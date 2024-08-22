Онлайн-голосование на выборах в Мосгордуму: чем это удобно и как принять в нем участие Пошаговая инструкция для избирателей — как принять участие в онлайн-голосовании 2024

С 6 по 8 сентября 2024 года в Москве пройдут выборы депутатов Московской городской Думы (МГД), муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино. Проголосовать на выборах можно как традиционным способом — на избирательном участке, так и онлайн — через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Что такое онлайн-голосование, чем оно удобно и как принять участие в дистанционном электронном голосовании — в материале «Газеты.Ru».

Что такое дистанционное электронное голосование

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это формат участия в выборах без посещения избирательного участка, все происходит онлайн. Чтобы проголосовать, можно использовать любое устройство с доступом в интернет:

стационарный компьютер,



ноутбук,



смартфон,



планшет.

Голос за понравившегося кандидата можно отдать дистанционно, даже если вы находитесь за пределами своего региона. Главное, чтобы был устойчивый интернет, стационарное или мобильное устройство с доступом к сети и полная учетная запись на портале mos.ru, через который осуществляется онлайн-голосование.

ДЭГ — это что-то новое? Впервые в стране дистанционное электронное голосование проведено в 2019 году. Многие жители успели оценить удобство системы, популярность этого формата растет. Весной 2024 года онлайн-голосование применялось на выборах президента России.

Плюсы дистанционного электронного голосования

В дни голосования вы можете находиться где угодно: на работе, на даче, в поездке, в походе. Система ДЭГ дает возможность голосовать из любой точки страны и мира.



Голосовать можно круглосуточно. Это удобно при любом режиме и графике работы, при пребывании в других часовых поясах.



ДЭГ — это просто и безопасно. Вам не нужно заранее регистрироваться, чтобы отдать свой голос, достаточно проверить свою учетную запись на mos.ru, а в дни голосования — выполнить несколько простых шагов. Современные технологии защищают все данные о голосовании.

close 100% insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Кто может участвовать в онлайн-голосовании

В электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино могут принять участие совершеннолетние граждане (кому уже есть 18 лет или исполнится до 8 сентября 2024 года) с постоянной регистрацией в столице, а также с полной учетной записью на портале mos.ru.

Как получить полную учетную запись на mos.ru? Чтобы получить полную учетную запись на mos.ru, вам нужно подтвердить свою личность. Сделать это можно и онлайн, и очно — в любом центре госуслуг «Мои документы».



Подтвердить личность онлайн можно тремя способами:

1. Введите номер СНИЛС на портале в разделе «Личные документы».

2. Авторизуйтесь на mos.ru, используя учетную запись ЕСИА (gosuslugi.ru), Сбер ID, T-ID (бывший Tinkoff), ВТБ ID или Альфа ID.

3. Еще один вариант — привязать подтвержденную учетную запись СБЕР ID, T-ID, ВТБ ID или Альфа ID в личном кабинете в разделе «Безопасность».



Чтобы подтвердить личность в центре госуслуг «Мои документы», нужно иметь при себе паспорт и данные СНИЛС.

Когда можно проголосовать онлайн

Онлайн-голосование начинается в 8:00 6 сентября и заканчивается в 20:00 8 сентября. В этот временной интервал необходимо войти в личный кабинет и запросить электронный бюллетень для голосования. В отличие от избирательных участков, которые не работают поздно вечером и ночью, проголосовать онлайн можно в любое время суток.

Если доступ к бюллетеню вы получите в 19:59 8 сентября, у вас будет время — до 20:15 — чтобы завершить голосование.

Как принять участие в ДЭГ: пошаговая инструкция

Шаг 1. Авторизуйтесь на mos.ru.

На mos.ru работает сервис проверки учетной записи для онлайн-голосования: на рабочем столе в блоке «Доступ к электронному голосованию» нажмите кнопку «Получить информацию». После этого система сообщит, подходит ли учетная запись для онлайн-голосования.

Если вы еще не зарегистрированы на портале или у вас неполная учетная запись — решите эти вопросы заранее, чтобы получить возможность голосовать онлайн. Создайте учетную запись или добавьте недостающую информацию. Имейте в виду, что после этого ваш профиль должен будет пройти верификацию, то есть проверку всех предоставленных вами сведений. Процедура может занять несколько дней.

Подтверждение учетной записи — это аналог проверки вашего паспорта на избирательном участке.

Шаг 2. Получите электронный бюллетень.

