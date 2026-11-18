Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал уйти в отставку в зависимости от итогов референдума по новой конституции. Об этом он заявил в парламенте в ходе сессии вопросов и ответов, сообщает агентство Tert.

Пашинян обратился к оппозиции с предложением отстранить его от власти. По его словам, если граждане на референдуме проголосуют против новой конституции, он покинет пост, если поддержат — завершит мирный процесс с Азербайджаном и потом опять же уйдет.

«Хотите меня отстранить, очень хорошо, я вам предлагаю — отстраните, докажите, что хотите», — заявил армянский премьер, призвал всех пойти на референдум.

В случае одобрения конституции на всеобщем голосовании он обещает подписать мирное соглашение с Баку, запустить процесс открытия транспортных коммуникаций и урегулирования сложных участков границы, после чего покинуть должность.

«Идем на референдум. Народ не голосует — я ухожу. Сдаюсь. Предлагаю. Отказываетесь?» — обратился он к депутатам Национального собрания.

Пашинян подчеркнул, что до подписания мирного договора с Азербайджаном уходить в любом случае не намерен. По его словам, окончательным препятствием на пути к миру выступает оппозиция.

Ранее в ходе заседания он также заявлял, что голосование за новую конституцию станет данью уважения павшим в карабахской войне. По его словам, из основного закона планируется исключить решение Верховного совета о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха.

Ранее Пашинян рассказал, планирует ли Армения вступить в НАТО.