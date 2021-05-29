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Хорошая погода и кредит: как прошла морская прогулка Лукашенко и Путина

Двухдневные переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились морской прогулкой по Черному морю. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главы двух государств «еще вчера договорились, что воспользуются хорошей погодой, прекрасной природой российского юга».

Президента Белоруссии на этой прогулке сопровождал его младший сын Николай. Во время пребывания на судне они втроем пообедали, общаясь в неформальной обстановке. Как отмечают РИА «Новости», после встречи политики тепло попрощались друг с другом.

Главным итогом двухдневных переговоров стало решение о перечислении второй части транша по государственному кредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году, сообщил Telegram-канал пресс-службы Александра Лукашенко «Пул Первого».

Кроме того, стороны договорились, что компания «Белавиа» получит возможность увеличить число полетов не только в Москву, но и другие российские города. Другие подробности по итогам встречи глав государств пока не приводятся.

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки в Сочи, 29 мая 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Николай во время морской прогулки в Сочи, 29 мая 2021 года Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Николай во время морской прогулки в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Николай во время морской прогулки с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 29 мая 2021 года Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Николай во время морской прогулки с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки в Сочи, 29 мая 2021 года Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Николай во время морской прогулки в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его сын Николай во время морской прогулки с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки в Сочи, 29 мая 2021 года
Президент России Владимир Путин во время морской прогулки с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, 29 мая 2021 года
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