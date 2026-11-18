Британский принц Гарри (полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид) заявил, что он бы мог вернуться в армию, чтобы принять участие в войне с Россией. Об этом принц сказал в интервью газете Telegraph.

Он заверил, что готов снова служить в вооруженных силах, и подчеркнул, что якобы существующая «угроза» со стороны России означает, что британцам «следует нервничать». По словам принца Гарри, Великобритания находится в состоянии конфликта с Россией на протяжении последнего десятилетия.

«То, что по нам не летают беспилотники, пули и ракеты, не означает, что мы не воюем. <...> Если меня снова попросят записаться в армию , если возникнет необходимость, я на 100% буду служить своей стране вместе со своими товарищами-ветеранами и военнослужащими», — отметил он.

По словам Гарри, Европа «осознала угрозу» со стороны России. Однако он выразил беспокойство тем, что континент может «обратиться против самого себя». Кроме того, он призвал «удвоить» поддержку Украины со стороны европейцев.

В октябре министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что Лондон должен быть готов к конфликту с Россией через тысячу дней. В том же месяце он сказал, что страны НАТО не хотят военного столкновения с Россией, но «должны быть готовы» к такому варианту развития событий.

Затем Стритинг отметил, что цена победы России над Украиной для Европы якобы станет «катастрофической».

В конце октября президент России Владимир Путин назвал заявления западных лидеров о российской угрозе и начале подготовки к войне с РФ политической шизофренией.

Ранее военэксперт заявил о плане Британии начать войну с Россией.