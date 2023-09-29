«Я не поддамся этому безумию». С чем сталкивается семья человека с шизофренией

Диагноз «шизофрения» для большинства из нас звучит пугающе, несмотря на то, что сегодня медицина позволяет возвращать к полноценной жизни людей с таким психическим расстройством. Однако вокруг до сих пор существует огромное количество мифов, которые мешают трезво взглянуть на ситуацию. Близкие людей с шизофренией рассказали истории о том, как они столкнулись с диагнозом в своей семье и как научились жить с ним.

«Оказалось, что тяжелый характер был симптомом болезни»

Родственники пациентов с шизофренией часто говорят, что долгое время возмущались поведением близкого человека, считая что все дело в его плохом характере, эгоизме, несдержанности. Бывает и так, что болезнь подступает незаметно, еще в подростковом возрасте, и распознать ее симптомы обычному человеку непросто. К тому же психические заболевания все еще пугают клеймом сумасшедшего, поэтому многие отчаянно сопротивляются, не желая верить, что столкнулись с психическим расстройством.

До сих пор наука не может дать ответ, почему у людей развивается шизофрения. Известны только факторы риска — наследственность, стрессы, травмы, злоупотребление наркотическими веществами. Но почему один оказывается уязвим для шизофрении, а другой нет, все еще загадка.

Шизофрения — одно из распространенных ментальных расстройств. В среднем от нее страдает примерно 1 из 300 человек в мире. Это тяжелое психическое заболевание, которое влияет на поведение, мысли и эмоции. Его нелегко сразу распознать, потому что проявления болезни невероятно разнообразны.

Характерные симптомы шизофрении — бред, галлюцинации, «голоса в голове», повышенная тревожность, апатия, раздражительность, нарушения сна, суицидальные наклонности.

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Диагноз «шизофрения» — нелегкое испытание для близких заболевшего. Надо научиться, как помогать в лечении и быту, и при этом защитить себя от стресса и выгорания. Подробно об этом можно узнать из книги «Шизофрения как она есть. Книга для тех, кто рядом», вышедшей при поддержке фармацевтической компании «Гедеон Рихтер».

Цитата из книги «Шизофрения как она есть. Книга для тех, кто рядом».

«Вы должны осознавать пределы собственных возможностей. Поддержка близкого с шизофренией похожа на марафон: если вы выложитесь на полную на первых же километрах, то быстро выдохнетесь и не сможете бежать дальше. Ставьте цели вместе с близким и радуйтесь всякий раз, когда достигаете их. Это повысит вашу мотивацию и облегчит достижение следующей цели. Празднуйте маленькие победы — это поможет вам достичь более крупных целей и придаст обоим сил в преодолении дальнейшего пути». (с. 161)

Страх общества перед психическими расстройствами основан главным образом на недостатке информации и мифах о болезни. Чем больше мы будем знать о нарушениях психики, тем проще будет помочь заболевшим. Поэтому необходимо донести до людей истинное положение дел — существуют эффективные методики комплексной терапии, чтобы адаптировать заболевшего к привычному образу жизни. И здесь огромную роль играет отношение близких людей, их забота и терпение.

«Мы нашли силы помочь нашему ребенку»

Юле 13 лет. Восемь месяцев назад родители стали замечать за девочкой странности: девочка часами лежала, уставившись в одну точку, а ночью не спала, не позволяла выключать свет, металась по комнате, плакала. «Мы с мужем ругали ее за лень, заставляли делать уроки, а дочь твердила, что все делает правильно, и что мы пожалеем, если будем ей мешать», — вспоминает Татьяна, мама Юли.

По словам Юли, она стала подозревать всех вокруг, что ее хотят заманить в ловушку, жила в постоянном страхе, пытаясь понять, откуда ждать нападения. Странности в поведении дочери постепенно начали пугать родителей. Не помогали ни разговоры по душам, ни упреки, ни вопросы — девочка все глубже уходила в себя, слушала родителей с пустым взглядом либо начинала кричать что-то невразумительное.

