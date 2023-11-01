«Каждый раз получается вдохнуть новую жизнь». На НТВ стартует шестой сезон «Скорой помощи»

Сериал «Скорая помощь» на НТВ за пять прошедших сезонов не только смог завоевать сердца миллионов телезрителей, но и стал для очень многих мощным ориентиром при выборе профессии. Создатели уверены, что шестой сезон получился «бодрый, драматичный и смешной». О новых увлекательных приключениях так полюбившейся бригады скорой помощи, и о том, как сериал повышает значимость и престижность профессии врача, — в материале «Газеты.Ru»

«Вдохнули новую жизнь»

Своей сумасшедшей популярностью, которая появилась уже пять лет назад на старте первого сезона, сериал «Скорая помощь» во многом обязан удивительному обаянию главного героя Константина Кулыгина, которого прекрасно сыграл Гоша Куценко. Он в прошлом врач, но вынужденно работает водителем на скорой, поскольку из-за допущенной профессиональной халатности лишен возможности работать по специальности.

В итоге зрители оценили по достоинству, как сначала малообщительный и нелюдимый Кулыгин в критических ситуациях начинает давать бывшим коллегам бесценные советы, которые часто спасают пациентам жизнь.

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Он остается и главным героем шестого сезона. Бессменный исполнитель этой роли Гоша Куценко обещает, что в шестом сезоне драмы в жизни его героя будет практически столько же, сколько было и в пятом, но немного другого характера.

«Мы приготовили много интересных сюжетных поворотов: например, будет неожиданный ход, который развернет моего персонажа ещё раз вокруг своей оси. Сезон получился детективный: так, Косте Кулыгину предстоит кое-что расследовать, но что именно зрители узнают, посмотрев новые серии», — заинтриговал артист.

Гоша Куценко отметил, что это его первый масштабный сериал на федеральном канале и он счастлив в нем сниматься.

Еще один бессменный участник съемочного процесса «Скорой помощи» — режиссер Богдан Дробязко — обещает, что шестой сезон — «такой же бодрый, драматичный и смешной, как и предыдущие пять». По его словам, это будет «старая-добрая «Скорая помощь», которую любят зрители» и в которую снова «вдохнули новую жизнь».

«Съемочный процесс — это всегда вызов, всегда борьба за качество и идеальное художественное воплощение», — отметил режиссер.

Создатели шестого сезона обещают, что в новом сезоне зрителей ждет много непредсказуемых увлекательных историй, полных драматизма.

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Например, медицинская бригада спасет парня от кровной мести, сама оказавшись из-за этого под обстрелом, столкнется с редкой формой кори у ребенка и мамой-антипрививочницей, окажет первую помощь женщине с ожогами в «интересных местах», созданных специально для «красивых докторов». И, конечно, шестой сезон будет наполнен и новыми любовными приключениями главных героев, за перипетиями которых так любят следить зрители предыдущих сезонов.

Для сценаристов Тиграна Агавеляна и Марии Зелинской это уже пятый сезон работы на проекте. Будет знакомо телезрителям и большинство актеров нового сезона. Помимо Гоши Куценко, к своим ролям вернулись Екатерина Волкова, Александр Тютин, Пётр Баранчеев, Степан Куликов и другие уже полюбившиеся актеры.

Повлиял на выбор профессии

По словам Гоши Куценко, сценаристы «Скорой помощи» всегда консультируются с настоящими врачами, а непосредственно на съёмочной площадке при необходимости присутствует действующий опытный врач Эльмар Ахундов. Поэтому неудивительно, что сериал благодаря достоверности стал очень популярен среди медицинских работников и помог многим молодым людям с выбором профессии доктора.

«Я много гастролирую со спектаклями по России, ко мне подходят молодые люди, которые выросли на нашем сериале и наблюдают за проектом уже шесть лет, рассказывают, что пошли учиться в мединституты благодаря нам. Это всегда приятно», — рассказал артист.

Это подтверждает и Богдан Дробязко, получающий в социальных сетях письма от десятков подростков и молодых людей, которые либо хотят пойти учиться в медицинский институт, либо уже поступили благодаря сериалу «Скорая помощь».

«У нас с Катей Волковой есть спектакль, который мы показываем в разных городах России, и на него приходят очень много студентов медицинских вузов. Они рассказывают, что на их выбор профессии повлиял наш сериал, — сообщил актер Петр Бараничев. По его словам, иногда ему пишут люди, которые работали фельдшерами или врачами на скорой помощи, и говорят, что сериал снят очень правдоподобно. Актер подчеркивает, что для него это всегда комплимент, ведь у многих из них достаточно внушительный стаж работы.

Режиссер Богдан Дробязко вспоминает, что за все сезоны «Скорой помощи» на него сильно повлияла одна сцена, где по сценарию умирала девочка, а они с Гошей Куценко ее реанимировали.

«Консультант, который присутствовал на площадке, работал в реанимации несколько лет, и позже рассказал мне, что они так могут 30 человек откачивать за смену. Умерших забирает бригада, а они сразу едут на следующий вызов. В тот момент я понял, что это невероятно сложная работа», — рассказал режиссер.

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По словам Гоши Куценко, в проекте всегда много интересных медицинских кейсов, которые бывают очень тяжелыми как эмоционально, так и физически.

«Например, реанимация детей — это всегда стресс для всей съемочной группы, потому что детишки очень верят в происходящее, а мы стараемся все выполнить правильно и никому не навредить», — рассказал исполнитель главной роли.

Богдан Дробязко шутит, что большая часть группы работает на проекте так давно, что всем уже пора выдать дипломы «скоропомощников». При этом режиссер подчеркивает, что актёры изменились только внешне, а внутренне, по его мнению, как были большими детьми, так ими и остались.

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