Пять причин купить квартиру от компании «Л1» в сентябре

Рынок недвижимости в 2023 году показал нехарактерные движения в сторону активного роста продаж ровно в тот момент, когда ему предрекали резкое падение. Центробанк на внеплановом заседании резко повысил ключевую ставку и пообещал сдерживать ипотечный портфель, чтобы охладить рынок жилья. Покупатели восприняли это по-своему и бросились скупать квартиры в новостройках. Замаячившая перспектива дорогой ипотеки – хороший довод ускориться, если нужно решить квартирный вопрос.

Поэтому вместо летнего затишья случился летний бум. Также рынок ждет ударная осень. Сентябрь-октябрь традиционно считаются удачным временем для приобретения жилья. В этом году желающих вложиться в квадратные метры немало: недвижимость остается надежным активом в период неопределенности. Кроме того, продолжают действовать ипотечные программы с выгодными ставками, что расширяет круг потенциальных покупателей. Что же готовы предложить застройщики в борьбе за клиентов?

Подарки к новоселью

Инвестиционно-строительный холдинг «Л1» в первый день осени анонсировал сразу несколько акций для новых клиентов. Приятные бонусы и подарки ожидают покупателей практически любого ценового сегмента. Достаточно изучить условия акций и выбрать квартиру мечты, радость от покупки которой усилит полученное в подарок парковочное место или годовой абонемент в спортзал. При этом у «Л1» продолжает действовать запущенная ранее программа лояльности, которая учитывает покупки каждого клиента и обещает денежное вознаграждение за друга, приобретающего жилье в ТК компании. Итак, на какие акции «Л1» можно обратить внимание?

Покупателям квартир в жилых комплексах комфорт-класса «Лондон парк» и «Байрон», расположенных в Выборгском районе Санкт-Петербурга, застройщик подарит годовой абонемент на аренду машино-места в паркинге ТРК Парк Молл. Акция распространяется на двухкомнатные квартиры площадью более 100 кв.м. или трехкомнатные квартиры площадью более 110 кв.м. в ЖК «Лондон Парк» и на трешки в ЖК «Байрон».

Всем клиентам, заключившим договор на покупку квартиры или коммерческого помещения до конца сентября 2023 года, «Л1» дарит сертификат в фитнес-клуб с бассейном. Покупатели квартир в ЖК «Лондон Парк», «Шекспир», «Поэт» и «Байрон» смогут заниматься спортом в любое время года, не выезжая за границы квартала.

Реальную экономию предполагает акция от «Л1» на готовые квартиры в новостройках. Компания анонсировала скидки от 3 до 26% на свои лоты в различных объектах. Размер скидки зависит от площади квартиры и жилого комплекса. В акции участвуют все студии, однокомнатные и двухкомнатные квартиры в жилых комплексах «Байрон», «Шекспир», «Поэт», «Лондон парк». Покупателям, готовым внести 100% оплату в течение 7 календарных дней, застройщик сбросит еще 1% от итоговой цены квартиры. В некоторых жилых комплексах осталось по нескольку квартир, которые можно приобрести в рамках акции. Так, с начала сентября в ЖК «Поэт» с максимальной скидкой проданы почти все двухкомнатные квартиры, зато по-прежнему в доступе студии и хороший выбор однушек, а в «Лондон парке» ровно наоборот.

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Кэшбек и мебельный комплимент

Несмотря на обилие сезонных скидок и предложений продолжает действовать и традиционная программа лояльности от «Л1». Клиенты компании, которые уже приобрели у нее недвижимость, могут привести своего друга и получить кэшбек. Другу это тоже будет выгодно: он получит существенную скидку. Размер бонуса и скидки зависит от ряда параметров: времени, прошедшего между покупками, размера скидки по программе лояльности и стоимости выбранного жилья. У каждого клиента «Л1» в момент покупки автоматически появляется личный кабинет. В нем отражается размер скидки, которой можно воспользоваться при следующей сделке.

При этом речь идет о реальных выплатах: новый покупатель указывает, кто рекомендовал ему обратить внимание на ЖК «Л1», получает скидку, заключает договор и вносит оплату. После этого клиент, который привел покупателя, может ожидать выплаты бонусов на свой расчетный счет, указанный в личном кабинете. Размер бонусов зависит от суммы сделки.

Продолжает действовать у «Л1» и необычная программа «Мебельный комплимент», которую застройщик запустил совместно со своим партнером «Первой мебельной фабрикой». По ее условиям, покупателям трехкомнатных квартир площадью до 100,5 квадратных метров в ЖК «Лондон Парк», или аналогичного жилья площадью до 120 квадратов в ЖК «Шекспир», а также любой «трешки» в ЖК «Поэт» в подарок предоставляется мебель на сумму до 300 тысяч рублей. Приятный бонус: приобрести квартиру и в качестве комплимента получить что-то из предметов интерьера. Это может быть кухонный гарнитур со встроенной техникой, сеты для столовой или гостиной, отдельные предметы для прихожей или спальни. Фабрика изготовит мебель на заказ или предложит выбрать готовые варианты из каталога. Если стоимость понравившейся мебели окажется выше подарочных 300 тыс. рублей, можно использовать эту сумму как первый взнос.

Комфорт и приятное соседство

Строительная компания «Л1» является одним из крупнейших в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе строительно-инвестиционных холдингов. На карте северной столицы у «Л1» более десяти жилых комплексов различного ценового сегмента. Уникальность строительства четырех жилых комплексов в Выборгском районе заключается в том, что ЖК «Лондон парк», «Поэт», «Шекспир» и «Байрон» образуют единое пространство, фешенебельный квартал, ограниченный проспектом Просвещения, улицей Руднева, Поэтическим бульваром и улицей Кустодиева. При этом у каждого жилого комплекса своя концепция, которая считывается и во внешнем виде, и в планировках помещений.

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«Лондон Парк» – монолитно-кирпичный комплекс комфорт-класса – сдан и заселен, в продаже остались последние квартиры, поэтому ключи от нового жилья можно получить сразу после приобретения. Башни ЖК вытянулись на 21-22-25 этажей вверх, у их основания расположен крупный торгово-развлекательный комплекс площадью около 60 000 кв. М.

Жилой комплекс комфорт-класса «Шекспир» находится по соседству. Он состоит из двух корпусов разной этажности, занимающих пространство вдоль спокойной и зеленой ул. Руднева. Здесь в продаже имеются квартиры-студии, 1-4 комнатные квартиры, машиноместа и коммерческие помещения.

ЖК «Байрон» отличает оригинальное архитектурное решение: дом состоит из разновысотных секций от 22 до 25 этажей и малоэтажных секций до 5-ти этажей. Дополняет конструкцию 3-уровневый паркинг, на кровле которого, по замыслу застройщика, будет расположено благоустроенное пространство с озеленением и площадками для отдыха детей и взрослых.

В жилом комплексе «Поэт» представлены квартиры на любой вкус: от однокомнатных до просторных трехкомнатных. На верхних этажах можно выбрать жилые помещения с террасами. Покупателям доступны варианты в черновой, предчистовой и чистовой отделке.

Застройщик: ООО «ЛП»

Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию №78-03-24-2017, № 78-03-15-2022, № 78-03-74-2021