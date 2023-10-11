Здоровье не купишь, но есть способ его сохранить. Как это сделать?

Главные причины преждевременного ухода из жизни современных людей — неправильный образ жизни: курение, недостаточная физическая активность и переедание. Эти факторы провоцируют онкологические заболевания, болезни сердца и легких, сахарный диабет. К счастью, сегодня опасные недуги можно выявить на ранней стадии и тем самым предотвратить трагические последствия. Как прожить долго и избежать многих болезней — в материале «Газеты.Ru».

По данным Минздрава России, основной причиной смертности в 2022 году стали болезни системы кровообращения (44,2%). Второе место в структуре смертности занимают злокачественные новообразования (14,8%).

Многие болезни — рак, заболевания сердца, легких, сахарный диабет — на ранней стадии протекают бессимптомно. Для того чтобы их обнаружить вовремя, в России были разработаны программы профилактических осмотров и диспансеризации.

Осмотр у врача можно сравнить с техосмотром машины. Если проходить техосмотр своевременно и регулярно — поломки будут происходить значительно реже. К сожалению, к своему здоровью многие люди относятся менее ответственно, чем к «здоровью» любимого авто.

Хотя к врачу лучше обращаться, когда ничего не беспокоит. Регулярный поход к доктору лучше ввести в привычку — как тот же техосмотр или ежегодную встречу с одноклассниками. Раз в год найти для этого время может любой человек.

Диспансеризация или профилактический осмотр: в чем разница?

Профилактический осмотр — это комплекс медицинских обследований, которые проводят для раннего выявления состояний, заболеваний и факторов риска их развития.

Диспансеризация — это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимые для оценки состояния здоровья.

По закону каждый гражданин России старше 18 лет имеет право ежегодно проходить профилактический медосмотр.

Диспансеризация проводится раз в три года для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно — в возрасте 40 лет и старше.

Диспансеризация проходит в два этапа.

Первый включает в себя профилактический медицинский осмотр, скрининговые мероприятия для выявления онкологических заболеваний, общий анализ крови (для людей в возрасте 40 лет и старше), а также индивидуальное профилактическое консультирование и заключительный прием врача-терапевта по результатам обследований.

Тех, у кого на первом этапе диспансеризации были обнаружены проблемы, требующие дополнительного обследования, направляют на второй этап, который предусматривает консультации узкопрофильных специалистов и уточнение диагноза.

Все эти обследования проводятся бесплатно, за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

Для прохождения диспансеризации работодатели обязаны предоставить освобождение от работы с сохранением среднего заработка на один рабочий день раз в три года работникам до 40 лет; с 40 лет до предпенсионного возраста — один день ежегодно; предпенсионерам и пенсионерам — два дня в год.

Сколько жизней спасает диспансеризация?

Такой статистики нет. Однако есть другие обнадеживающие цифры.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в 2022 году диспансеризацию прошли 46% граждан, что на треть превысило запланированный показатель.

В ходе диспансеризации у 42 тысяч человек были обнаружены злокачественные новообразования, более половины из которых выявлены на ранних стадиях, когда у врачей больше всего возможностей помочь пациенту.

Миллиону человек был поставлен диагноз «болезни системы кровообращения». Болезни органов дыхания впервые были выявлены почти у 200 тысяч человек, а сахарный диабет 2-го типа — у 76 тысяч граждан.

За этими сухими цифрами стоят реальные люди, которые узнали о своих болезнях благодаря диспансеризации. Если бы они не попали вовремя к врачу — болезнь бы прогрессировала. Поэтому счастливым такое неведение назвать трудно.

«Я никогда не любила ходить по врачам, а уж про диспансеризацию тем более не думала, — говорит дизайнер Наталия Липатова из Тулы, 51 год. — Но в этом году меня как будто какая-то сила к врачам понесла. Оказалось, интуиция не подвела. У меня обнаружили смертельно опасные состояния — предельно высокий холестерин и тромбы в сосудах. Теперь пересмотрела питание, пью таблетки. Если бы не прошла обследование — продолжала бы баловать себя любимыми блюдами с угрозой для жизни. Так получилось, что мой пример сподвигнул нескольких подруг пройти обследование. Надеюсь, у них все хорошо будет».

«Последнее время я живу за городом, работаю на удаленке. Посадила овощи, стала выращивать цветы. В итоге с непривычки сорвала спину, пришлось идти в поликлинику, — рассказывает Анна Шолева из Электростали. — Участковый врач, увидев мое состояние, посоветовал пройти профилактический осмотр. Я сразу согласилась. Выяснилось, что у меня проблемы с легкими. К счастью, не очень серьезные и легко поправимые. Если бы не обратилась вовремя — болезнь бы одолела. Мне так страшно от этой мысли стало, что я всю семью отправила к врачам — мужа, родителей, теперь свекровь со свекром уговариваю».

Зачем проходить диспансеризацию, если ничего не болит

close 100% Freepik.com

Хорошее самочувствие — не повод отказываться от похода в поликлинику. В ходе диспансеризации часто выясняется, что внешне здоровый человек на самом деле имеет неинфекционное заболевание.

Все болезни развиваются постепенно, а факторы риска их развития можно выявить задолго до того, как возникнут первые симптомы.

Факторы риска могут быть разные — поведенческие, физиологические, генетические, возрастные.

Например, если человек курит, много ест и мало двигается — это поведенческий фактор, которым можно управлять. Если изменить поведение — бросить курить, начать правильно питаться и больше двигаться — болезнь не возникнет. На профилактическом осмотре врачи выявляют такие предпосылки и дают рекомендации, как изменить образ жизни, чтобы минимизировать вероятность болезни.

Также на диспансеризации могут обнаружить, например, полипы в кишечнике, которые могут привести к развитию рака, или гипертонию, которая грозит инсультом. Если своевременно выявить эти состояния, которые могут послужить причиной более грозных осложнений, и начать лечение, опасных заболеваний можно избежать.

Помимо этого, существует ряд заболеваний, которые присущи людям пожилого возраста или определенных профессий. Таких граждан врачи обследуют с учетом их специфических особенностей. Не стоит упускать возможность пройти диспансеризацию и профосмотры, которые проводятся в нашей стране. Для этого созданы все условия — обследования бесплатны, а на работе можно взять выходной. Надо просто решиться и действовать!

Подробнее о профосмотрах и диспансеризации можно узнать на официальном интернет-портале Минздрава России о здоровом образе жизни takzdorovo.ru.