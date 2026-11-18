Украина работает с США над организацией гуманитарных миссий в Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, сейчас идет работа по организации дальнейших гуманитарных миссий в Херсонской области, и в первую очередь в Алешковской городской общине, где «до сих пор тяжелая ситуация». Лубинец рассказал, что обсуждал этот вопрос с первой леди США Меланией Трамп.

«Посредничество американской стороны способствует положительному результату. Это показала первая миссия по спасению жителей Алешек», — отметил он.

До этого Мелания Трамп подчеркнула, что гуманитарная операция в Алешках в Херсонской области закладывает «основу для будущего сотрудничества».

Гуманитарная миссия в Алешках состоялась с 27 октября по 1 ноября 2026 года. В ходе нее жителям Алешек привезли гуманитарную помощь, а желающих эвакуировали как в Россию, так и на Украину.

12 ноября президент России Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке.

Лубинец заявил, что Константиновка не входит в перечень городов, которые рассматриваются для проведения гуманитарной миссии.

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