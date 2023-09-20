Девелопер «Стилобат» вложится в развитие «Большого Сити»

Многофункциональный комплекс апартаментов бизнес-класса Emotion — уже второй совместный проект девелоперов, ранее сотрудничество осуществлялось в рамках комплекса апартаментов бизнес-класса RED7 на Садовом кольце.
МФК Emotion будет построен по адресу: 2-ой Силикатный проезд, владение 8, на участке 1,38Га, и представляет собой сложный каскадный объем трех башен, дополненный малоэтажным комплексом, который под определенным углом представляет единое целое, а в динамике раскрывается сразу в нескольких плоскостях. Корпуса переменной этажности 8-27-28 этажей, вмещают 551 апартамент общей площадью 27 500 кв. метров.
Автор архитектурной идеи — бюро KAMEN.
Ультрасовременный многофункциональный проект бизнес-класса Emotion — способен реализовать большинство потребностей для его жителей. Инфраструктурное ядро займет 13 747 кв. метров комплекса — это 6-этажный SPA-центр с открытым бассейном, офисный центр с амфитеатром, рестораны, магазин, разнообразные зоны отдыха.
По словам председателя совета директоров ГК «Стилобат» Льва Мазараки, стратегия компании заключается в реализации и поддержки знаковых для города проектов с уникальной архитектурой, определяющей облик современной Москвы, которые становятся частью истории.
Мазараки назвал «Большой Сити» одной из самых масштабных и амбициозных территорий развития в городе с функциональными общественными зонами, качественным жильем, развитой сервисной составляющей.
«Локация в деловом сердце столицы, продуманное инфраструктурное наполнение и смелая футуристическая архитектура позволяют МФК Emotion претендовать на статус лидера крупнейшего проекта комплексного освоения территорий внутри МКАД», — добавил председатель совета директоров ГК «Стилобат».
Отметим, формат партнерства девелоперов в рамках реализации крупных проектов становится тенденцией. За счет синергии компетенций, человеческих, финансовых и строительных ресурсов выгоду получают застройщики, покупатели и рынок в целом: повышается рентабельность, сокращаются сроки строительства, консолидируется и внедряется лучший экспертный опыт.
Флагманским проектом ГК «Стилобат» является комплекс резиденций класса de luxe Lion Gate. В ближайшее время девелопер представит на рынок новый жилой проект в Москве.