Отчаявшись справиться с подростком, родители решили вместе сходить к психологу. На приеме семья испытала шок: специалист заподозрил у девочки шизофрению и рекомендовал как можно быстрее обратиться к специалисту по психическому здоровью.

«Сейчас жалею, что сразу не прислушался к совету, — делится Игорь, отец Юли. — Очень трудно принять, что твоей ребенок — болен. Мы хотели помочь, но боялись, что дочь поставят на учет и это навредит ее будущему. Считали, что психолог перестраховывается, а это просто переходный возраст. Решили, что Юля попьет успокоительное и все наладится».

Цитата из книги «Шизофрения как она есть. Книга для тех, кто рядом»

«Вам может захотеться — и это вполне понятно — сохранить диагноз в тайне от окружающих в силу тех или иных обстоятельств. Однако, устаивая диагноз, вы будете опасаться разоблачения, и, когда ваша тайна будет раскрыта, придет чувство стыда». (с. 56)

«Когда дочка написала бабушке в смс, что родители у нее не настоящие, они ее украли, стало ясно, что само ничего не пройдет», — говорит Татьяна. — Мы обратились к специалисту, и он поставил Юле диагноз — параноидная шизофрения. Он старался успокоить нас, что это лечится и регулярный прием лекарств улучшает состояние людей с таким диагнозом практически до нормы. А потом сказал, что болезнь сильно запущена и для нормализации ее состояния Юлю придется положить в специализированное учреждение. Мы с мужем уговорили специалиста прописать лекарства для лечения на дому».

Но хотя Татьяна ушла с работы, чтобы помогать дочери, улучшить ее состояние не удавалось. «Я целыми днями сидела с дочкой, пытаясь отвлечь от навязчивых мыслей, — вспоминает мама Юли. — но Юля ни на чем не могла сосредоточиться, отказывалась пить лекарств, настаивала, что ее хотят отравить. Тогда было принято решение о госпитализации».

«Было непросто, Юлечка много плакала и просилась домой, — рассказывает мама девочки. — Курс лечения занял больше месяца. Мы с мужем прошли курс психотерапии, пока дочка лежала в больнице. Это помогло поверить, что жизнь продолжается, просто надо приспособиться к определенным правилам».

Цитата из книги «Шизофрения как она есть. Книга для тех, кто рядом»

«Большое количество людей страдает шизофренией. И хотя многие из родных обычно рады оказать им помощь, забота о человеке с шизофренией может стать испытанием для любой семьи. Семейная психотерапия призвана поддержать членов семьи человека, больного шизофренией, чтобы они могли лучше преодолевать трудности, связанные с этим заболеванием. Цель этого вида психотерапии — помочь всем членам семьи действовать сообща, стараясь улучшить жизнь как человека с шизофренией, так и всей семьи в целом. <…> Основной преимущество семейной психотерапии заключается в том, что она является тем фундаментом, на котором можно заново выстроить внутрисемейные отношения, разрушенные из-за заболевания близкого человека». (с. 92-93)

Юля говорит, что лечение помогло ей вернуть душевное равновесие. По ее словам, самое главное, что она вернулась в реальный мир, ее больше не мучают голоса и галлюцинации. Конечно, необходимо регулярно принимать лекарства, за этим тщательно следят родители. «Люди вынуждены постоянно пить лекарства от самых разных болезней, — рассуждает Юля. — Так что не вижу никакой проблемы в том, что мне надо постоянно пить таблетки».

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Родители Юли признаются, что было непросто привыкать к мысли, что их дочка всю жизнь будет нуждаться в контроле и лечении. Путаные, обрывочные сведения о том, что такое шизофрения, мешали трезво оценить ситуацию. По их словам, хуже всего был страх перед неизвестным, мерещились какие-то смутные ужасы.

