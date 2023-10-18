Гастрономический рай на белоснежном острове: почему стоит поехать на Мальдивы в октябре

Во время его пребывания в Sun Siyam Iru Veli гости отправятся в настоящее кулинарное путешествие. В программе – два эксклюзивных ужина, один невероятный вечер с самыми изысканными закусками от шефа Мирко Дзаго на пляже.

А еще мастер-класс от шефа – уникальная возможность узнать секреты одного из самых востребованных шефов-поваров страны.

Мирко Дзаго родился в живописном городе Аоста на севере Италии и начал свое путешествие в мир гастрономии с 15 лет, придя подработать мойщиком посуды на лето, а в итоге посветил свою жизнь ресторанной кухне. В 1997 году Мирко стал подмастерьем в ресторане «Piemonte» в родном городе и потом оттачивал свое мастерство в других местных ресторанах.

Далее он отправился в кулинарное приключение, работая в известных заведениях Гштаада, Женевы и Майорки. Однако именно его возвращение в Италию стало поворотным моментом в карьере. Кулинарное мастерство Мирко Дзаго демонстрировалось в престижных ресторанах, отмеченных звездами Мишлен, включая ресторан Petit Hostellerie du Cheval Blanc и гранд «Hotel Royal and Golf» в Курмайоре.

Позже он продолжил совершенствование своего мастерства в известном ресторане «The Terrazza» в отеле Eden в Риме.

В 2001 году он переехал в Россию, где возглавлял кухню ресторана «Сыр» на протяжении долгих 16 лет. В России Мирко задерживаться не собирался, но остался, и даже стал членом российской гильдии шеф-поваров, одним из самых любимых итальянцев в московском ресторанном мире и в конце концов самым русским из итальянских шефов в Москве. В 2004 году он стал первым иностранным шеф-поваром, приготовившим ужин в Кремле для Владимира Путина.

Именно двадцатилетнее пребывание Дзаго в Москве, когда он руководил рестораном «Сыр» и приобрел известность в качестве взыскательного судьи на «МастерШеф Россия», действительно укрепило его репутацию кулинарного виртуоза. Впрочем, свою славу Мирко всегда готов разделить, свою профессию он обожает и не представляет себя в ином качестве. Он продолжает активно совершенствоваться и открывать на кухне что-то новое, даже когда готовит свою родную итальянскую еду.

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Его кулинарная философия вращается вокруг использования свежих местных сезонных ингредиентов, в результате чего блюда завораживают гостей своей восхитительной простотой — результат его неустанного поиска лучших ингредиентов и инновационных методов приготовления.

Осенние месяцы – идеальное время для посещения мальдивских островов. В этот период почти не бывает муссонных штормов. При этом температура воздуха и воды на Мальдивах в течение года почти не меняется и составляет около тридцати градусов. А еще отправиться на Мальдивы можно сразу, как только вас посетит такое желание, так как нет необходимости заранее оформлять визу — ее бесплатно откроют по прибытии, и она позволит находиться на островах до 30 дней.

Гости отеля Sun Siyam Iru Veli смогут не только переключиться с пасмурной осени на эксклюзивный пляжный отдых, но и устроить себе настоящий гурманский праздник. Помимо купания, дайвинга и виндсерфинга к услугам отдыхающих – разнообразная кухня. Каждый день здесь можно пробовать новые блюда различных кухонь: индийские, азиатские, мальдивские, средиземноморские и интернациональные. Для всех гостей доступна вечерняя развлекательная программа: караоке, пляжные вечеринки, просмотр фильмов под открытым небом. Каждую пятницу проходит шоу «Мальдивская ночь»: оно начинается с гурманского ужина и заканчивается традиционным танцем боду-беру. А благодаря детскому клубу, воспитатели которого подготовили развлекательную и образовательную программы, дети всегда будут под присмотром.

Все гости, остановившиеся в отеле отеле Sun Siyam Iru Veli во время посещения шеф-повара Мирко Дзаго, могут бронировать места на любое из мероприятий в порядке живой очереди.

Количество мест ограничено.

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