«Абсолютное волшебство». «Шоу Аватар» возвращается на телеэкраны

«Шоу Аватар» в первом сезоне на НТВ заинтриговало миллионы телезрителей и стало невероятно популярным во многом благодаря технологиям захвата движения «Motion Capture», когда у хорошо знакомых и любимых с детства героев появляется современный цифровой облик, который соответствует ментальности их физических хозяев – популярных артистов. О том, чем обещает увлечь телезрителей новый сезон проекта, о новых героях, правилах и членах жюри, - на «Газете.Ru».

Слияние реального мира с цифровым

В новом сезоне герои будут представлены двенадцатью цифровыми аватарами. Это Василиса Прекрасная, Муха-Цокотуха, Лиса, Огненная Ворожея, Аленушка, Золушка, Садко, Артемон, Железный Дровосек, Змей Горыныч, Соловей-разбойник и Трубадур. А голос, движение и мимику они получат от звезд российской эстрады – реальных участников шоу. Членам жюри предстоит угадать, кто скрывается за сказочным героем, управляя им в режиме реального времени из специальной студии.

Немного изменились и правила проекта. В каждом выпуске аватары будут разделены на три группы, по итогам выступлений выпуска в финальной номинации окажутся три цифровых героя – по одному из каждой группы. Кто в этот вечер может раскрыть тайну своей личности, решают члены жюри, у которых будут три попытки и возможность угадать всех номинантов. Но если они угадали, кто скрывается под первым цифровым номинантом, и за экраном будет стоять реальный участник, то два других номинанта автоматически спасены и проходят дальше. Если же звездные судьи не разгадали первого аватара, то у них есть шанс угадать, кто скрывается за вторым, а затем и третьим: таким образом, в каждой программе покинуть проект может только один цифровой герой. Если же члены жюри никого из тройки номинантов не разгадали, то все трое проходят дальше.

Правило полной конфиденциальности, действовавшее в первом сезоне, будет соблюдаться и в новом. По-прежнему, участники «Шоу Аватар» не будут знать имена друг друга, не смогут каким-либо образом пересечься в процессе репетиций и съемок, а в дороге от дома до съемочного павильона их будет сопровождать охрана.

Волшебство на наших глазах

В новом сезоне в состав звездного жюри шоу вошли Сергей Лазарев, Ида Галич, Тимур Батрутдинов, Марк Тишман и Ирина Понаровская.

Сергей Лазарев очень эмоционален при оценке проекта: «Невероятное шоу! Просто разрыв шаблона». По его словам, когда на сцене выступает реальный балет с нереальным аватаром, и все это в режиме реального времени, хочется кричать после каждого номера «Браво!» организаторам шоу за потрясающую идею и ее реализацию. «Такого никогда еще не было на российском телевидении. Я в восторге», — подчеркнул артист.

А Тимур Батрутдинов рассказал, что поначалу ему показалось, что отгадать скрывшихся за цифровыми образами будет просто невозможно. Но практика, по его словам, показала обратное и в первом же выпуске первого сезона «Шоу Аватар» он узнал своего друга Гарика Харламова, которому, к сожалению, было суждено очень недолго выступать в образе Емели.

«Но некоторым участникам все же удалось меня порядочно запутать. Это всегда очень увлекательный и азартный процесс – вычисление героев, а также очень ответственный: от нашего решения зависит продолжительность пребывания участников в шоу», — поделился артист. От второго сезона он ждет не только новых любимых сказочных героев, но и «неожиданных разоблачений и, конечно, позитивных эмоций».

close 100% Пресс-служба «НТВ»

По словам Иды Галич, ей нравится в этом проекте его технологичность и разнообразие: «Тут и любимые песни, и лучшие артисты, и мультяшные персонажи – настоящее шоу для всей семьи». А для судей шоу, считает она, это еще отличная тренировка навыков сыщика. «Чтобы отгадать героев я стараюсь приглядываться к пластике и прислушиваться к тембру голоса. Ну и подслушиваю версии коллег», - признается Ида Галич. «Шоу Аватар», по ее мнению, это небанальный проект, рассчитанный абсолютно на любую аудиторию.

«Я получаю колоссальное удовольствие от номеров, от того, как сливаются на глазах эти два мира: реальный и цифровой, и как получается какое-то третье иное измерение», — поделился своим мнением о шоу Марк Тишман. По его словам, это «правда абсолютное волшебство, которое происходит на наших глазах». Он признается, что очень азартен, поэтому обожает эту детективную игру, в которую погружается на все время съемок. По его словам, то, как команда шоу «Аватара» и «Маски» создают номера и версии песен, доставляет ему большое удовольствие.

«У меня, как я думаю и у остальных членов жюри, уже появились какие-то свои фишки, зацепки, которые нам помогают идти по следу, чтобы отгадать участников. Например, это манера движений, то, как они дышат, потому что все уже научились очень умело менять тембры голоса, но есть какая-то специфика артикуляции, логопедическая специфика, произношение определенных согласных», — рассказал Марк Тишман. Он отмечает, что обращает на это внимание, поскольку, безусловно, есть тембры, которые очень сложно скрыть, и это всегда первое, по его словам, на что член жюри обращает внимание.

close 100% Пресс-служба «НТВ»

«Шоу Аватар» – это какая-то сказка и невероятное путешествие для меня. Аватары в этом году выглядят еще более натурально и технологично. Это удивительный проект, потому что то, что делают со своими голосами наши загадочные герои, мы – профессионалы в этой сфере – с большим трудом отгадываем», — делится Ирина Понаровская.

Певица сама участвовала в третьем сезоне «Маски» и говорит, что понимает, насколько сложно и в то же время интересно исполнителю петь не своим голосом. «Я желаю аватарам побольше сил, выдумки и возможностей, чтобы нас больше путать. Мой опыт участия в третьем сезоне шоу «Маска» отчасти мне будет помогать. Например, я могу предполагать, как и в какую сторону могут меняться у исполнителей голоса. Конечно, они нас где-то обманывают и отвечают на вопросы с юмором, а иногда и абсолютно серьезно. Вот так нам предстоит целых девять программ отгадывать загадки», — говорит Ирина Понаровская.

Как и в прошлом сезоне, ведущим шоу будет Вячеслав Макаров, который уже стал главным героем официального тизера проекта. Он вышел в преддверии нового сезона «Шоу Аватар» на телеканале НТВ, цифровой двойник ведущего в нем представлен в разных образах и костюмах.

Новый сезон «Шоу Аватар» стартует 5 ноября в 20:20 на НТВ.

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