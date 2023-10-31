«Суперстар!» возвращается. Объявлена дата премьеры четвертого сезона музыкального шоу НТВ

В четвертом сезоне музыкального шоу «Суперстар!» телеканала НТВ продолжится соревнование знаменитых исполнителей 80-90-х и нулевых годов. Изюминка шоу в том, что артисты исполняют композиции, которые ранее никогда не пели для широкой публики, а также предстают перед зрителями в новых образах, демонстрируя разные грани своего таланта. Участники и члены жюри шоу поделились своими впечатлениями о новом сезоне с «Газетой.Ru».

4 ноября на телеканале НТВ в 20:20 состоится премьера четвертого сезона музыкального шоу «Суперстар!». Его участниками стали 10 звезд российской эстрады, чьи имена раньше гремели на всю страну: Лика Стар, Кай Метов, Алексей Глызин, Екатерина Суржикова, Анастасия Макаревич, Татьяна Маркова, Лариса Черникова, Феликс Царикати, Игорь Наджиев и Алексей Гоман.

Вести новый сезон «Суперстар!», как и раньше, будут популярная российская певица Лолита и Вадим Такменев, ведущий международных музыкальных конкурсов «Ты супер!» и «Ты супер! 60+» и программы «Центральное телевидение».

Все участники нового сезона «Суперстар!» продолжают выступать на сцене, кроме Татьяны Марковой.

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«В последнее время я полностью растворилась во внуках, занималась садом и уже не собиралась возвращаться на сцену, — рассказала певица. — При этом я до сих пор продолжаю получать письма от поклонников с вопросом: Вы где. Если б не они и не моя дочь Валерия, которая получила приглашение от создателей шоу «Суперстар!» и пришла ко мне с предложением: «Мама, хочешь снова выступать?», я бы вряд ли согласилась. Это было еще год назад, я внимательно следила за третьим сезоном, приглядывалась. И сама не заметила, как втянулась. Проект показался мне очень интересным, увлекательным и сделанным на высочайшем уровне. Так что я решила принять приглашение, вернуться к работе и ответить на вопросы, где я и какая я сейчас. Мне кажется, это самое прекрасное шоу на сегодняшний день и отличная возможность проявить себя».

Артисты поделились, что принять участие в шоу «Суперстар!» их побудила не только возможность напомнить о себе, но и примерить неожиданные образы, проверить свои силы, осуществить давние мечты.

По словам Лики Стар, когда Вадим Такменев пригласил ее принять участие в шоу, она не раздумывала ни секунды.

«Это достойное предложение и после долгого перерыва я возвращаюсь на сцену в лучшем шоу из возможных – «Суперстар!», — рассказала певица. — Участие в проекте для меня – это огромная возможность для профессионального роста! Это трамплин, с которого я готовы прыгнуть и полететь к новым высотам. Я приняла приглашение стать участницей шоу «Суперстар!», чтобы вырасти внутри самой себя, побороть свои страхи, доказать, себе в первую очередь, что Лика Стар имеет продолжение и может снова достойно стоять на большой сцене. Это невероятная возможность переродиться на глазах у многомиллионной аудитории такого масштабного проекта и раскрыть свои новые творческие образы, о которых я всегда мечтала».

«Группе «Лицей» уже 32 года, не верится в эти цифры, — поделилась Анастасия Макаревич. — Сейчас я не только солистка группы, но также выступаю и в роли продюсера, сама пишу новые песни. За эти годы я ни разу не прерывала свою творческую деятельность. Мы в строю, нас любят и ждут. Надеюсь, после «Суперстара!» будет очередной всплеск интереса ко мне и к группе».

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Разрыв шаблона

Каждый выпуск программы станет для участников шоу упражнением на заданную тему, как и в предыдущих сезонах. Зрителям предстоит увидеть, какую песню и образ артисты выберут, например, чтобы раскрыть такие темы как «Свой хит», «Посвящение ушедшим друзьям», «Любимые хиты».

Анастасия Макаревич призналась, что давно следит за шоу «Суперстар!», по мнению певицы, это уникальная возможность для артиста показать себя зрителям с новой, ранее невиданной стороны – исполнить песни, которые никогда не пел для широкой публики, попробовать себя в разных жанрах. «Постановка номеров заслуживает отдельной похвалы – выступления получаются яркими и эффектными», — отметила Анастасия.

Как заметил Кай Метов, на шоу он рассчитывает открыть в себе дополнительный потенциал, попробовать себя в необычных образах, новых для себя жанрах, перешагнуть внутри себя через определенные барьеры и стереотипы.

«Сделать это самому, без поддержки, в суматохе повседневной жизни, согласитесь, крайне затруднительно, — пояснил артист. — Над шоу работают настоящие профессионалы, которые помогают вытянуть из участников скрытые резервы, о которых они даже не догадываются. Думаю, зрители будут удивлены, увидев мои выступления, а я надеюсь на их поддержку».

