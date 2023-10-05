Оплата QR-кодом. Какие преимущества у новой технологии быстрых платежей

Минимум условий
Платить QR-кодом Сбера можно любым телефоном — хоть на Android, хоть iPhone. Главное, чтобы у вашего телефона была камера и было установлено банковское приложение СберБанк Онлайн или приложение одного из восьми банков-партнеров Сбера.
Всегда под рукой
Сегодня достаточно иметь при себе телефон, чтобы рассчитаться в магазинах, кафе, ресторанах, автозаправках, салонах красоты — да практически, где угодно. При этом карта банка не нужна в принципе, нужно всего лишь, чтобы в смартфоне было мобильное приложение банка и доступ в интернет.
Выгода
В отличии от других способов оплаты по QR, преимуществом оплаты по QR-коду от Сбера является начисление кешбэка бонусами: клиент получит бонусы СберСпасибо, как при обычной оплате картой Сбербанка. А также сохранит возможность принять участие в розыгрыше с призовым фондом в 75 млн. бонусов СберСпасибо. Если после сканирования QR-кода Сбера далее выбрать для оплаты приложение других банков, будет начислен кэшбек этого банка.
Доступность
Почти везде теперь можно оплатить покупки без банковской карты, с помощью QR-кода. Например, сеть POS-терминалов Сбера для оплаты по QR-коду насчитывает более 1,6 млн устройств по всей стране.
Безопасность
Номер вашей банковской карты, счета или другие конфиденциальные данные при оплате по QR-коду от Сбера остаются внутри вашего банка, процесс оплаты полностью защищен и ваши конфиденциальные данные не передаются третьим лицам. Также, при оплате по QR-коду вы будете видеть, кто именно получит деньги за покупку и у вас будет чек об оплате, который легко найти в банковском приложении в истории платежей.
Расширение выбора
Расплачиваясь пластиковой картой, вы всегда жестко привязаны к той карте, которую вы взяли с собой. Если вы клиент нескольких банков, то оплата с помощью QR-кода позволяет вам выбрать, откуда списать деньги. После сканирования можно перейти в мобильное приложение любого банка из тех, что установлены у вас в смартфоне. А в мобильном приложении банка можно выбрать карту, с которой вы хотите совершить оплату.
В пару кликов
Оплатить покупку посредством QR-кода очень просто. Это можно сделать двумя способами. Один вариант — это сканировать QR-код камерой телефона. Открыв ссылку, вы попадете на платежную страницу, где будут показаны возможные варианты оплаты: SberPay, приложения банков-партнеров или Система быстрых платежей. Для удобства клиентов на кнопках банков сразу указано: «Начислим СберСпасибо» или «Начислим кешбэк». Выбрав нужный вариант, его надо открыть и подтвердить платеж уже непосредственно в мобильном приложении банка.
Можно использовать и другой способ: сразу открыть приложение нужного банка, подключенного к приему оплаты по QR от Сбера, и там выбрать функцию оплаты по QR-коду. Дальше надо также проверить реквизиты платежа и подтвердить оплату. При таком способе оплаты бонусы СберСпасибо от Сбера или кешбэк от банков-партнеров также будут начислены.
РЕКЛАМА
Рекламодатель: ПАО Сбербанк