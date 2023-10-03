Кикбоксинг для всех: как студентам помогают совершенствовать спортивные навыки

1 октября Федерация кикбоксинга России и Группа компаний «Стилобат» провели открытую тренировку по кикбоксингу для студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Спортивным мастерством поделились президент Федерации MMA Саратовской области Даци Дациев и Владимир Тюрин, двукратный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу.

Мастер-класс собрал более 40 активных участников Санкт-Петербургской студенческой лиги по кикбоксингу, а также привлек студентов-боксеров из спортивного клуба «Черные Медведи-Политех». Место проведения открытого урока было выбрано неслучайно — команда кикбоксеров из Политеха входит в тройку лидеров в общекомандных зачетах среди вузов Северной столицы.

Известные бойцы продемонстрировали молодым ребятам свои любимые упражнения. Так, Владимир Тюрин поработал в своей фирменной технике с тяжелыми нокаутирующими ударами, а Даци Дациев сделал упор на технику и эффективные связки. Под руководством опытных бойцов студенты отработали приемы в парах как руками, так и ногами — бэкфист, раундхаус-кик, экс-кик и другие.

«Одна из главных целей наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России на ближайшие годы — популяризация кикбоксинга среди молодежи и формирование системы мотивации для занятий этим видом спорта у студенческого сообщества. В России большое количество Вузов заинтересованных в развитии кикбоксинга не только в своих образовательных учреждениях, но и в стране в целом. Именно поэтому в Федерации разработали программу проведения открытых уроков с именитыми спортсменами, которые являются амбассадорами вида спорта. Такие встречи служат стимулом для перехода в большой спорт для начинающих кикбоксеров», — уверен член высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Лев Мазараки.

Разделяет эту стратегию и председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, который также уверен, что сегодня важно заняться вопросами развития и поддержки детского и молодежного спорта.

«Федерация кикбоксинга России ответственно поддерживает приоритеты внутренней политики нашего президента В.В.Путина в вопросах физического и духовного развития подрастающего поколения. Кикбоксинг отлично формирует характер и воспитывает преемственность традиций. Поэтому интерес к этому виду спорта в нашей стране всегда был и будет. Нам важно привлечь как можно больше заинтересованной молодежи, которая, как известно всегда открыта новому», — подчеркнул многократный чемпион по кикбоксингу Бату Хасиков.

Федерация кикбоксинга России проводит открытый урок в подобном формате уже не в первый раз. Так, в мае, в спортивном комплексе Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана с успехом прошел мастер-класс при участии звезд российского кикбоксинга — Анастасии Яньковой, Владислава Туйнова и Артема Пашпорина.

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