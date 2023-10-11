Месяц без алкоголя: эксперимент или формирование привычки

Более 1,34 млрд человек по всему миру регулярно употребляют алкоголь в больших количествах. Большая часть из них — молодые люди, в том числе подростки. Знакомство с алкоголем происходит еще в школьные годы и со временем его употребление становится нормой жизни. Социальный эксперимент группы студентов-психологов, которые на месяц отказались от алкоголя, показал, что отказаться от употребления алкоголя легко, а подобное воздержание значительно меняет физическое и ментальное здоровье в лучшую сторону. Участники опыта поделились с «Газетой.Ru» своими ощущениями от месяца трезвости.

В группе риска

У молодых людей высокий уровень склонности к употреблению алкоголя. Жители Европы впервые пробуют спиртные напитки в 12–-16 лет. Примерно в этом же возрасте происходит знакомство с алкоголем и у детей в России. Как следствие, более 60% из тех, кто злоупотребляет алкоголем, это молодые люди от 15 до 39 лет.



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Ученые бьют тревогу: после двух лет постоянного приема даже слабоалкогольных напитков можно говорить о значительном вреде физическому здоровью и ударе по ментальному самоощущению. От этого начинает страдать восприятие самого себя и своей роли в обществе, обостряются переживания, а через какое-то время угасают желания и амбиции, ухудшается память.

Чтобы убедиться, как алкоголь сказывается на личной эффективности и продуктивности, группа студентов-психологов одного из столичных ВУЗов провела социальный эксперимент. Их идея — на месяц отказаться от любых спиртных напитков и отслеживать свое состояние — не нова. В Британии, например, уже десять лет проводится марафон «сухой январь», в котором в прошлом году участвовал каждый пятый взрослый житель. Февраль уже несколько раз объявлялся месяцем трезвости в Бельгии.

Суть таких акций — напомнить ее участникам, какой была жизнь до того момента, как в ней появился алкоголь.

Студенты из России также решили на месяц отказаться от алкоголя. Они вели дневник, в котором фиксировали свое самочувствие. Оказалось, даже месяц без алкоголя положительно сказался на самочувствии: стабилизировался сон, улучшилось настроение, повысилась работоспособность, увеличилась скорость мышления, улучшилась память. О том, как это было, — из первых уст.

«Алкоголь — не друг»

Анна — студентка третьего курса. Она приняла участие в эксперименте скорее из любопытства: проблем с алкоголем у нее никогда не было.

«Существует стереотип, что праздник без алкоголя — не праздник. Во многих семьях любое застолье не обходится без шампанского и чего-то покрепче. В студенческой среде подход похожий. А чего вы хотите, если речь идет о тусовке в общежитии или походе в ночной клуб? У меня нет друзей, которые бы отказались от бокала вина, даже если мы собираемся просто провести вечер за разговорами. Но никто не хочет превращаться в человека, который злоупотребляет алкоголем. Эту грань никто не переходит», — отметила Анна.

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Тем не менее для нее месяц без алкоголя стал любопытным опытом.

«Не могу сказать, что я страдала от отсутствия возможности выпить за ужином в компании друзей. Но меня кое-что напрягло. Несколько раз рука автоматически тянулась к бокалу, и в последний момент я вспоминала об эксперименте. То есть алкоголь стал привычкой на уровне рефлекса? Не хотелось бы себе в этом признаваться. Я никогда не считала это проблемой», — говорит Анна.

Ее напугало, что даже «цивилизованный бокал вина» формирует зависимость, которая подрывает здоровье и угрожает эмоциональной и волевой сфере.

«Я будущий психолог. Мое призвание — помогать людям. Конечно, я понимаю, что алкоголь приводит к ухудшению настроения, подавленности, эмоциональной нестабильности. Человек оказывается в волевой яме и теряет интерес к самореализации. Это опасный путь. Меня месяц без алкоголя приучил внимательнее слушать себя. Я хочу выпить, чтобы поднять себе настроение или не быть белой вороной среди остальных или меня что-то тревожит, и я хочу отвлечься? Нужно понимать, алкоголь — не друг. Для меня он и не враг, но это пока. Я бы сказала так: это опасный попутчик, который может завести не туда, а мне этого не хочется», — отмечает Анна.

