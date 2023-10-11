Артериальная гипертензия и современная медицина. Просто о сложном заболевании

Артериальная гипертензия или гипертония — это собирательное понятие, которое в основном проявляется регулярным или периодическим повышенным артериальным давлением. Оно может быть самостоятельным заболеванием — гипертонической болезнью — или симптомом других патологий. Так, гипертония может быть признаком наличия нескольких заболеваний, причем не только артериальных. Гипертензия может указывать на болезни сердца, почек, щитовидной железы — например, на тиреотоксикоз, при котором увеличивается выработка гормонов. Именно поэтому в лечении артериальной гипертензии важно отыскать первопричину и направить все усилия на ее устранение.

Факторы риска

Гипертония может развиться на фоне генетической предрасположенности. Так, если у пациента оба родителя страдали повышенным артериальным давлением, то риск возникновения этого симптома в два раза выше среднего. Также возможность проявления артериальной гипертензии растет с возрастом и увеличением массы тела. Среди других факторов — недостаток физических нагрузок, стресс и повышенная эмоциональная нагрузка, чрезмерное потребление натрия в виде обычной поваренной соли, злоупотребление спиртными напитками и курение. Также усилить заболевание способен атеросклероз.

Опасность болезни

Артериальная гипертензия опасна тем, что ее развитие может привести за собой другие диагнозы. Самые опасные из них — инфаркт и инсульт. На фоне гипертонии также может возникнуть инфаркт сетчатки глаза, который характеризуется полным или частичным прекращением кровоснабжения глаз и сопровождается внезапной потерей зрения. Среди других последствий — ишемическая болезнь сердца, расслоение аорты, сердечная недостаточность, а также отказ почек, отек легких и деменция. При таком диагнозе также растет риск развития острой и хронической гипертонической энцефалопатии — это невоспалительное поражение головного мозга, которое приводит к нарушению его работы.

Симптомы гипертензии

Если у вас периодически повышается артериальное давление, это уже повод обратиться к врачу. Также среди симптомов — частые головные боли, шум в ушах, регулярная боль в затылке. Симптомы могут проявляться и визуально — это затуманенность зрения, а также мелькание «блесток» или «мушек» в глазах. Иногда может возникать боль в груди и одышка. При однократном или редком появлении каких-то признаков из вышеперечисленных беспокоиться не стоит. Однако если один или несколько симптомов проявляются часто, то стоит обратиться в больницу.

Давление в цифрах

Долгое время считалось, что человека с давлением 140/70 можно зачислять в отряд космонавтов. После того, как многочисленные исследования показали, что при таких показателях давления все равно могут возникнуть нарушения в работе жизненно важных органов (сердца, сосудов, почек и головного мозга), нормы давления были пересмотрены.

По современным представлениям нормальное давление — 120/80 мм. рт. ст., повышенное давление — от 120/80 до 130/80 мм. рт. ст., гипертония первой степени — давление от 130/80 до 139/89 мм. рт. ст.

Отдельно оговаривается, что нижнее (диастолическое) давление, которое отражает работу кровеносных сосудов, не должно подниматься выше 80 мм. рт. ст.

Столь распространенное в прошлом понятие «рабочее давление» (повышенные показатели артериального давления, при которых пациент чувствует себя удовлетворительно) — ушло в прошлое.

Доказано, что систематическое повышение артериального давления выше рекомендованных значений даже при хорошей переносимости приводит к поражению органов-мишеней и чревато жизнеугрожающими осложнениями (разрывами сосудов).

Алгоритм действий

Если у вас резко и значительно повысилось давление, до 180/110 мм. рт. ст., а это — самый яркий признак гипертонии, не рекомендуется пытаться снижать его самостоятельно. Лучше сразу вызвать скорую помощь. Также это стоит сделать, если давление ниже (140/90 мм. рт. ст.), но при этом присутствует головная боль, жар, блики в глазах и прочие симптомы. Во время ожидания врача лучше лечь или присесть в удобной позе, снять тесную одежду и открыть окно, чтобы был приток свежего воздуха. Если резкого повышения давления нет, но вы регулярно наблюдаете у себя тревожные гипертонические симптомы, стоит записаться к врачу, сдать анализы и пройти диагностику, а затем следовать предписаниям специалиста. Последний пункт крайне важен, поскольку только так профилактика и лечение достигают своей максимальной эффективности.

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Способы лечения

Лечение артериальной гипертензии делится на два больших раздела — медикаментозное и немедикаментозное. Ранние стадии можно корректировать и без лекарств. Немедикаментозное лечение включает в себя специальную диету с ограничением соли, быстрых углеводов и тяжелых жиров, физическую активность, отказ от алкоголя и курения, а также борьбу со стрессом. Пациентам с гипертонией 2-й и 3-й степени назначается медикаментозное лечение современными препаратами, которые помогают остановить или замедлить разрушительные процессы, которые могут затронуть не только сосуды, но и сердце, почки и головной мозг.

Но даже на фоне приема медикаментов нужно продолжать измерять давление, чтобы убедиться, что назначенное лечение помогает добиться целевых значений. Если тонометр будет фиксировать эпизоды повышения давления, нужно будет обратиться к врачу для пересмотра схемы лечения.

При этом важно понимать, что эффективность лечения артериальной гипертензии зависит не только от правильной и своевременной постановки диагноза, выбора оптимальной стратегии и тактики лечения, но и от соблюдения больным предписанного режима терапии. Поведение пациента значительно влияет на результаты: если он соблюдает рекомендации врача по питанию, физическим нагрузкам, придерживается назначенной схемы лечения, дозы препарата и интервала между приемами, то лечение достигает максимальной эффективности.

Профилактика гипертонии

Полностью защититься от артериальной гипертензии, к сожалению, невозможно, но есть способы, которые помогают снизить риск ее развития. Основное правило — поддерживать физическую активность на достаточном уровне. Так, стоит ходить не менее 6 тысяч шагов в день и периодически давать организму кардионагрузки — это могут быть танцы, бег или быстрая ходьба в течение получаса 5–7 раз в неделю. Также стоит следить за весом и уровнем потребления спиртных напитков и соли. Помимо прочего, врачи настоятельно рекомендуют отказаться от курения. А пациентам с наследственной предрасположенностью стоит чаще посещать кардиолога — раз в 3–6 месяцев.

Если соблюдать все эти правила, риск артериальной гипертензии снизится до минимального. Даже если какие-то проявления болезни настигнут ввиду наследственного фактора, поддерживать предписания врача будет легко тем, кто уже привык к здоровому образу жизни.

Подробнее о мерах профилактики артериальной гипертензии можно узнать на официальном интернет-портале Минздрава России о здоровом образе жизни takzdorovo.ru.