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Оплата QR-кодом. Какие преимущества у новой технологии быстрых платежей

QR-кодом от Сбера ежемесячно пользуются уже более 9 млн человек

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Пресс-служба Сбера
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Большинство россиян рассматривают оплату покупок и услуг QR-кодом как замену ушедшим с российского рынка Apple Pay и Google Pay. Это мнение 84% участников опроса Национального агентства финансовых исследований. Привыкшим «платить смартфоном» пришлось по вкусу, что не надо снова держать при себе пластиковую карту. И все больше людей ценят преимущества новой технологии быстрых и безопасных платежей. Только за последний месяц QR-кодом от Сбера стало платить на миллион человек больше. Сейчас этим способом расчетов пользуются уже более 9 млн человек ежемесячно, сообщили в Сбербанке. Подробности – в материале «Газеты.Ru».
1

Минимум условий

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Depositphotos

Платить QR-кодом Сбера можно любым телефоном — хоть на Android, хоть iPhone. Главное, чтобы у вашего телефона была камера и было установлено банковское приложение СберБанк Онлайн или приложение одного из восьми банков-партнеров Сбера.

2

Всегда под рукой

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Pexels

Сегодня достаточно иметь при себе телефон, чтобы рассчитаться в магазинах, кафе, ресторанах, автозаправках, салонах красоты — да практически, где угодно. При этом карта банка не нужна в принципе, нужно всего лишь, чтобы в смартфоне было мобильное приложение банка и доступ в интернет.

3

Выгода

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Пресс-служба Сбера

В отличии от других способов оплаты по QR, преимуществом оплаты по QR-коду от Сбера является начисление кешбэка бонусами: клиент получит бонусы СберСпасибо, как при обычной оплате картой Сбербанка. А также сохранит возможность принять участие в розыгрыше с призовым фондом в 75 млн. бонусов СберСпасибо. Если после сканирования QR-кода Сбера далее выбрать для оплаты приложение других банков, будет начислен кэшбек этого банка.

4

Доступность

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Пресс-служба Сбера

Почти везде теперь можно оплатить покупки без банковской карты, с помощью QR-кода. Например, сеть POS-терминалов Сбера для оплаты по QR-коду насчитывает более 1,6 млн устройств по всей стране.

5

Безопасность

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Pixabay

Номер вашей банковской карты, счета или другие конфиденциальные данные при оплате по QR-коду от Сбера остаются внутри вашего банка, процесс оплаты полностью защищен и ваши конфиденциальные данные не передаются третьим лицам. Также, при оплате по QR-коду вы будете видеть, кто именно получит деньги за покупку и у вас будет чек об оплате, который легко найти в банковском приложении в истории платежей.

6

Расширение выбора

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Евгений Биятов/РИА \«Новости\»

Расплачиваясь пластиковой картой, вы всегда жестко привязаны к той карте, которую вы взяли с собой. Если вы клиент нескольких банков, то оплата с помощью QR-кода позволяет вам выбрать, откуда списать деньги. После сканирования можно перейти в мобильное приложение любого банка из тех, что установлены у вас в смартфоне. А в мобильном приложении банка можно выбрать карту, с которой вы хотите совершить оплату.

7

В пару кликов

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Shutterstock

Оплатить покупку посредством QR-кода очень просто. Это можно сделать двумя способами. Один вариант — это сканировать QR-код камерой телефона. Открыв ссылку, вы попадете на платежную страницу, где будут показаны возможные варианты оплаты: SberPay, приложения банков-партнеров или Система быстрых платежей. Для удобства клиентов на кнопках банков сразу указано: «Начислим СберСпасибо» или «Начислим кешбэк». Выбрав нужный вариант, его надо открыть и подтвердить платеж уже непосредственно в мобильном приложении банка.

Можно использовать и другой способ: сразу открыть приложение нужного банка, подключенного к приему оплаты по QR от Сбера, и там выбрать функцию оплаты по QR-коду. Дальше надо также проверить реквизиты платежа и подтвердить оплату. При таком способе оплаты бонусы СберСпасибо от Сбера или кешбэк от банков-партнеров также будут начислены.

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