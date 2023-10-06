Пляжное лето в разгар осени: в Москве пройдет Кубок по пляжному футболу

Мероприятие пройдет на территории спортивного комплекса «ЦСКА Арена» с 11 по 15 октября. ПФК «Локомотив» уже второй раз выступает организатором спортивной части турнира. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД) и приурочен к празднованию столетия Московского спорта.

Первый Московский международный Кубок по пляжному футболу состоялся в прошлом году и стал правопреемником клубного чемпионата мира по пляжному футболу «Мундиалито», который проводился в столице с 2019 по 2021 год.

В этом году на «ЦСКА Арене» за титул престижных соревнований поспорят восемь команд из пяти стран. Московские клубы – «Спартак», «Локомотив» и «ЦСКА» представят Россию. Из Беларуси приедут «Центр Олимпийского резерва», за который выступают почти все лидеры сборной страны, а также впервые - клуб «Брест».

Серьезную конкуренцию российским спортсменам составят зарубежные участники: обладатель Кубка Азии 2022 года иранский клуб «Голсапуш», команда «Малайсары» из Казахстана. Впервые в России выступит команда «Йофф» из Сенегала.

Министр спорта России Олег Матыцин на недавнем гуманитарном и экономическом форуме «Россия – Африка» предложил расширить сотрудничество с африканскими странами в сфере спорта высших достижений и ПФК «Локомотив» как спортивный организатор турнира с удовольствием поддержал эту инициативу.

«Благодаря поддержке Департамента спорта города Москвы в столице второй год подряд пройдет Московский международный кубок по пляжному футболу. В этот раз с нами Иран, Сенегал, а также братская Беларусь и Казахстан. Это не случайно. Сегодня спорт - один из главных мостов дружбы и партнерства между нашими государствами. Уверен, что это яркое событие окажет благотворное влияние на укрепление сотрудничества между странами — членами ШОС и BRICS», - отметил вице-президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Лев Мазараки.

Программа Московского международного кубка рассчитана на четыре игровых дня. С 12 по 14 октября будут сыграны матчи группового этапа, а 15 октября пройдут встречи стадии плей-офф.

Важной частью Московского международного Кубка по пляжному футболу 2022 по инициативе ПФК «Локомотив» стал детский турнир, в котором приняли участие спортсмены 2008 года рождения из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ставропольского края, Ярославской области и Республики Беларусь. В этом году Кубок вновь даст возможность продемонстрировать свой потенциал ребятам, которые в самом ближайшем будущем будут бороться за место в сборной России. 2-ой Международный московский кубок, разыграют среди детей 2011-2012 г.р. из 10 российских команд: столичные «Локомотив», «Академия Спартак» и «Строгино», «Пенальти» из Серпухова, «ЭЛМОНТ» из Королева, «Звезда» (Рыбинск), «Центр Градиленко» из Саратова, краснодарские «Тайгер» и «Краснодар-ЮМР», а также клуба из Беларуси «Торпеда-Кировск».

Пляжный футбол – молодой вид спорта, зародился он в Бразилии. В этой стране в футбол играют люди всех возрастов – везде, где только возможно. Матчи проводятся на улицах, спортивных площадках, крышах домов и, конечно же, пляжах. Резко набрал популярность пляжный футбол в период с 1992 по 1995 год, когда за матчами стала следить вся страна, а впоследствии – весь мир. Сейчас чемпионаты по пляжному футболу транслируют больше 180 стран.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году, тогда победили бразильцы. До 2005 года чемпионаты были неофициальными, их называли Мундиалито. Бразильцы побеждали почти всегда, исключением стал 2001 год – тогда победу одержала сборная Португалии.

Первый официальный чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 2005 году — победу в очередной раз одержали бразильцы. Бразильская команда – самая титулованная. Из 18 чемпионатов мира 13 раз золото брала сборная Бразилии.

В России пляжный футбол стал набирать популярность в 2007 году. Это совсем молодой вид спорта для нашей страны. Но несмотря на это и невзирая на неподходящие для пляжного футбола погодные условия, российская команда на сегодняшний день – трехкратный чемпион мира. Наша страна брала золото на мировых первенствах в 2011, 2013 и 2021 годах.

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