Акция «Миллион призов» на выборах-2024 в Мосгордуму: как стать участником и что можно выиграть Избирателей, проголосовавших онлайн через mos.ru и электронные терминалы, ждет розыгрыш более 1,7 млн призов

Акция «Миллион призов» будет вновь проводиться на выборах депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино. Голосование пройдет с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичи смогут получить призовые баллы и обменять их на скидки и промокоды магазинов, ресторанов, аптечных сетей, учреждений культуры. Как стать участником акции «Миллион призов» и что можно выиграть — в материале «Газеты.Ru».

«Миллион призов»: что это за акция?

«Миллион призов» — не разовая акция, а масштабная городская программа, присоединившись к которой, жители столицы могут получать баллы за участие в проектах правительства Москвы или за голосование на выборах и иные активности.

Эти баллы можно обменять на скидки и промокоды в магазинах, кафе, ресторанах, аптеках, на билеты в театры и многое другое, а также направить в благотворительные организации, пополнить ими транспортную карту «Тройка» или счет приложения «Парковки России». У программы более 400 партнеров, поэтому вариантов, как распорядиться баллами, множество.

Баллы бывают городскими и призовыми. На сайте программы они обозначены соответственно зелеными и красными кристаллами.

Городские баллы начисляются за участие в таких проектах правительства Москвы, как «Электронный дом», «Активный гражданин», «Город идей», «Московский спорт» и другие.

Чтобы получить призовые баллы, нужно стать участником акций — например, принять участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино с 6 по 8 сентября 2024 года. Эта акция направлена на повышение гражданской активности жителей, а также рост потребительского спроса.

close Пресс-служба Общественной палаты города Москвы

В программе уже зарегистрировано более 4,9 млн пользователей. На полученные баллы они совершили более 12 млн заказов, около 450 млн руб. направлено на благотворительность.

Как принять участие в акции «Миллион призов»

Чтобы получить призовые баллы во время выборов депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино, вам нужно принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) или проголосовать на избирательном участке с помощью электронного терминала. Только такие способы голосования дают право претендовать на призовые баллы.

Стать участниками онлайн-голосования могут совершеннолетние граждане (кому уже есть 18 лет или исполнится до 8 сентября 2024 года), имеющие постоянную регистрацию в столице и полную учетную запись на mos.ru.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании дистанционно, необходимо выполнить три шага:

Заранее проверить свой профиль на mos.ru. Для этого авторизуйтесь на портале, на рабочем столе в блоке «Доступ к электронному голосованию» нужно нажать кнопку «Получить информацию». После этого система сообщит, подходит ли учетная запись для онлайн-голосования.



Получить электронный бюллетень. Выборы стартуют с 8:00 6 сентября и завершатся в 20:00 8 сентября. В этот период вам нужно войти в свою учетную запись на mos.ru и запросить бюллетень для голосования. Для этого следуйте инструкции на сайте.



Проголосовать. Получив бюллетень, поставьте галочку напротив фамилии кандидата, за которого хотите отдать свой голос. Если вы проживаете в ТиНАО или в Куркино, то вам поступит два электронных бюллетеня, следовательно, голосовать вы будете дважды.

Для участия в онлайн-голосовании не нужно заранее регистрировать никаких заявлений, только проверить свою учетную запись.

Как получить полную учетную запись на mos.ru? Если у вас уже есть учетная запись на mos.ru, но она не полная, вам нужно подтвердить свою личность. Сделать это можно и онлайн, и очно — в любом центре госуслуг «Мои документы».



Подтвердить личность онлайн можно тремя способами:

1. Введите номер СНИЛС на портале в разделе «Личные документы».

2. Авторизуйтесь на mos.ru, используя учетную запись ЕСИА (gosuslugi.ru), Сбер ID, T-ID (бывший Tinkoff), ВТБ ID или Альфа ID.

3. Еще один вариант — привязать подтвержденную учетную запись СБЕР ID, T-ID, ВТБ ID или Альфа ID в личном кабинете в разделе «Безопасность».



Чтобы подтвердить личность в центре госуслуг «Мои документы», нужно иметь при себе паспорт и данные СНИЛС.



Вы можете принять участие в голосовании на выборах в сентябре 2024 года традиционным способом — посетив избирательный участок и заполнив бумажный бюллетень. Но в этом случае, согласно правилам проведения акции «Миллион призов», вы не сможете претендовать на призовые баллы.

close Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Как понять, что вы участвуете в акции

Никаких заявлений для регистрации в акции «Миллион призов» подавать не нужно. Участником акции вы становитесь автоматически после дистанционного электронного голосования.

