Парить не вредно? Десять фактов об электронных сигаретах и вейпах

О том, что курение вредит здоровью человека, знает каждый. Однако любителей никотиновой продукции, несмотря на понимание угрозы, меньше не становится. Более того, табачные компании изобретают новые и более эстетичные способы курения. Так, в начале двухтысячных появились вейпы, которые изначально позиционировались как безопасная замена сигарет. Позднее в мире начали распространяться системы нагревания табака, одноразовые и заряжаемые электронные сигареты. О том, как модные способы курения, продвигаемые табачной индустрией, влияют на здоровье человека — в материале «Газеты.Ru».

В вейпы и электронные сигареты добавляют другой никотин

Природный никотин в таких устройствах заменяется синтетическим или, по-другому, солевым — это очень токсичное вещество и по-иному влияет на организм. Находясь в составе аэрозоля, он всасывается в кровь стремительнее, чем табачный никотин, и организм усваивает его быстрее.

Поэтому человек с каждой затяжкой получает еще большую дозу высокотоксичного никотина, и зависимость от него развивается быстрее, чем от обычного.

При этом, несмотря на быстрое усвоение, выводится такой никотин из организма дольше табачного.

Электронные сигареты и вейпы содержат опасные добавки

Электронные сигареты и вейпы содержат формальдегид, пропиленгликоль, ацетальдегид и другие канцерогенные вещества, которые провоцируют образование злокачественных опухолей. Акролеин вызывает раздражение дыхательных путей, у глиоксаля есть мутагенные свойства. Также электронные сигареты и вейпы содержат ароматизаторы, которые на клеточном уровне повреждают легкие, накапливаются в организме и провоцируют развитие астмы, пневмонии и сердечно-сосудистой недостаточности.

Негативный эффект от парения может быть заметен сразу

Пар вейпа или электронной сигареты моментально вызывает кратковременную воспалительную реакцию в легких. Это может привести к частому кашлю, раздражению горла и глаз, головокружению.

Некоторые курильщики отмечают, что при частом использовании «электронок» они стали замечать у себя постоянные головные боли, тревожность, сонливость и плохое самочувствие в целом.

«Электронки» не помогают бросить курить

Многие люди переходят на электронные сигареты и вейпы в надежде отказаться от обычных и со временем совсем бросить курить. Однако это так не работает. Во-первых, другие курительные устройства также являются причиной никотиновой зависимости и порой более выраженной.

Учитывая тот факт, что от вейпов и электронных сигарет нет такого неприятного запаха, как от обычных, люди курят их намного чаще, тем самым увеличивая поступление в организм токсичного никотина и других вредных веществ.

Во-вторых, большинство курильщиков одновременно с электронными сигаретами продолжают курить и обычные, нанося еще больший вред своему организму.

Электронные сигареты могут взорваться

В России и мире уже зафиксировано множество инцидентов, когда электронная сигарета взрывалась в руках или во рту у курящего. Так, в прошлом году 17-летний московский школьник в результате взрыва электронной сигареты во рту лишился части зубов и получил сильные ожоги лица. Для устранения последствий пострадавшему была проведена пластическая операция и имплантация зубов. В июне 2022 года в результате взрыва электронной сигареты пострадал 13-летний школьник из Подмосковья, получив сильнейшую травму лица. В том же месяце подросток из Екатеринбурга потерял зубы из-за взрыва вейпа во рту.

Парение может вызвать «попкорновую болезнь»

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«Попкорновая болезнь» — тяжелое заболевание легких, при котором нарушается проходимость дыхательных путей и возникает дыхательная недостаточность. При самом неблагоприятном исходе болезнь может привести к необходимости пересадки легкого. Впервые ее нашли у сотрудников завода, где производился попкорн. Причиной оказалось химическое вещество диацетил, отвечающее за маслянистый вкус попкорна. В еде оно безвредно, но регулярно вдыхать его крайне опасно. Эта же пищевая добавка (диацетил) содержится в вейпах и электронных сигаретах со сливочным вкусом, таких как ваниль, чизкейк, карамель, и во фруктовых – например, арбузных.

Никотиновый пар вреден для окружающих

Из-за отсутствия неприятного запаха изначально табачной индустрией активно навязывалось мнение, что электронные сигареты и вейпы можно курить везде — позиционировалось, что раз это пар, а не дым, это никому не мешает. Однако то, что образуется в вейпах и «электронках», правильнее будет назвать туманом или аэрозолем, то есть мельчайшими частицами жидкости, рассеянными в воздухе. Эти частицы содержат канцерогены, токсичные соединения, металлы и никотин. Микрочастицы аэрозоля травмируют легкие, вызывают раздражение дыхательных путей, кашель, астму и другие респираторные проблемы. Никотин может проникнуть в кровь стоящего рядом с вейпером человека. Именно поэтому находиться рядом с курильщиком вейпа тоже опасно. При регулярном вдыхании аэрозоля у пассивного курильщика «электронкой» могут развиваться опасные болезни. С 31 июля 2020 года в России потребление вейпов и электронных сигарет в общественных местах запрещено законом.

Электронные сигареты особенно вредны для детей и беременных

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Мозг человека достигает полной зрелости примерно в 25 лет, и до этого возраста он более уязвим для никотина. Особенно подвержены развитию опасных заболеваний дети и подростки: у них в долгосрочной перспективе могут возникнуть необратимые изменения в лобных долях головного мозга, отвечающих за принятие решений. Также тяжелые последствия для детей оказывает и курение матери в период вынашивания плода. Поэтому во время беременности недопустимо курение любых сигарет. Под воздействием токсинов от курения сигарет и вейпов у детей во внутриутробном периоде могут возникнуть аномалии в строении внутренних органов, конечностей. Также из-за курения будущей матери увеличивается вероятность выкидыша.

Курение «электронок» может вызывать аллергию

В мире зафиксированы случаи, когда курение электронных сигарет вызывало сильную аллергию. К примеру, в 2019 году приступ аллергии случился у 16-летнего британца, что в итоге привело к воспалению легких. Дело в том, что с паром от нагреваемой металлической спирали в организм попадают такие токсичные металлы как хром, никель, свинец, марганец и цинк. Эти и другие вещества раздражают дыхательные пути, провоцируя аллергические реакции вплоть до развития анафилактического шока.

Жидкость для вейпа без никотина тоже опасна

Производители вейпов уверяют, что их устройства абсолютно безвредны, так как в них полностью отсутствуют продукты горения и никотин. Но при этом умалчивают о том, что жидкость для них содержит другие крайне опасные вещества. В испаряемых аэрозолях и жидкостях, используемых в вейпах, содержится большое количество металлов: свинца, хрома, никеля, марганца, цинка, алюминия, меди, олова, серебра и железа, которые токсичны для организма в любой форме. Таким образом, можно сказать, что вейпы могут оказывать на организм еще больший вред, чем обычные сигареты.

При этом узнать точный состав и дозировку компонентов, используемых в жидкостях для вейпов, невозможно, так как производство и их состав пока не контролируется.

Так что, даже если на упаковке указано, что никотин отсутствует или его содержание минимально, нет никакой гарантии, что в действительности это так.

Для справки: 28 апреля 2023 года Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции» стал распространяться и на электронные сигареты и вейпы, не содержащие никотин. Он предполагает запрет на их курение в общественных местах, ограничения продаж никотинсодержащей продукции и запрет на ее рекламу.

Подробную информацию и рекомендации о здоровом образе жизни и отказе от вредных привычек можно найти на официальном интернет-портале Минздрава России о здоровом образе жизни takzdorovo.ru.