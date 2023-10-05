Оплата QR-кодом. Какие преимущества у новой технологии быстрых платежей

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Оплатить покупку посредством QR-кода очень просто. Это можно сделать двумя способами. Один вариант — это сканировать QR-код камерой телефона. Открыв ссылку, вы попадете на платежную страницу, где будут показаны возможные варианты оплаты: SberPay, приложения банков-партнеров или Система быстрых платежей. Для удобства клиентов на кнопках банков сразу указано: «Начислим СберСпасибо» или «Начислим кешбэк». Выбрав нужный вариант, его надо открыть и подтвердить платеж уже непосредственно в мобильном приложении банка.

Можно использовать и другой способ: сразу открыть приложение нужного банка, подключенного к приему оплаты по QR от Сбера, и там выбрать функцию оплаты по QR-коду. Дальше надо также проверить реквизиты платежа и подтвердить оплату. При таком способе оплаты бонусы СберСпасибо от Сбера или кешбэк от банков-партнеров также будут начислены.

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Рекламодатель: ПАО Сбербанк