Выборы в Мосгордуму и выборы муниципальных депутатов ТиНАО — 2024: что нужно знать Выборы в МГД и ТиНАО-2024: кто участвует, как и где можно проголосовать

В сентябре 2024 года в столице в рамках Единого дня голосования состоятся выборы в Московскою городскую думу (МГД). Помимо выборов в МГД, жителям Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино предстоит избрать муниципальных депутатов. Голосование пройдет как в традиционном очном формате, так и в дистанционном. Когда будут выборы, как можно отдать свой голос и за кого — в материале «Газеты.Ru».

Где проходят выборы

В этом году Единый день голосования в России выпадает на 8 сентября. В Москве выборы пройдут в трехдневном формате с 6 по 8 сентября. На голосовании 2024 года жителям столицы предстоит выбрать новый состав Мосгордумы на пятилетний срок.

Что такое ЕДГ? Единый день голосования в России проводится с 2006 года. Изначально избирательные кампании разных уровней, вплоть до губернаторских выборов, собирали в стране дважды в год. С 2013 года ЕДГ организовывается только раз в год, а с 2015-го к нему подключают и парламентские выборы.



В последние пять лет постепенно вводится возможность электронного голосования. С 2020 года на большей части страны используется формат трехдневного голосования, хотя в некоторых регионах выборы могут проходить за один или два дня.



Вместе с выборами в МГД пройдет и избирательная кампания для муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) и района Куркино. С 2025 года Новая Москва будет состоять из семи муниципальных округов и одного городского:

Бекасово,

Вороново,

Коммунарка,

Краснопахорский,

Филимоновский,

Щербинка,

городской округ Троицк.

Нынешние выборы состоятся с учетом данных нововведений (тогда как раньше ТиНАО включал 19 поселений и два городских округа).

Проголосовать на выборах в Московскую городскую думу сможет каждый совершеннолетний россиянин с постоянной регистрацией в столице. А если избиратель прописан в ТиНАО или в Куркино, то у него есть возможность выбрать еще и муниципальных депутатов из своего округа.

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За кого голосуем

Выборы в Мосгордуму проходят по мажоритарной системе. Всего в столичном заксобрании 45 мест. В голосовании участвуют кандидаты из «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей». В числе претендентов от непарламентских партий представители «Коммунистов России» и «Зеленых».

На муниципальных выборах в ТиНАО и районе Куркино будут избирать депутатов тоже на пять лет. В ходе голосования разыгрывается 109 мандатов. Работа избранных муниципальных депутатов будет заключаться общении с населением, обсуждении проблем районов с профильными организациями и разработке законодательных инициатив.

Как выбирать

Отдать свой голос можно будет как обычным способом, придя на избирательный участок, так и в онлайн-формате. Те, кто выберут первый вариант, должны будут прийти с паспортом на избирательные участки с 8.00 по 20.00 в любой из трех дней выборов. Проголосовать можно будет с помощью электронного бюллетеня или обычного бумажного бланка.

Голосование через электронный документ будет доступно на любом участке. Чтобы отдать свой голос, нужно будет использовать терминал:

прикладываете к устройству паспорт,

проходите проверку,

получаете анонимный электронный бюллетень,

выбираете кандидата, за которого хотите проголосовать,

нажимаете соответствующую кнопку.

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Традиционный бланк выдадут только на избирательном участке по месту прописки, найти и проложить к нему маршрут можно на mos.ru. На бумажный бюллетень необходимо заранее оформить заявление на официальном сайте Мэра Москвы или в территориальной избирательной комиссии (ТИК). Сделать это необходимо до 2 сентября. После установленного срока оформить бумажный бюллетень не получится.

Онлайн-голосование или дистанционное электронное голосование (ДЭГ) доступно для москвичей в любое время и не привязано к избирательным участкам. Сделать выбор можно через смартфон — нужно лишь подключение к интернету и подтвержденная учетная запись на mos.ru. Сроки голосования в онлайн-формате: с 8.00 6 сентября до 19.59 8 сентября.

Для голосования потребуется зайти на сайт mos.ru и авторизоваться. Получение электронного бюллетеня потребует подтверждение через СМС или звонок на телефон, привязанный к учетной записи. Затем все как с электронным голосованием на участке: выбираем кандидата и нажимаем кнопку. Важное отличие ДЭГ — нельзя закрывать окно с бюллетенем, если процесс не завершился или завис, так как сделать выбор заново не получится. В случае возникновения проблем просто обновите страницу.

Существует и четвертый способ для голосования, но касается он только маломобильных избирателей. Помимо всех вышеперечисленных вариантов, данная категория москвичей может проголосовать вне своего участка с помощью участковой избирательной комиссии (УИК). Попросить об этом можно как в письменном заявлении, так и устном обращении. Подпись за граждан с ограниченными возможностями могут поставить родственники, если они не имеют отношения к выборам.