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«Шоу «Суперстар!» я всегда смотрю с огромным удовольствием, — рассказал Феликс Царикати. — И, конечно, когда мне поступило предложение принять участие в нем, я очень обрадовался и с радостью согласился. Над проектом работают специалисты высшей категории. Признаюсь, я не ожидал от себя такого исполнения некоторые песен, порой меня даже будет сложно узнать».

А судьи кто?

Главное изменение в 2023 году произошло в составе жюри. Машу Распутину в нем заменит певица Наташа Королева, заслуженная артистка РФ. В остальном судейский состав остался прежним. Это Лера Кудрявцева, ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись», Сергей Соседов, известный музыкальный критик и ведущий ток-шоу «За гранью» на НТВ, и певец Стас Пьеха.

«У моих коллег по судейской ложе – Леры Кудрявцевой, Стаса Пьехи и Сергея Соседова – конечно, сплоченное трио, но они меня приняли очень гостеприимно, дали разные наставления, — рассказала Наталья Королева. — Лера сказала: «Ты принцесску не включай, будь жесткой». А я им: «Ребята, вы тут бывалые, а я человек очень добрый и не могу высказываться строго, даже если что-то не понравилось». Я всегда стараюсь донести до людей информацию максимально нежно, с посылом, чтобы они услышали и в следующий раз исправили, сделали лучше. Я не могу ставить низкие оценки, мне от этого как-то не по себе становится. Но, отсняв первую программу, я поняла, что надо. Со стороны всегда виднее, и порой замечания делать стоит, чтобы артист, прислушавшись к ним, с каждым разом мог улучшать свои выступления».

«На съемках мы все отметили, что Наташа идеально укомплектовала нас, — рассказал Стас Пьеха. — Я же как член жюри стараюсь быть интересным, оригинальным, но, главное, честным. Как мне кажется, я добрее, чем в предыдущих сезонах, потому что пока что вещает мой внутренний адвокат, который старается защитить каждого участника. Но не исключаю, что позже все изменится, и за дело возьмется внутренний критик. Мы только начали, дальше все будет куда интереснее».

Члены жюри могут выставить участнику за выступление одну из трех оценок: огонь означает два балла, фейерверк – один, пшик – ноль. Начиная со второго выпуска, участник, который набрал наименьшее количество баллов, будет покидать проект, пока не определится «суперстар». Один раз за сезон члены жюри могут спасти от выбывания одного участника, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, участнику придется покинуть проект.

«В новом сезоне «Суперстар! » мой стиль судейства не изменится, потому что то, что делается искренне и от чистого сердца, нельзя переделать, — рассказала Лера Кудрявцева. — Знаю, что некоторые телезрители и даже участники считают меня строгой, но это не так. Я очень люблю всех наших артистов, от всей души считаю их яркими, талантливыми и неповторимыми, но «Суперстар!» – это, в первую очередь, конкурс. А конкурс подразумевает оценки, победителей и проигравших. Как бы нам не хотелось, но каждую неделю мы вынуждены будем прощаться с одним из участников, таковы правила».

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Свое мнение о судьях высказали участники шоу.

«Мне всегда нравилось жюри в «Суперстаре!», и в этом году собралась ну просто очаровательная компания, — отметил Игорь Наджиев. — Прекрасные люди, большие профессионалы. Я не боюсь критики с их стороны, потому что давно и крепко стою на сцене, работаю и пою для людей. Моя самая главная задача – достучаться в сердце каждому человеку, сидящему у экрана телевизора, своим искренним, эмоциональным исполнением, наполненным любовью и добротой».

«Люблю Леру Кудрявцеву за ее принципиальную позицию и непредвзятость к каждому из участников, — сказала Лика Стар. — Лера давно уже в шоу-бизнесе и обладает музыкальным вкусом с четким пониманием высокого качества. Для меня Лера Кудрявцева — барометр многомиллионной аудитории».

«Мне очень интересно мнение Стаса Пьехи, потому что у нас схожие музыкальные вкусы, Наташа Королева и Лера Кудрявцева – популярные и красивые женщины, их оценка очень непредсказуема, ну а от Сергея Соседова можно ожидать чего угодно, он музыкальный критик с ярким опытом», — отметил Алексей Гоман.

В предыдущих трех сезонах шоу «Суперстар!» приняли участие 28 звезд российской эстрады былых лет. В первом сезоне победителями стали Ирина Шведова, исполнительница хита «Америка-разлучница», и родоначальник отечественного рэпа Богдан Титомир. Во втором сезоне победу одержали легендарный Шура и экс-участник групп «Форум» и «Электроклуб» Виктор Салтыков. В третьем сезоне победительницей в шоу стала певица Ольга Зарубина.

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