«Специалисты помогли нам составить четкое представление о болезни, как ее можно держать под контролем, насколько полной и долгой ремиссии можно добиться, — рассказал Игорь. — Когда паника схлынула, появилось желание изучить этот вопрос досконально и мы с женой погрузились в тему с головой. Рылись в интернете в поисках информации о том, какие результаты может принести лечение, насколько оно позволяет вернуться к обычной жизни, какие ограничения накладывает жизнь с человеком с шизофрений. Сходили на несколько лекций научных светил, пообщались с другими слушателями и поняли, что шизофрения не делает Юлю изгоем, и нам совсем не надо отгораживаться от мира».

Мама Юли вспоминает, что в поисках понимания, с чем же им придется столкнуться, они читали книги и смотрели фильмы, рассказывающие о жизни людей с шизофренией. По ее словам, стало как-то легче на душе, когда она выяснила, как много знаменитостей страдали шизофренией. Сальвадор Дали, Михаил Булгаков, Константин Циолковский, икона балета Вацлав Нижинский, основатель Pink Floyd Сид Баррет, голливудская звезда Меган Фокс — ментальное заболевание не помешало им стать выдающимися людьми.

«Мы стараемся проводить вместе как можно больше времени, смотрим и обсуждаем фильмы, познавательные передачи, играем в настольные игры, гуляем, разговариваем о жизни. — делится Игорь. — Дочка больше не смотрит на нас, как на чужих, настроение выровнялось, она хорошо спит. Мы следим, чтобы ее ничего не волновало, говорим, что любим ее, и всегда будем рядом. Специалист предупредил, что это на всю жизнь, будут и светлые полосы, и периоды обострений. Но благодаря лечению Юля смогла вернуться к учебе в школе, шизофрения не лишает ее возможности получить высшее образование, устроить личную жизнь. Мы нашли силы помочь нашему ребенку, и хочется поддержать других родителей пациентов с шизофренией, чтобы они поверили: шизофрения — это не приговор, если своевременно обратиться к специалисту и начать медикаментозное лечение».

«Я привыкаю к непредсказуемости жены»

Проектный менеджер Вадим и архитектор Катя женаты пять лет, вместе работают в строительной компании. Три года назад Катю увезли специалисты в состоянии острого психоза. «Когда я познакомился с со своей будущей женой, меня восхищала ее импульсивность, — вспоминает Вадим. — Катя могла, сбросить босоножки и пойти по улице босиком, или сорваться и к морю, хотя на носу сдача проекта.

Кризис наступил, когда зимой я вернулся домой, а Катя стояла у раскрытого окна совершенно голая. Она наотрез отказывалась отойти от окна и одеться, что-то несвязно бормотала. Мне стало страшно, и я вызвал скорую. Я понял, что дальше тянуть с лечением нельзя, что сам загнал себя в тупик, делая вид, что с женой ничего особенного не происходит, опасаясь ранить ее чувства. Я очень люблю Катю и понял, что ее надо спасать, иначе я ее потеряю навсегда».

Пара долго привыкала к диагнозу жены шизофреноподобное органическое расстройство (ШОР). Катя не верила в диагноз, Вадим боялся признать, что у его любимой психическое расстройство, что она может утратить свою личность. Но консультации у других специалистов подтвердили, что шизофрения навсегда вошла в их жизнь.

Цитата из книги «Шизофрения как она есть. Книга для тех, кто рядом»

«Хотя регулярный прием лекарств может показаться простой задачей, соблюдение режима применения препаратов обычно является одной из основных проблем при длительном лечении шизофрении. Результаты исследований показывают на то, что 50-75% людей с шизофренией принимают лекарства непостоянно, а более 40% из них полностью прекращают лечение в течение девяти месяцев после его начала. Соблюдение режима лечения особенно важно, поскольку препараты эффективны только при их регулярном и постоянном применении». (с. 86)

Поначалу Катя наделась, что достаточно пройти курс лечения и болезнь уйдет. Как только почувствовала себя здоровой, перестала принимать лекарства, жаловалась, что из-за них она все время заторможенная. Болезнь возвращалась, начинались ссоры в семье, конфликты на работе. «Она могла на совещании встать и заявить, что мы все тут болтаем чушь, а коллеги завидуют ее гениальности и крадут у нее идеи».

