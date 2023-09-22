«Как мы чудом выжили после этого». На НТВ стартует премьера нового оригинального тревел-шоу

«Было важно увидеть горящие глаза»

В конце июня в социальных сетях появилась информация о том, что разыскивается попутчик для нового тревел-шоу Тимура Родригеза. Позднее артист и музыкант это подтвердил, написав, что запускает новое тревел-шоу «Попутчик» и ему нужны те, кто отправится с ним в незабываемое путешествие на целый уикенд. Соведущим было обещано море впечатлений, удивительные открытия, исследование новых стран, культур и уголков мира.

Таким образом, любой желающий в течение всего июля мог принять участие во всенародном кастинге в социальных сетях проекта тревел-шоу «Попутчик» — в VK и в Telegram. Для этого было необходимо отправить на почту hello@poputchikshow.ru видеовизитку с рассказом о себе и о том, почему претенденту на роль соведущего интересно поучаствовать в таком проекте. А повезло в итоге тем, кому позвонил Тимур Родригез и сказал те самые вожделенные слова: «Ты - мой попутчик».

После этого счастливчику было необходимо только из многочисленных предложенных печений с предсказаниями выбрать одно. Выбранное печенье определяет двухдневный маршрут попутчиков, средства передвижения, интересные локации, места для ночлега, блюда местной кухни, а также любые другие активности путешественников. Никто не знает, что вытянет попутчик. Это и является одной из главных интриг проекта не только для телезрителей, но и для самих героев тревел-шоу.

Тимур Родригез рассказывает, что при выборе соведущих ему «было важно увидеть горящие глаза, готовность пуститься со мной во все тяжкие и искреннее желание исследовать этот мир, а не просто попасть в телик». Ограничений по возрасту, по его словам, в «Попутчике» нет, поэтому в программе будут как очень молодые парни и девушки, так и взрослые мужчины и даже бабушки. Шоумен признается, что даже через экран телефона и компьютера, просматривая видео-визитки, попадал под обаяние своих будущих попутчиков. «Особенно импонировало то, что большинство из них были настолько настоящими, что сомнений в том, что это должны быть именно они, практически не было», — рассказал Тимур Родригез.

close 100% Пресс-служба «Телекомпании НТВ»

Сложность, по его словам, не в том, что выбранный на одну программу соведущий не «звездный», а в том, что он не находится на работе и не должен безапелляционно принимать все происходящее, может отказаться что-то делать, куда-то ехать, что-то пробовать. Но в этом, считает шоумен, и плюс, «ведь эти эмоции не сыграны, мы не наблюдаем за звездным гостем или ведущим, который, используя определенные приемы, не открывается своему зрителю до конца не проживает это на 100 процентов, повинуясь инстинктам. Артист признается, что для него конечная точка не сюрприз, это тайна только для попутчика. И это, по его словам, самый простой из всех сюрпризов, что ему предстоит испытать на себе.

Незабываемые впечатления и удивительные открытия

«Попутчик», считает Тимур Родригез, это не просто тревел-шоу, это возможность побывать в различных уголках мира и узнать культуру, традиции и кухню других стран. Попутчикам-соведущим он обещает «незабываемые впечатления, удивительные открытия и опыт от исследования новых стран и прохождения разнообразных квестов». Зрителей, по его словам, ждёт практически то же самое – «сюрпризы на каждом шагу и множество самых разных эмоций, от восторга и умиления до удивления и страха».

Шоумен признается, что в некоторых странах, которые они посетили, уровень экспериментов был настолько шокирующим, что даже он в рамках «Попутчика» очень многие вещи делал впервые и ему не всегда было комфортно и спокойно. «Но я дал слово проходить все испытания до единого со своими попутчиками, что бы им не досталось. А как мы чудом выжили после этого, вы увидите совсем скоро», — сообщил Тимур Родригез.

close 100% Пресс-служба «Телекомпании НТВ»

Новый проект НТВ, который стартует на канале 30 сентября в 13.10, обещает подарить не только прекрасные насыщенные выходные дни с настоящей звездой всем соведущим проекта, которые смогут побывать во многих прекрасных местах на планете, причем каждый раз до последнего момента не будут знать конечной точки маршрута. Судя по оживленным обсуждениям нового тревел-шоу в социальных сетях, заинтригованные телезрители с огромным интересом ждут старта «Попутчика», предвкушая захватывающие приключения с интересными людьми.