Войдя в личный кабинет, запросите электронный бюллетень для голосования. Вам придет СМС с цифровым кодом на номер телефона, указанный при регистрации на mos.ru. Введите код в специальное поле, чтобы бюллетень стал вам доступен.

В некоторых случаях вместо СМС может поступить телефонный звонок. Отвечать на него не нужно, просто введите в поле последние четыре цифры входящего номера телефона.

Шаг 3. Проголосуйте.

В бюллетене выберите кандидата, за которого хотите отдать голос. Поставьте напротив его фамилии галочку. И нажмите «Проголосовать». На выборах в Московскую городскую Думу можно выбрать только одного кандидата. Жители ТиНАО и района Куркино получат два бюллетеня для голосования. Соответственно, проголосовать нужно будет дважды.

Важно! Если вы открыли электронный бюллетень, но по каким-то причинам не можете завершить голосование, не выключайте и не перезагружайте компьютер, не закрывайте страницу и не нажимайте кнопку «Назад». В этом случае бюллетень невозможно будет восстановить, так как голосование анонимное, поэтому неизвестно, кому он принадлежит. Просто обновите страницу — бюллетень перезагрузится, и вы продолжите голосование.

Защита данных при досрочном электронном голосовании

Многих избирателей волнует вопрос, насколько безопасно и анонимно онлайн-голосование и как защищена система ДЭГ от внешних вмешательств.

Безопасность электронного голосования обеспечивается с помощью технологии блокчейн — способа защищенного хранения и передачи данных в виде цепочки блоков, которые связаны уникальными цифровыми отпечатками, благодаря чему записанные данные не получится незаметно дополнить или удалить. Блокчейн в данный момент считается самой надежной технологией защиты информации от исправлений и фальсификаций.

Тайну электронного голосования гарантирует анонимайзер. Это технология, которая обезличивает все действия пользователя, в том числе данные его голосования. Она начинает действовать в тот момент, когда избиратель получил электронный бюллетень. Сопоставить конкретного избирателя с временем его голосования невозможно, поскольку система собирает данные с искусственной задержкой.

Приватный ключ шифрования скрывает данные, откуда и с какого устройства голосовал тот или иной человек.

На выборах применяется электронный список избирателей. В нем содержится информация об избирателях и о том, какой вид голосования им доступен. В режиме реального времени в списке обновляется информация о выдаче бюллетеней.

До подведения итогов все данные записываются в блоки информации в зашифрованном виде с помощью общего ключа шифрования. В процессе голосования невозможно понять, за кого отдано больше или меньше голосов, или подвести промежуточные итоги.

При подсчете голосов применяют ключ расшифрования. Его создают заранее, разбивают на части и для дополнительной безопасности хранят у разных людей. По окончании голосования при старте подсчета голосов части кода собирают публично. И после этого приступают к расшифрованию голосов в блокчейне и подсчету.

Можно ли проголосовать на избирательном участке

Вы можете принять участие в выборах традиционным способом — придя на избирательный участок. Узнать адрес того, к которому вы прикреплены, можно в разделе с картой избирательных участков на официальном сайте мэра Москвы. Проголосовать дважды — и онлайн, и офлайн — не получится. На участке вам будут доступны два способа голосования:



С помощью электронного терминала. Таким образом можно голосовать на любом избирательном участке столицы, независимо от адреса регистрации.



С помощью бумажного бюллетеня. Такой способ доступен, только если вы голосуете на избирательном участке по месту регистрации.

close 100% Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Вопрос — ответ

Можно ли проголосовать онлайн, если нет постоянной регистрации?

Нет. Голосовать на выборах депутатов в Московскую городскую Думу могут только граждане, имеющие постоянную регистрацию в Москве. Проголосовать за муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино могут только жители, имеющие регистрацию в данных административных округах.

Можно ли голосовать онлайн досрочно?

Нет. Участие в дистанционном электронном голосовании доступно только в дни его проведения — с 8:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

Есть ли специальные возможности для голосования маломобильных граждан?

Дистанционное электронное голосования — удобный формат в том числе для маломобильных граждан. Для голосования таким избирателям также нужно иметь мобильное устройство с доступом в интернет и полную учетную запись на mos.ru.

Если онлайн-голосование невозможно (например, нет интернета или мобильного устройства), а избиратель по состоянию здоровья не может прийти на участок, нужно обратиться в участковую избирательную комиссию (УИК) с письменным заявлением или устно — по телефону. УИК обеспечит такому гражданину голосование на дому.