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«Самое страшное, что пришлось принять: шизофрения неизлечима, — говорит Катя. — Но с этим диагнозом можно жить обычной жизнью, если вовремя принимать лекарства. Какие-то симптомы все равно остаются, но с ними можно работать, развлекаться, путешествовать».

Вадим сумел взять себя в руки и заставил себя отнестись к перестройке своей семейной жизни как новому проекту. По его словам, он принял беду как задачу, которую надо решить с максимальной эффективностью. Справиться с первоначальной паникой помогло внимательное изучение информации о шизофрении.

Цитата из книги «Шизофрения как она есть. Книга для тех, кто рядом»

«Один из наиболее важных способов уменьшить стресс, страх и тревогу при заботе о человеке с шизофренией — это составление плана действий. Этот план должен включать активности для восстановления сил, расписание ежедневных занятий, которые позволят вашим близким поддерживать физическое и психическое здоровье, аспекты, на которые следует обратить внимание (например, факторы, способные вызвать рецидив болезни, или ранние симптомы обострения), а также алгоритм действий в кризисной ситуации. <…> Составьте список всех друзей и членов семьи, которые могут вам помочь, и будьте готовы вносить в ваш план коррективы. <…> Позитивный настрой и составление плана действий служат источником одного из самых важных компонентов полноценного ухода за близким — ощущения контроля над ситуацией». (с. 132)

«Когда я увидел, сколько в интернете форумов, где общаются и люди с шизофренией, и члены их семей, то понял, что ситуация у нас в семье, конечно, сложная, но не катастрофическая, — делится Вадим. — Люди рассказывают, как боролись за своих любимых, сумели найти способы и семью сберечь, и не изолироваться от мира. Но я убедился, что шизофрения не означает отказа от работы, развлечений, путешествий, мы с Катей можем и будем жить полной жизнью».

Неожиданностью для пары стала отзывчивое отношение друзей и знакомых. По словам Кати с Вадимом, они боялись, что люди будут их сторониться. «Раньше я даже не задумывалась, сколько людей страдает от психических расстройств, — говорит Катя. — Оказалось, это не такая редкая вещь в моем окружении. Кто лечился сам, у других лечатся близкие. Знакомая, с которой мы подружились на почве общих проблем, рассказала, как бросила учебу и работу, потому что боялась выходить из дома, и только терапия помогла победить страхи. Таких, как я, много. Но люди держатся, хотя постоянно контролировать себя нелегко».

«Какие-то странности в поведении Кати иногда возникают, но не так часто, как это было до начала медикаментозного лечения, — делится Вадим. — Пришлось привыкать к непредсказуемости поведения жены, стараясь не создавать ситуаций, которые могут травмировать ее, стать триггерами срыва».

Благодаря настойчивости и терпению Вадима, сейчас Катя регулярно принимает прописанные препараты и ее состояние стабилизировалось настолько, что она смогла вернуться к работе. В компании семью поддержали, Катя получила возможность большую часть времени работать удаленно, так ей легче сохранять душевное равновесие. «Сейчас у жены период ремиссии, но я уже понял, что с ее болезнью самоуспокоению поддаваться нельзя, контроль должен быть постоянным, — делится Вадим. — Даже если препараты хорошо помогают, необходимо регулярно консультироваться со специалистами, узнавать про новые препараты и методы лечения. Я постоянно мониторю тему лечения ШОР, надеюсь, что терапия будет становиться все более эффективной».

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