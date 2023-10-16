Скидки, машиноместо, отделка и фитнес: что можно получить в подарок от застройщика ЖК «Байрон» в Санкт-Петербурге

В ноябре в Санкт-Петербурге ожидается сдача жилого комплекса комфорт-класса «Байрон». Осталось совсем немного времени, чтобы успеть купить квартиру по выгодной цене, пока строительство еще не закончилось. Как известно, готовое жилье всегда обходится дороже, чем строящееся. К тому же покупателей ждут очень щедрые подарки от застройщика.

Английский шик в северной столице

Петербургский жилой комплекс комфорт-класса «Байрон» расположен на углу проспекта Просвещения и улицы Кустодиева. Это последняя, четвертая часть «Английского» квартала», который возводит в Выборгском районе компания Л1, крупнейший застройщик Северо-Западного региона.

Квартал объединяет четыре жилых комплекса: «Лондон Парк», «Шекспир», «Байрон» и «Поэт». Это не просто рядом стоящие дома, а полноценная жилая среда, созданная на основе концепции комплексного освоения территории.

На завершающем этапе строительства жилого комплекса компания Л1 запустила сразу несколько акций для покупателей квартир.

Самый большой выигрыш обеспечит приобретение трехкомнатной квартиры — это бесплатное машиноместо в паркинге «Байрона». А покупателям однокомнатных и двухкомнатных квартир подарят годовой абонемент на аренду машиноместа в паркинге торгово-развлекательного комплекса на территории комплекса.

Подарком для всех покупателей квартир станет предчистовая отделка. Это не только сократит время на ремонт и ускорит новоселье, но и позволит сэкономить существенную сумму.

До конца октября покупатели жилья в «Байроне» могут получить дополнительную скидку по акции «Успей одним из первых». При покупке студий, однокомнатных и двухкомнатных квартир она составит до 3%. А шикарные двухуровневые квартиры сейчас можно приобрести с дополнительной скидкой до 2%.

Есть еще две причины приобрести квартиру в «Байроне» именно в октябре. Только до конца этого месяца все покупатели получат в подарок годовой абонемент в фитнес-клуб, расположенный на территории жилого комплекса.

Жилой комплекс «Байрон» состоит из двух жилых корпусов с переменной высотой от 3 до 27 этажей. В нем представлено 1111 квартир c разными вариантами планировок и метража.

Слоган проекта — «Уют и благородство». Найти подходящий вариант можно под самые разные запросы, начиная от небольших студий и заканчивая просторными квартирами с зимним садом, гардеробной и ванной комнатой с окном на улицу. С верхних этажей домов открываются прекрасные виды на город, парковые зоны, озера и живописные пригородные окрестности.

Английская тема в архитектурном стиле фасадов и парадных холлов, отвечая названию жилого комплекса, придает ему оригинальности. Для облицовки и отделки фасадов использована технология кирпич-монолит с вентилируемой конструкцией. Благодаря этому панели фасадов сохраняют тепло зимой и прохладу летом.

По своим характеристикам жилье в «Байроне» приближено к стандартам бизнес-класса.

Все для комфортной жизни

Отличительные особенности ЖК «Байрон» – улучшенные планировки, качественная отделка, витражное остекление балконов и лоджий, скоростные лифты, потолки высотой 2,7 метра. В зонах общего пользования оборудованы специальные места для хранения детских колясок.

Жильцам комплекса обеспечена приватность и безопасность благодаря закрытой охраняемой территории по концепции «двор без машин». Для автомобилей предусмотрен паркинг с системой видеонаблюдения.

Собственная инфраструктура жилого комплекса включает торгово-развлекательный комплекс «Парк Молл» с фуд-холлом и коворкингом, а также трехэтажный физкультурно-оздоровительный центр с двумя бассейнами. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей.

В плане транспортной доступности «Байрон» удобно расположен между двумя станциями метро — «Проспект Просвещения» и «Гражданский проспект». Автомобилисты оценят два выезда на кольцевую автодорогу и выезд на Западную скоростную магистраль, благодаря которым дорога до центра города занимает всего 20 минут.

Выборгский район заслуженно пользуется репутацией одного из самых экологически-благоприятных районов Северной столицы.

Это самая зеленая часть города, которая входит в топ-3 лучших мест для проживания в Санкт-Петербурге. ЖК «Байрон» Любой из жилых комплексов «Английского квартала» станет идеальным выбором для тех, кому по душе здоровый и спокойный образ жизни. Расположенные поблизости два больших парка — Муринский и Сосновка, сквер Конашевича, сады Ивана Фомина и «Прометей» как нельзя лучше подходят любителям долгих прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. Кроме того, в Выборгском и соседнем Калининском районах проложена сеть маршрутов для велосипедистов. В нескольких минутах ходьбы от ЖК «Шекспир» находятся открытая ледовая арена и аквапарк.

Русский размах английского квартала

Все четыре комплекса «Английского квартала» объединяет закрытая охраняемая территория общей площадью более двух гектаров. Здесь спланировано благоустроенное пространство для досуга и активного отдыха детей и взрослых с дорожками для скандинавской ходьбы и велосипедистов, детскими и спортивными площадками, а также зоны отдыха, которые подарят жильцам возможность расслабиться и пообщаться.

Стильная архитектура «Английского квартала» ярко выделяется на фоне невзрачной советской панельной застройки района. Одна из высоток «Лондон Парка» превращает его в архитектурную доминанту на севере города. Это здание высотой 103 метра, оно выше Исаакиевского собора.

Изюминкой «Английского квартала» станет зона отдыха на крыше ТРК «Парк Молл» с настоящим вишневым садом, детскими и спортивными площадками для жителей комплекса.

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