание условий акции Конкурса размещается в telegram-каналах «Лента дня» и «Газета.Ru» по адресу: https://t.me/lentadnya и https://t.me/gazetaru, а также в других социальных группах в сети Интернет по усмотрению Организатора.

1.9. Организатор вправе отстранить участника от участия в Конкурсе без объяснения причин.

2. Требования к участникам Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и владеющие русским языком.

2.2. Все лица, которые на любой момент времени проведения Конкурса не соответствуют требованиям к участникам Конкурса не вправе принимать участие в Конкурсе и не могут претендовать на получение приза. Если несоответствие обнаружено при взаимодействии в целях вручения победителю приза, то такой победитель теряет свое право на приз. Если несоответствие обнаружено после приобретения приза и до его передачи, то приз считается невостребованным и не присуждается никому из участников. Организатор вправе использовать невостребованный приз по своему усмотрению.

3. Этапы проведения Конкурса и условия участия в Конкурсе

3.1. Организатор сообщает о призах в кратком описании Конкурса.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подписаться на telegram-каналы «Лента Дня» и «Газета.Ru» и, при необходимости, telegram-канал, дополнительно указанный Организатором в кратком описании Конкурса, и не отписываться от указанных telegram-каналов до окончания срока проведения Конкурса.

3.3. Общее количество победителей Конкурса 5 (пять).

3.4. Участники, выполнившие условия участия в Конкурсе, заносятся в базу претендентов на получение приза.

3.5. Победитель определяется, в течение 14 дней с даты окончания Конкурса, с помощью генератора случайных чисел. Выбор генератора случайных чисел Организатор оставляет за собой.

3.6. В течение 7 дней с даты определения победителя генератором случайных чисел в соответствии с пунктом 3.5. Правил, Организатор проводит проверку на предмет выполнения победителем всех условий Конкурса.

4. Призы Конкурса

4.1. Призовой фонд Конкурса состоит из 5 (пяти) призов от Организатора: один смартфон, одни умные часы, три пары наушников. Количество призов ограничено. Стоимость каждого приза превышает 4 000 рублей 00 копеек.

4.2. Организатор указывает в кратком описании Конкурса список конкретных призов (смартфон, умные часы, наушники). Выбор конкретной модели смартфона, умных часов, наушников остается за Организатором и может отличаться от модели, указанной в кратком описании Конкурса и (или) его этапа.

4.3. Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена другими призами не производится. Организатор самостоятельно выбирает призы для победителей.

4.4. В случае отказа победителя от принятия приза и/или обращения за призом по истечению срока востребования, призы не выдаются, не передаются третьим лицам, не компенсируются участнику Конкурса и не обмениваются на денежный эквивалент и используется Организатором по своему усмотрению.

4.5. Призы Конкурса не подлежат выдаче в иной форме, иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и лицам, указанных в Правилах.

4.6. Организатор информирует победителя о законодательно предусмотренной обязанности для граждан Российской Федерации уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 35 % от стоимости приза, согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, в связи с получением рекламных призов, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый период (календарный год). Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с Правилами и считается надлежащим образом проинформированным о настоящей обязанности.

4.7. В связи с натуральной формой приза Конкурса (смартфон, умные часы, наушники) Организатор сообщает о невозможности удержать налог на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

5. Порядок выдачи призов

5.1. Место выдачи призов: г. Москва, Варшавское шоссе, 9с1.

5.2. Срок выдачи призов: в течение 30 дней с даты подведения итогов Конкурса..

5.3. Организатор сообщает участнику, ставшему победителем, о выигрыше приза посредством сообщения в telegram на аккаунт победителя в течение 30 дней с даты соответствующего розыгрыша приза и определения соответствующего победителя в соответствии с настоящими Правилами и проведения проверки в соответствии с пунктом 3.6. Правил.

5.4. Для получения приза победителю необходимо:

5.4.1. подтвердить Организатору свое согласие на получение приза в ответном сообщении на сообщение Организатора о выигрыше приза и предоставить всю необходимую информацию для получения приза в течение 7 дней с даты сообщения Организатора;.

5.5. Приз считается невостребованным, а победитель отказавшимся от приза:

5.5.1. В случае просрочки победителем исполнения обязательств, указанных в подпункте 5.4.1. Правил;

5.5.2. В случае не предоставления победителем запрошенной информации;

5.5.3. При отказе в подписании необходимых документов для вручения приза. Список документов определяет Организатор;

5.5.4. В иных случаях, предусмотренных Правилами, в том числе при отмене Конкурса и (или) отстранении победителя от участия в Конкурсе.

6. Персональные данные

6.1. Принимая участие в Конкурсе, лицо дает согласие Организатору на обработку персональных данных.

6.2. Принимая участие в Конкурсе, лица согласны с тем, что Организатор и уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать персональные данные лица. Персональные данные, указанные выше, получаются и обрабатываются Организатором в целях проведения Конкурса.

6.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва лицом своих персональных данных.

7. Прочие положения

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, пандемии, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Организатор не несет ответственность за:



неполучение/несвоевременное получение призов, сведений/документов, необходимых для получения призов, по вине победителей Конкурса или по иным, не зависящим от Организатора причинам;



неисполнение/несвоевременное исполнение участниками Конкурса обязанностей, предусмотренных Правилами;



неполучение призов в случае отказа от них участниками или победителями Конкурса;



жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников и/или иных лиц, в связи с их участием в Конкурсе;



жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы участников Конкурса и/или иных лиц, в процессе использования полученных призов;



качество выдаваемых призов;



по иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или предусмотренным законодательством РФ.

7.3. Участие в Конкурсе свидетельствует об ознакомлении и согласии участников с Правилами.

7.4. Организатор оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящие Правила с обязательной публикацией актуальной редакции Правил на сайте www.lenta.ru и www.gazeta.ru.

7.5. Участники Конкурса обязаны самостоятельно следить за актуальными Правилами Конкурса.

7.6. Организатор вправе отменить или досрочно завершить Конкурс по любым причинам.