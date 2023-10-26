Нетворкинг для МСБ: как полезные контакты помогают развивать бизнес

В современном мире процессы бизнес-коммуникации играют огромную роль. Нетворкинг — создание определенной сети знакомств — стал востребованным эффективным инструментом для предпринимателей и тех, кто только планирует начать свое дело. Увеличение базы полезных контактов, обсуждение проблем индустрии, подпитка смыслами особенно важны, когда речь идет о малом и среднем бизнесе. О том, как нетворкинг открывает окно возможностей, позволяет найти партнеров, масштабироваться, получить новый опыт, идеи и вдохновение, в материале «Газеты.Ru».

Нетворкинг, или создание и развитие сети полезных знакомств, применяется как эффективная практика уже более пятидесяти лет. Не изобретено лучшего рецепта для бизнеса, чем систематическое общение внутри профессиональной среды. Взаимообмен смыслами — это не про «поговорили и забыли», это вклад в будущее. Такая коммуникация, основанная на взаимности и доверии, позволяет получить новые возможности для развития, максимально быстро и эффективно решать актуальные задачи и приводит к практическому результату. Например, позволяет найти будущего партнера, договориться о сотрудничестве, примерить на себя практический опыт коллег по цеху и даже узнать немного больше о конкурентах.

Активность, эмпатия, профессионализм

Истории предпринимателей, рассматривающих общение как полезный ресурс, подтверждают, что их бизнеса в нынешнем виде не состоялось бы, если бы не судьбоносные встречи. Нетворкинг решает, при условии открытого общения и готовности к обмену опытом.

Александр, владелец сети салонов красоты «Strich&Co», рассказывает, что не планировал идти в мужской сегмент рынка парикмахерских услуг. Тем не менее уже год как он является совладельцем барбершопа «Стиль & Тримм». «Наше новое детище, на которое мы возлагаем большие надежды, мы открыли вместе с партнерами в 2022 году. Это совместный проект. Он основан на нашем опыте как отдельных бизнес-единиц. В этом бизнесе я стартовал еще в 2010-м. Но это были салоны красоты, где обслуживание могли получить все члены семьи.

«Стиль & Тримм» создавался как салон для мужчин, который предлагает высококлассные услуги по уходу за внешним видом. С моим партнером мы познакомились на полях одной из бизнес-конференций. У него также был на тот момент собственный салон, но работал он на мужскую клиентуру», — рассказывает Александр.

По его словам, независимо от ниши, в которой вы работаете, важно заводить полезные знакомства и общаться с коллегами.

«Для меня как для представителя МСБ, общение крайне важно. Я люблю людей, мне нравится общаться. Я ценю в коллегах интерес и вовлеченность в работу. Креативный нетворкинг и пространство для общения очень помогают ориентироваться в том, что происходит на рынке, добавляют широты зрения, позволяют подсмотреть «фишки» и интересные практики. Именно из такого общения вырос «Стиль & Тримм». Сейчас ожидания от него самые радужные. По нашим подсчетам, мы выйдем в плюс за 1,5-2 года и уже сейчас думаем над дальнейшим расширением», — отмечает Александр.

Этот опыт описывает типичную ситуацию: предпринимателям в неформальной обстановке легче завести знакомства и пересечься с единомышленниками. Традиционно площадки для нетворкинга работают с различными форматами и предлагают выступления представителей топ-менеджеров компаний и звездных спикеров. Знания, полученные в рамках подобных мероприятий, дополняют рабочие будни и создают почву для более устойчивого стратегического планирования.

Так, Екатерина, основательница стартапа EcoLiving, приняла участие в зеленом форуме ЭкоБизнес. «Наш стартап строится вокруг мер, направленных на разумное потребление продуктов питания. Изначально идея заключалась в том, чтобы через наше приложение можно было купить блюда из ресторана со скидкой ближе к концу рабочего дня. Без наших партнеров, над привлечением которых мы работаем постоянно, ничего бы не получилось. Нетворкинг для меня — незаменимый инструмент. В результате такого живого эмоционального и открытого общения я могу донести до потенциальных партнеров наши цели и видение будущего, объяснить, как наши компетенции дополняют друг друга. Только за этот год мы подключили к нашей партнерской программе до десяти крупных сетей», — отмечает Екатерина.

Новый офлайн-формат

Традиционно нетворкинг-мероприятия привлекают большое внимание со стороны представителей малого и среднего бизнеса. Встречи в неформальной обстановке офлайн могут проходить в формате семинаров и тренингов, бизнес-ланчей или экскурсий в компании или на предприятия. Это всегда место притяжения людей по интересам: заряженных на результат, амбициозных, открытых к диалогу и искренне заинтересованных в общении.

Свою территорию для предпринимателей, который хотят обрасти новыми знакомствами, создает Сбер. Бизнес Фест — новый формат бесплатных офлайн мероприятий для представителей бизнеса. Уже 27 октября фестиваль будет работать в Москве, а 30 ноября — в Санкт-Петербурге.

close 100% Пресс-служба Сбербанка

Концепция Феста предполагает максимальную концентрацию на одной площадке полезных активностей для представителей МСБ. Здесь заявлены выступления топ-спикеров, лекции менторов-руководителей крупных компаний, пройдут полезные воркшопы, которые разбавит интерактив. Здесь будут созданы условия для общения в комфортной неформальной обстановке: хороший повод, чтобы обменяться визитками с единомышленниками.

Для того, чтобы посетить Бизнес Фест, достаточно регистрации. Программа мероприятия предполагает свободное перемещение посетителей внутри единого пространства города предпринимательства. Активности будут проводиться на трех различных сценах, воркшопы и интерактивные зоны будут работать в режиме нон-стоп, в менторской гостиной спикеры будут сменять друг друга, а завершит день вечерняя программа.

Свое участие в мероприятии подтвердили Вероника Сидорова, психолог, основатель проекта Otvet.Co, Денис Кутергин, IT-предприниматель, основатель YouDo, Евгений Давыдов, Setters, Евгений Щепин, руководитель проекта ВкусВилл. Практика, Эльвира Галимова, основатель PR бюро Done Media, Никола Попович, управляющий по изменениям ВкусВилл, Анастасия Полянская, совладелец магазина Oh Beautybar, Дарья Леднева, основатель проекта «От Ба», Евгения Волянская, сооснователь «Эволюции», Дарья Мингалиева, сооснователь cinemood.

При этом Сбер отказался от онлайн трансляции мероприятия, чтобы сохранить атмосферу живого общения здесь и сейчас. Для тех, кто планирует посетить мероприятие в Москве, 27 октября будет организован трансфер от метро Университет до кластера Ломоносов и обратно.

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