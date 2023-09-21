Новые дела «Первого отдела». Что ждет зрителей в третьем сезоне детективного сериала?

В третьем сезоне зрителей ждут новые сложные дела, которые придется распутывать давним друзьям и коллегам - Юрию Брагину (Иван Колесников) и Михаилу Шибанову (Сергей Жарков). Старший следователь по особо важным делам, полковник юстиции Юрий Брагин, продолжает нести службу в первом отделе Второго следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета России. Как и прежде, ему приходится расследовать самые запутанные преступления по всему Северо-Западному региону. В это же время его жена решает сложить с себя полномочия судьи и сдает экзамен на адвоката. Конфликт в семье Брагиных неизбежен, и как герои с ним справятся, мы узнаем по ходу сериала. По мнению режиссера сериала Дениса Нейманда, секрет популярности «Первого отдела» заключается в главном сериальном дуэте, который воплощают на экране Иван Колесников и Сергей Жарков, а также в интересном сюжете, красоте Петербурга и теплой творческой атмосфере на площадке.

«За три сезона сериала я заметил следующую закономерность: в первом у нас преобладала детективная линия в сюжете, во втором было больше триллера, третий же станет более драматическим, потому что мы еще глубже раскроем душевные переживания и чувства наших героев», — отметил Нейманд.

close 100% Пресс-служба «Телекомпании НТВ»

Также он отметил, что бесстрашный Сергей Жарков предпочитает не прибегать к помощи дублеров и самостоятельно выполнять трюки, поэтому нередко получает травмы на съемочной площадке. «Мы так привыкли к его желанию все делать самому, что в одном из эпизодов я предложил ему прыгнуть с моста. Начали мы снимать эту сцену: все камеры заряжены, мотор, он разбегается, перелезает через ограду и… останавливается. В самый последний момент передумал и не стал прыгать. Для многих артистов подобная реакция была бы нормальной, но не для Жаркова. Все поразились. Но, признаюсь, я рад, что он так решил.»

А вот что рассказала про новый сезон ведущая актриса Елена Вожакина – «В новом сезоне у моей героини Веры во взаимоотношениях с мужем возникают определенные недопонимания, разногласия и ссоры. Это связано и с родом деятельности супруга, и с ее судейством. На этой почве происходит, так сказать, конфликт интересов. Им практически не удается проводить время вместе. Еще и сын-подросток, с которым очень сложно найти общий язык, понять и принять его интересы. Но несмотря на все перипетии, возникающие по ходу сериала, моя героиня с мужем любят друг друга и стараются поддерживать, где-то не обратить внимание на плохое настроение или усталость, перевести это в шутку».

close 100% Пресс-служба «Телекомпании НТВ»

Это же подтверждает Иван Колесников, играющий роль Брагина: «Мой герой остался прежним, но его история стала намного объемнее. В новом сезоне на первый план выходят взаимоотношения моего героя с женой, детьми и коллегами, а расследования преступлений становятся сквозными. События из одной серии будут плавно перетекать в следующую, тем самым мы будем удерживать внимание зрителей еще больше. Увеличится количество экшн-сцен, драк, погонь и юмора. Подробностей раскрывать не хочу, но отмечу, что актерской игрой Елены Вожакиной во время одной экшн-сцены была восхищена вся съемочная группа настолько, что мы не в силах были дальше продолжать съемку. Я даже подумал, что она получила настоящую травму, однако все было хорошо».

close 100% Пресс-служба «Телекомпании НТВ»

Также он подтверждает слова режиссера, что сериал популярен благодаря тандему между артистами. «У нас с Сережей отличные дружеские отношения, и я думаю, что зрители это видят. К тому же, мы уже дополняем все, что происходит в кадре. Наверное, мы настолько хорошо вжились в эти роли, что уже понимаем их лучше сценаристов. Иногда нас приходилось тормозить, потому что в каких-то моментах нас было просто не остановить. Но для этого есть Денис Нейманд, который нам говорит: «Ребята, это перебор!». Тем не менее сериал популярен, и мы рады работать над этим проектом».

Также режиссер проекта отмечает помощь Следственного комитета РФ. «Мы снимаем в реальном здании СК РФ в Санкт-Петербурге, чтобы все выглядело максимально правдоподобно. А наш талантливый и грамотный сценарист Андрей Тумаркин пишет истории по реальным делам».

Следить за судьбами полюбившихся героев можно со 2 октября в 20:00 на канале НТВ.