«Сложно объяснять друзьям»

Виктор соглашается с Анной: эксперимент был интересным опытом. Но как будут складываться его отношения с алкоголем в дальнейшем — вопрос для Виктора открытый.

«Честно: месяц трезвости начался сложно. Особенно непросто было объясниться с друзьями. Вот родителям идея очень понравилась», — говорит Виктор.

Далеко он не загадывает: месяц без алкоголя вряд ли станет годом трезвости.

«Но выводы сделаны. Я увидел свои проблемы со стороны. Пожалуй, надо притормозить», — отмечает молодой человек.

Его дневник наблюдений за физическим и моральным состоянием после отказа от спиртного более информативен: улучшился сон, повысилась работоспособность, выросла успеваемость почти по всем предметам.

«Да, у меня наладился режим, я стал больше успевать», — отмечает Виктор.

По его словам, самым неожиданным эффектом стало участие в университетском чемпионате по футболу.

«Сначала мне было сложно объяснить друзьям, почему я не хочу пить. Настоящие друзья поняли, лишние люди ушли из моей жизни. Несколько раз посмотрел на бурные студенческие пьянки трезвым взглядом. Ну что сказать? Веселиться можно и без алкоголя. Одни плюсы: и на следующий день голова не болит, и можно сыграть в футбол. Сейчас готовимся с одноклубниками к соревнованиям. Буду как Акинфеев», — смеется Виктор.

По его словам, такой поворот стал для него самого неожиданным.

«Возможно, просто я устал от тусовок. Не хочется признавать, что алкоголь съедал столько энергии. Хотя родители считают, что это именно так», — отмечает Виктор.

Участие в эксперименте было ему необходимо для защиты проекта, но дало почву для откровенного разговора с отцом.

«Я в шутку рассказал, что стал подопытным кроликом. Удивительно, но отец заинтересовался. Он не очень верит в психологические штучки. А так у нас появилась общая тема для обсуждения», — делится Виктор.

Он понимает, что родителей радует некоторая смена курса: сын стал больше внимания уделять спорту и учебе.

«Конечно, родителей тревожат вредные привычки и бесконтрольные тусовки. Мне казалось, у меня все под контролем. Конечно, было бы странно гордиться месяцем без алкоголя, но я будто посмотрел на себя со стороны. И я себе не понравился. Есть над чем работать», — признается молодой человек.

«Спасать себя я не хочу»

Виктория в будущем видит свое призвание в том, чтобы помогать людям, страдающим от тяги к спиртному. У таких больных есть шанс обойтись без медикаментозного лечения и встать на путь лечения. Поэтому отказ от спиртного на месяц она восприняла как важную практику.

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«Было ли это полезно? Да, конечно. Откажусь ли я от алкоголя? Скорее, нет. Бокал хорошего вина по праздникам не считаю серьезной проблемой», — полагает Виктория.

Тем не менее, она признает: возраст людей, страдающих алкоголизмом, с каждым годом снижается и даже в ее среде увлечение спиртными напитками имеет место.

«Для себя, как человека, редко употребляющего алкоголь, выделяю два важных плюса в полном отказе от спиртного. Первое — это улучшение самочувствия. Я привыкла заниматься спортом. После употребления алкоголя график сбивается. Уже не до спортзала. Страдают также кожа и вес. Алкоголь мешает усваиваться витаминам и микроэлементам и приводит к обезвоживанию. Мне хватает пары бокалов, чтобы кожа лица начала шелушиться и сохнуть. Это мне не нравится», — отмечает Виктория.

Второй важный момент — экономия денег: после подсчета средств, потраченных в течение месяца на выпивку, стало понятно, что это — деньги на ветер.

«В прошлом месяце я потратила около 2,5 тыс. руб. на спиртные напитки. И они мне даже не понравились. Страшно представить, в какую сумму выливаются траты у людей, зависимых от алкоголя. Хорошо, если им удается справиться с такой зависимостью. Я за трезвость жизни и адекватный взгляд на свои перспективы. Спасать себя я не хочу!» — отмечает Виктория.



Подробную информацию и рекомендации о здоровом образе жизни и отказе от вредных привычек можно найти на официальном интернет-портале Минздрава России о здоровом образе жизни takzdorovo.ru.