В случае выигрыша на ваш номер телефона, привязанный к личному кабинету на mos.ru, придет смс-сообщение от DIT_MOS. В нем будет указан код участника. Следует активировать код на сайте программы «Миллион призов» и обменять баллы на скидки и промокоды.

Если по каким-то причинам вы не получили смс, проверить, выиграли вы что-то или нет, можно на сайте «Миллион призов». Для этого авторизуйтесь с использованием логина и пароля от вашего личного кабинета на портале mos.ru. В случае победы вы увидите сообщение с изображением приза и кнопкой активации кода.

Что можно выиграть

Всего в рамках акции среди участников ДЭГ разыгрывается более 1,7 млн призов. Наибольший шанс получить в качестве приза 1000, 3000 или 5000 баллов. 1 балл = 1 рубль.

Гарантированный приз в 1000 баллов получат те, кто голосовал онлайн впервые, а также участники ДЭГ старше 60 лет, если они не стали победителями в основном розыгрыше. Если условия совпадают — избиратель старше 60 лет впервые голосует онлайн — он получит только один приз.

Среди тех, кто голосовал онлайн через mos.ru, будут разыграны дополнительные призы. Чтобы стать участником дополнительного розыгрыша, нужно с 20 августа по 8 сентября 2024 года на странице акции на сайте программы «Миллион призов» выбрать одну из категорий «Путешествия и культура», «Спорт» или «Техника для дома» и нажать кнопку «Зарегистрироваться». После этого вы будете включены в список участников розыгрыша. Будут разыграны:

Одноразовая скидка 15 000 баллов на приобретение промокода любого партнера в категории «Путешествия и культура».



Одноразовая скидка 15 000 баллов на приобретение промокода любого партнера в категории «Спорт».



Одноразовая скидка 15 000 баллов на приобретение промокода любого партнера в категории «Техника для дома».

Когда и как определяются победители акции

За время голосования на выборах депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино победители будут определяться трижды:

7 сентября не позднее 10:00 — для участников акции, проголосовавших онлайн в период с 8:00 до 20:00 6 сентября.



не позднее 10:00 — для участников акции, проголосовавших онлайн в период с 8:00 до 20:00 6 сентября. 8 сентября не позднее 10:00 — для участников акции, проголосовавших онлайн в период с 20:01 6 сентября до 20:00 7 сентября.



не позднее 10:00 — для участников акции, проголосовавших онлайн в период с 20:01 6 сентября до 20:00 7 сентября. 9 сентября не позднее 10:00 — для участников акции, проголосовавших онлайн в период с 20:01 7 сентября до 20:00 8 сентября.

Активация выигрышных кодов и начисление баллов будут проходить до 30 сентября 2024 года включительно.

Обменять баллы на поощрения на сайте программы «Миллион призов» можно будет до 15 декабря 2024 года.

Определение победителей розыгрышей, а также распределение между ними конкретных призов происходит случайным образом с помощью специальных программ.

На что можно потратить баллы

Выигранные баллы можно обменять на скидки и промокоды у партнеров программы «Миллион призов». Полный каталог можно посмотреть на сайте программы.

Вот несколько вариантов призов при выигрыше 1000 баллов:

1000 руб. на покупку в аптеках «Горздрав», «Столички», «36.6» и других.



Билет в Московский зоопарк.



1000 руб. на заказ в химчистке «Диана».



1000 руб. на посещение «Краснопресненских бань».



1000 руб. на покупку товаров на Ozon, Wildberries, магазинах МТС, Sunlight, «Купер», «Детский мир», «Спортмастер» и в других сетях.



1000 руб. на заказ в ресторанах «Якитория», «Джонджоли», «Матрешка», Чайхана №1, кафе «Му-му», «Шоколадница» и других.



1000 руб. на покупку билета на колесо обозрения «Солнце Москвы».



Билеты в музеи столицы.



Подписки на различные онлайн-сервисы.

И это далеко не полный список.

Как обменять призовые баллы на поощрения

Активируйтесь на сайте программы «Миллион призов» и выполните несколько простых шагов:

Перейдите в раздел «Поощрения».

Выберите желаемый приз.

Нажмите «Оформить заказ» в карточке данного партнера.

После этого ваш заказ появится в разделе «Заказы».